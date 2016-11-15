Станислав Черчесов: Кокорин? Слово «проблема» по отношению к нему не уместно

Александр Кокорин Источник: РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Румынией в контрольном матче (1:0) отметил поддержку на стадионе в Грозном, действия Александра Кокорина и попросил не смотреть в паспорт игрокам.



- Обстановка на стадионе была такая, что нас гнали вперед, - говорит главный тренер сборной России. - Не случайно мы забили на последних минутах. Знал, что на «Ахмат Арене» всегда такая обстановка и что поддержка нам поможет. Спасибо от команды за радушный прием.

- Что получилось у сборной и что нет?

- Первые 20 минут мы прессинговали, отбирали мяч на половине поля соперника. Потом стали допускать невынужденные ошибки. Это нас сбило с игры, которую мы планировали показывать. Второй тайм прошел в равной борьбе. Замены нам помогли. И Полоз хорошо вошел, и Оздоев гол забил. В этот раз ребята хорошо отработали.

- Вы говорили, что этот сбор даст пищу для размышлений. Есть игроки, в которых вы теперь уверены, и те, кого больше не станете вызывать?

- Тут бы я это не стал обсуждать. Даже без фамилий. Надо проанализировать все сборы. У нас ведь не только визуальная информация есть. Легкомысленные решения принимать нельзя. Футболисты хотят играть в сборной и отказываться от них взмахом руки – неправильно. Полоз неважно сыграл в Катре, а здесь вышел на замену и действовал неплохо.

- Большое внимание уделяется крайним защитникам и полузащитникам. В первые 20 минут у них хорошо получалось. Но потом – нет. Есть ли сейчас проблема с этими игроками, учитывая, что Самедову и Жиркову за 40?

- Смысл на паспорт смотреть? Нужна готовность игрока. В этом матче мы были намного организованнее. Ко второй игре были готовы на 60-70 процентов от того, что должны выполнять команды в современном футболе.

- Кокорин вновь не забил. В чем его проблема?

- Слово проблема здесь неуместно. В этих двух матчах он выполнял много черновой работы, работал на команду. А голы придут. Главное – его отношение к делу. С Катаром он больше всех набегал. У него много спринтов, Кокорин отдается в игре..

- То есть вы довольны его игрой?

- Отношением к игре – доволен. А нюансы надо смотреть. Он сам понимает, что разок-другой по-другому надо было сыграть.

- Что вам больше понравилось – содержание игры или то, что проявили характер?

- Моментами нравилось и содержание. И главное – что были нацелены на победу. Это базис для продвижения вперед. У нас должно быть несколько возможностей менять схему игры по ходу матча. Но, например, чтобы поменять схему на ту, в которой четыре защитника, сейчас нам нужна замена. Без замен сейчас это было невозможно, как и в Катаре.



