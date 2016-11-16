«Если мы их не поддержим, они ничего не смогут». Что кричал диктор в Грозном

Игра сборной России с Румынией была не так уныла, как встреча с Катаром. И все равно с голами и опасными моментами – напряженка. Поэтому стоит обсудить, кто и как команду заставил победить.

Правда, Магомед Оздоев, который забил единственный гол (бывает же такое – первый гол за сборную – и в первом матче сборной в его родном Грозном), после игры удивился:

- Мало моментов? Вам не хватает четырех стопроцентных момента во втором тайме? У Кокорина, у Полоза они были...

И все-таки на стопроцентные они вряд ли тянули. Да даже момент с голом стопроцентным не выглядел. Иногда игра вообще затухала. И народ на трибунах – тоже. Но диктор, причем не приглашенный из Москвы Виктор Степанов, заставлял публику подниматься с мест. Говорят, в микрофон призывал похлопать и запустить волну не только президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, но и президент «Терека» Магомед Даудов. Но что именно они кричали в микрофон (если это были они)? Коллега из Грозного перевел реплики с чеченского на русский:

* Похлопаем, ребята, похлопаем!

* А теперь давайте запустим волну!

* Давайте-давайте! Не останавливаемся! Мы вместе! Вы знаете, как нужно поддерживать сборную!

* Нохчичо! (дословно – дом чеченцев – Прим. ред.)

* Все вместе: «Рос-си-я»! Воодушевим команду!

* Если мы их не поддержим, они ничего не смогут!

* Надо подняться со своих мест и поболеть. Осталось совсем мало времени!

Всем понравилось. Президенту РФС Виталию Мутко, в том числе. Судя по всему, пришла пора разрешить клубам такую шумовую поддержку прямо во время матчей.

- Клубы должны это определить… Ну, смотря, что говорит диктор. На многих стадионах мира такое происходит. Главное, чтобы диктор не вмешивался, не говорил что-то в адрес организаторов, судьи, не было высказываний в адрес другой команды. Если поддерживаешь свою команду, заводишь болельщиков – на многих стадионах так делается, - сказал Виталий Мутко.

Да, дикторы так делают на многих стадионах, но после забитых голов, до стартового свистка, после него. Но не во время игры. Это фишка стадиона и диктора в Грозном. .

- Поддерживали ли нас еще так, как здесь с микрофоном? Нет. Надо Арнольдычу (Леониду Федуну, президенту «Спартака» – Прим. ред.) сказать, чтобы брал микрофон – и поддерживал нашу команду, - сказал Денис Глушаков.

Вряд ли Леонид Арнольдович возьмет микрофон на ближайшем матче с «Амкаром». А вот грозненского диктора игроки «Спартака» наверняка услышат уже через две недели, когда красно-белые приедут на матч с «Тереком».