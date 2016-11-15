Когда сломанный конек не помог. ЦСКА наконец-то победил в основное время

После ноябрьской паузы ЦСКА одержал первую победу в основное время. В середине третьего периода, когда хозяева защищались втроем против пятерки, у вратаря Ильи Сорокина сломался конек. Однако уральцы так и не смогли распечатать вышедшего на замену дебютанта КХЛ Андрея Филоненко.

Армейцы побеждают в дерби и теряют бойцов. В октябре покинул ЦСКА и перебрался в «Нефтехимик» Геннадий Столяров. У него даже синяки под глазами не рассосались после драки в Загребе. В Нижнекамске экс-армеец стал капитаном команды Андрея Назарова, с которым знаком по «Северстали».

В воскресенье был выставлен на драфт отказов финн Йонас Энлунд, а в понедельник уже трудоустроился в «Куньлуне», хотя более реальным представлялся его переход в Уфу.

Вчера официально объявили о переходе в «Нефтехимик» уже бывшего армейца 22-летнего Никиты Квартальнова, сына главного тренера ЦСКА.

Наставник нижнекамцев Назаров сразу заявил на сайте своего клуба, что новичок должен стать главным ролевым игроком его команды, лидером третьего звена и получать немало ледового времени. Словом, «Нефтехимику» нужны кулаки Квартальнова-младшего, которые он пускал в ход еще в «Сибири», где тоже играл у отца.

В Казани помнят, как в плей-офф-2014 Квартальнов отметелил восходящую звезду и будущего чемпиона мира Александра Бурмистрова, чем сильно разозлил капитана «Ак Барса» Илью Никулина.

Мужества и воли у новобранца «Нефтехимика» - на полкоманды. В 18 лет врачи поставили ему неутешительный диагноз – саркома мизинца. Все началось с безобидного, на первый взгляд, перелома пальца. Потом появилась опухоль, которую приняли за костную мозоль.

Операцию делали в Германии, потом были долгие сеансы химиотерапии. Вопрос стоял о жизни и смерти. Какой уж тут хоккей. Тем более игроку ампутировали мизинец и часть ладони. Никита победил страшную болезнь и вернулся на лед. Конечно, помог ему отец, пригласивший сына в молодежную команду Новосибирска. Чтобы зацепиться за состав, Квартальнову-младшему пришлось перевоплотиться в этакого подкожного забияку, которого ненавидит едва ли не вся лига. А ведь в школе «Крылья Советов» он считался игровиком, креативщиком.

Перейдя вслед за отцом в ЦСКА, Никита продолжил залезать соперникам по кожу, сбрасывать перчатки. В Загребе в него плюнул вратарь «Медвешчака» Дэнни Тэйлор, за что был немедленно изгнан с поля.

- Такое со мной впервые, напишите об этом, - просил меня Квартальнов-младший в раздевалке. – Я ведь ему ничего не сделал.

Конечно, я написал-рассказал.

Увы, игрового времени Никита получал все меньше и меньше. Пришло время сменить обстановку, перезагрузиться. Игра под чутким руководством Назарова – новый вызов, который Квартальнов-младший принял как должное.

А в ЦСКА и без него хватает «цепных псов», способных покусать соперников. Вчера Квартальнов-старший дал отдохнуть ветерану Александру Попову, введя в бой молодые силы. Дебютировал в КХЛ 19-летний Павел Подлубошнов. Вышли на лед 20-летние Андрей Светлаков, его тезка Кузьменко и Семен Кошелев. Да и сборников Валерия Ничушкина и Илью Сорокина, а также Максима Мамина назвать опытными бойцами язык не поворачивается.

Новый рулевой «Автомобилиста» Владимир Крикунов всю эту диспозицию отлично знал и решил сыграть в красно-синими на встречных курсах. И если б не выдержка и олимпийское спокойствие вратаря хозяев, гости могли бы рассчитывать на большее, чем поражение 0:2.

К слову, победную шайбу забросил один из новобранцев армии Квартальнова Ничушкин, ловко слета переправив ее в сетку после дальнего броска Михаила Науменкова.

В середине третьего периода на хозяев свалилась напасть. Когда в штрафном боксе соседствовали Грег Скотт и завсегдатай лобного места Григорий Панин, вратарь Сорокин во время яростной осады ворот лишился лезвия конька. Удивительно, как он на одной роге ухитрился поймать ловушкой шайбу.

Замена была неизбежна. На банке же у армейцев сидел не проверенный Виктор Фаст, а 21-летний дебютант Андрей Филоненко, выступавший в МХЛ и ВХЛ. Кстати, левша, с ловушкой на правой руке. Распрекрасный шанс для уральцев не только сравнять счет, но и вырвать победу!

Но армейцы в эти мгновения костьми ложились, принимая шайбу на себя. Она, по сути, до вратаря-новобранца не долетала. Через восемь без малого минут Сорокин вернулся на лед, лишившись законного сухаря.

- Хорошо, что победили, вратарь Филоненко удачно выкатился в игру, - подвел итог матчу Дмитрий Квартальнов. – Почему отдали в Нижнекамск Никиту Квартальнова? Ему надо начинать свой путь. На определенном этапе мы ему помогли, дальше пусть идет сам.