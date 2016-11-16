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«Я повторюсь – Кокорин практически пустышка»

Николай Роганов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кокорин (справа)
Александр Кокорин (справа)Источник: РФС

Обозреватель «Советского спорта» хвалил футболистов сборной России за старание и злость, ругал за невысокое мастерство и вновь жестко прошелся по Александру Кокорину.

- Матч Катар – Россия (2:1) вас сильно расстроил. Игра Россия – Румыния (1:0) обнадежила?
- Черчесов все-таки всколыхнул команду. Помните, он после матча с Катаром сказал: «Они приехали играть, а надо выигрывать». Я не надеялся на класс, технику, тактику. Какая техника, если мяч на метр отскакивает от Кокорина, когда его в штрафной выводят один на один? Но они рвали!

Начали с первых минут прессинговать, хотя этому надо учиться всей командой. Это не просто так, сказал: «Сегодня прессингуем» и начали отбирать мячи, надо много определенных тренировок провести. Тут Могилевец не накроет, там еще кто-то и прессинг начал разрушаться. Однако на каждом участке поля я видел злых людей, обиженных на прессу. Это единственное, что могло помочь.

То, что сделал Семенов, когда в штрафной хватал соперника за футболку и надо было назначать пенальти в наши ворота, доказывает – россияне были заведены. Люди дрались, такую команду мне хотелось смотреть. 

- Много критиковали главного тренера Станислава Черчесова. Как он вел игру, как влиял на ее ход?
- В какой-то момент наш прессинг стал «остывать», поэтому тренер выпустил Полоза, Оздоева и Ерохина. Именно эти люди добавили в концовке – Полоз и Ерохин организовали прессинг на чужой половине поля, отобрали мяч и пошла атака. Они были неравнодушны к исходу матча, играли сердцем. Мне хочется болеть за такую команду. После позорного матча с Катаром тренеры смогли завезти команду, это делает им честь.

По тактике-то все понятно – три центральных защитника, два фланговых – Жирков и Самедов, именно они поначалу были самыми заметными. Завелись сами, завели соперников и пошла игра от ножа, она была интересной, смотрибельной. А с точки зрения качества футбола, исполнения – работы еще много. Этой осенью Черчесов посмотрел много игроков. Мы теперь точно знаем, на кого можем надеяться, а на кого – нет. Васю Березуцкого придется вызывать.  

Мы поняли – у нас очень скудные резервы, поэтому без борьбы и желания ничего не выиграем.

- Больше других вы в последние дни критиковали Кокорина, называя его пустышкой. Кажется, форвард так и не исправился?
- Этот парень растерял столько мастерства! Его лицо ничего не выражало. В отличие от лиц других ребят, которые на поле расстраиваются, радуются. Ему было многое дано… Я повторюсь – Кокорин практически пустышка. Он запарывал моменты. Хотя один создал, когда отдавал Полозу. Вот Полоз все время нацелен на то, чтобы убежать за спины защитников, только отдавай ему мяч.

Уверен, Черчесов будет вызывать Кокорина и впредь. Конечно, и Дзюбу со Смоловым, когда поправятся, тоже.

- Сборная России не пропустила. Повод похвалить защитную линию и вратаря?
- Акинфеев был заведенным. Защита сыграла так, что во втором тайме вратарю нужно было сыграть всего-то раз, во время прострела. А в первом тайме Акинфеев напугал румына, когда тот выходил один на один.

Оборона у нас старательная, боевая. Все были боевыми, отчего на душе моей стало радостно. Люди старались понравится стране. Можно, сказать, они реабилитировались. Все-таки Румыния – непростая команда. Поддерживать все 90 минут высокий тонус игры помогала публика, она заводила футболистов, в такой атмосфере не было места безликим и равнодушным.

- Вы много говорили о том, что у этой команды нет лидеров. Возможно, в матче против румын они появились?
- Все были равны. Даже те люди, которые плохо сыграли против Катара, то есть Полоз и Ерохин. В концовке вышли и – просто красавцы! Лидерами по идее должны быть опытные – Жирков, Самедов, Глушаков, Акинфеев.

Лидерами не назначают, как капитанами. Лидер, он везде – на улице, в раздевалке, в картах, в пинг-понг, в общении с журналистами. Пока таких не вижу.

Когда-то мы пришли в «Спартак» с нападающим Сережей Ольшанским. Защитники сломались и Старостин, сказав, «Будем воспитывать бабу-ягу в своем коллективе», поставил его центральным защитником. Серегу мы потом называли бабулей. Это я к тому, что лидера надо воспитать.

Матч

Россия - Румыния - 1:0 (0:0)

Голы

Оздоев 90 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин

Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)

Предупреждения:

нет - Препелицэ, 72

Судья:

Алексей Кульбаков (Белоруссия)

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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