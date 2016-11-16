«Если мы их не поддержим, они ничего не смогут». Что кричал диктор в Грозном
Игра
сборной России с Румынией была не так уныла, как встреча с Катаром. И все равно
с голами и опасными моментами – напряженка. Поэтому стоит обсудить, кто и как
команду заставил победить.
Правда,
Магомед Оздоев, который забил единственный гол (бывает же такое – первый гол за
сборную – и в первом матче сборной в его родном Грозном), после игры удивился:
-
Мало моментов? Вам не хватает четырех стопроцентных момента во втором тайме? У
Кокорина, у Полоза они были...
И
все-таки на стопроцентные они вряд ли тянули. Да даже момент с голом
стопроцентным не выглядел. Иногда игра вообще затухала. И народ на трибунах –
тоже. Но диктор, причем не приглашенный из Москвы Виктор Степанов, заставлял
публику подниматься с мест. Говорят, в микрофон призывал похлопать и запустить
волну не только президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, но и президент
«Терека» Магомед Даудов. Но что именно они кричали в микрофон (если это были
они)? Коллега из Грозного перевел реплики с чеченского на русский:
*
Похлопаем, ребята, похлопаем!
*
А теперь давайте запустим волну!
*
Давайте-давайте! Не останавливаемся! Мы вместе! Вы знаете, как нужно
поддерживать сборную!
*
Нохчичо! (дословно – дом чеченцев – Прим. ред.)
*
Все вместе: «Рос-си-я»! Воодушевим команду!
*
Если мы их не поддержим, они ничего не смогут!
*
Надо подняться со своих мест и поболеть. Осталось совсем мало времени!
Всем
понравилось. Президенту РФС Виталию Мутко, в том числе. Судя по всему, пришла
пора разрешить клубам такую шумовую поддержку прямо во время матчей.
-
Клубы должны это определить… Ну, смотря, что говорит диктор. На многих
стадионах мира такое происходит. Главное, чтобы диктор не вмешивался, не
говорил что-то в адрес организаторов, судьи, не было высказываний в адрес
другой команды. Если поддерживаешь свою команду, заводишь болельщиков – на
многих стадионах так делается, - сказал Виталий Мутко.
Да,
дикторы так делают на многих стадионах, но после забитых голов, до стартового
свистка, после него. Но не во время игры. Это фишка стадиона и диктора в
Грозном. .
-
Поддерживали ли нас еще так, как здесь с микрофоном? Нет. Надо Арнольдычу
(Леониду Федуну, президенту «Спартака» – Прим. ред.) сказать, чтобы брал микрофон – и поддерживал
нашу команду, - сказал Денис Глушаков.
Вряд
ли Леонид Арнольдович возьмет микрофон на ближайшем матче с «Амкаром». А вот
грозненского диктора игроки «Спартака» наверняка услышат уже через две недели,
когда красно-белые приедут на матч с «Тереком».
Оздоев 90 (1:0). Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90) нет - Препелицэ, 72 Алексей Кульбаков (Белоруссия) 15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Оздоев 90 (1:0).
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
нет - Препелицэ, 72
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция