Илья Сорокин: Думал о том, как бы поскорее лезвие прикрепили

После финальной сирены в раздевалке ЦСКА тихо и спокойно. Вратарь сборной России, признанный лучшим на недавнем Кубке «Карьяла», невозмутим. Готов к продолжению осады своих владений репортерами.



- Илья, что случилось в середине третьего периода? – задаю вопрос Сорокину.

- Лезвие сломалось о штангу, верхняя часть осталась, а нижняя – отлетела на лед.

- О чем думали эти восемь минут, пока чинили конек?

- Думал о том, как бы поскорее лезвие прикрепили. У нас хороший сервисмен, успел, а то б вообще не вышел. Фил - молодчик, подтащил.

- Сухарь-то вам теперь не запишут…

- Ну и что? Главное, что выиграли.

- Подобное с вами впервые?

- Да.

- Как вам матч?

- Хороший. Много моментов. Рад, что победили.

- Голышев прилично хлопот доставил?

- Он молодец, атаковал.

- Молодец – потому что не забил?

- Да нет, потому что хорошо играл.

Фил – это дублер Сорокина Андрей Филоненко. Высоченный 21-летний вратарь, которого автор этих строк помнит по яркой игре за «Красную Армию».

- С победой и дебютом, Андрей! – спешу поздравить Филоненко. – Какие мысли посетили, когда тренер скомандовал: «На лед». Ведь команда держала оборону втроем против пяти.

- Да я и испугаться не успел. Все мысли и сомнения сразу отбросил и вышел на лед.

- Партнеры вас на растерзание соперникам не бросили?

- Да, ребята под шайбу ложились, пластались, несколько раз принимали броски на себя. Спасибо им за это.

- Сколько шайб до вас долетело?

- Две.

- Вас заменили, когда до финальной сирены оставалось полторы минуты. Можно было дать доиграть матч до конца.

- Ну, не мне это решать. Сказали идти на лавку, я и пошел.

- В «Автомобилисте» есть знакомые?

- Да, с Торченюком играли за «Красную Армию», а с Васильевым ездили в Канаду в тренировочный лагерь.

- Почему после успешной игры за «Красную Армию» вы пропали с хоккейного небосклона?

- Меня мучили травмы, два года пропустил. Потерял уверенность.







