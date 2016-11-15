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Илья Сорокин: Думал о том, как бы поскорее лезвие прикрепили

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Сорокин: Думал о том, как бы поскорее лезвие прикрепили
Источник: ХК ЦСКА

После финальной сирены в раздевалке ЦСКА тихо и спокойно. Вратарь сборной России, признанный лучшим на недавнем Кубке «Карьяла», невозмутим. Готов к продолжению осады своих владений репортерами.

- Илья, что случилось в середине третьего периода? – задаю вопрос Сорокину.
- Лезвие сломалось о штангу, верхняя часть осталась, а нижняя – отлетела на лед.

- О чем думали эти восемь минут, пока чинили конек?
- Думал о том, как бы поскорее лезвие прикрепили. У нас хороший сервисмен, успел, а то б вообще не вышел. Фил - молодчик, подтащил.

- Сухарь-то вам теперь не запишут…
- Ну и что? Главное, что выиграли.

- Подобное с вами впервые?
- Да.

- Как вам матч?
- Хороший. Много моментов. Рад, что победили.

- Голышев прилично хлопот доставил?
- Он молодец, атаковал.

- Молодец – потому что не забил?
- Да нет, потому что хорошо играл.

Фил – это дублер Сорокина Андрей Филоненко. Высоченный 21-летний вратарь, которого автор этих строк помнит по яркой игре за «Красную Армию».

- С победой и дебютом, Андрей! – спешу поздравить Филоненко. – Какие мысли посетили, когда тренер скомандовал: «На лед». Ведь команда держала оборону втроем против пяти.
- Да я и испугаться не успел. Все мысли и сомнения сразу отбросил и вышел на лед.

- Партнеры вас на растерзание соперникам не бросили?
- Да, ребята под шайбу ложились, пластались, несколько раз принимали броски на себя. Спасибо им за это.

- Сколько шайб до вас долетело?
- Две.

- Вас заменили, когда до финальной сирены оставалось полторы минуты. Можно было дать доиграть матч до конца.
- Ну, не мне это решать. Сказали идти на лавку, я и пошел.

- В «Автомобилисте» есть знакомые?
- Да, с Торченюком играли за «Красную Армию», а с Васильевым ездили в Канаду в тренировочный лагерь.

- Почему после успешной игры за «Красную Армию» вы пропали с хоккейного небосклона?
- Меня мучили травмы, два года пропустил. Потерял уверенность.

Матч

ЦСКА - Автомобилист - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Ничушкин (Науменков), 12:34 (1:0). Жарков (Скотт, Кошелев), 29:36 (2:0).

Место и дата

15 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция



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