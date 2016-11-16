«Мне в России легко. Я ведь из Белоруссии!».

Центровой УНИКСа Артем Параховский – о поражении в матче Евролиги с «Аналолу Эфесом», тяжелом турнирном графике и жизни в Казани.

«АНАДОЛУ ПОПАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»

- Чего не хватило, чтобы все-таки дожать «Анадолу Эфес»? – начинаем беседу с Параховским после поражения УНИКСа в Стамбуле со счетом 99:104.

- Сложно сказать. Возможно, мы действительно не лучшим образом сыграли в обороне. Когда пропускаешь больше 100 очков, на победу рассчитывать сложно. Но «Анадолу» выглядел очень здорово. Не знаю, какой у них процент попадания (54, - Прим. ред.), но иногда казалось, что они вообще ничего не мажут! Как со средней, так и с дальней дистанции. Да и мы давали забивать не то, чтобы простые мячи, но и не слишком сложные. Много нам прилетело из углов, например.

- Стамбульцы еще и 34 передачи раздали – это новый рекорд Евролиги.

- Правда? – искренне удивляется Артем. – Ну вот, лишнее подтверждение моих слов. Соперники здорово сыграли именно командой. Да, у них хватает классных исполнителей, но тут важнее было движение мяча. Мы не всегда успевали за хозяевами. Вот и итог.

- При этом УНИКС вел с начала матча и вплоть до середины третьей четверти. Почему не удержали преимущество?

- К сожалению, как обычно, нас подвела концентрация. Внимание нужно держать постоянно. Мы же в этом сезоне частенько вырываемся вперед, а затем расслабляемся, сбиваемся со своего ритма, и все отдаем соперникам. Так вышло и на этот раз. Конечно, тяжело действовать на пределе все 40 минут матча, но по-другому, как правило, выиграть нельзя.

- Бросок Кита Лэнгфорда, который умышленно кинул мяч в дужку за 1,5 секунды до сирены, чтобы попробовать сравнять счет – это нормально?

- Вполне. В такой ситуации либо пан, либо пропал. Попади он с линии штрафных, нас бы это не спасло. Так была надежда на подбор и бросок с игры. Из-за дуги или просто со средней, но с фолом. Кит все делал верно.

- Ни разу не видел, чтобы такая тактика сработала.

- Я, если честно, тоже, - смеется Артем. – Хотя сами такие броски в баскетболе не редкость. Но может когда-нибудь кому-нибудь все же повезет…

«РАД, ЧТО ОСТАЛСЯ В КАЗАНИ»

- Вы именно в Стамбуле в этом сезоне одержали первую победу в Евролиге, обыграв пару недель назад «Фенербахче». С какими чувствами возвращались в город?

- С самыми позитивными! Тот успех, конечно, добавил положительных эмоций. Мы плохо начали турнир, потерпели четыре поражения подряд в начале – и все в обидных концовках. А тут нас ждал выезд в гости к финалисту Евролиги, команде с очень крепким составом, который почти не поменялся летом, и которая, к тому же, не проигрывает на своей площадке, кажется, с января 2015 года! Однако в итоге добились победы, которая вернула нам уверенность, помогла затем обыграть еще и «Црвену Звезду». В общем, воспоминания были приятные. Жаль, сегодня нам это не помогло.

- У Евролиги в этом сезоне очень плотный график. Тяжело выдерживать такой темп?

- Тяжело, - вздыхает центровой. – Судите сами – мы только что закончили один матч, сейчас у нас всего час на восстановление, ночью – перелет в Казань, уже в четверг – следующая встреча в Евролиге, а в воскресенье – игра с ВЭФ в Лиге ВТБ. Отдыхать попросту некогда, матчи сменяются тренировками, тренировки – матчами. Это и непривычно, и непросто. Но приходится терпеть. В конце концов, все команды находятся в равных условиях.

- УНИКСу хватит сил вытерпеть до конца регулярного чемпионата, чтобы побороться за плей-офф?

- Будем стараться. Начало сезона выдалось сложным, серьезно помешали травмы нескольких важных игроков, но это не значит, что нам пора сдаваться. К тому же мы регулярно демонстрируем, что можем играть на равных и обыгрывать даже фаворитов. Пока есть возможность зацепиться за плей-офф – будем делать для этого все возможное.

- Сами вы впервые в карьере остались в одном клубе на второй год. Раньше команды меняли каждое межсезонье. Непривычно?

- Есть немного! – смеется Артем. – Я ведь правда каждый раз куда-то переезжал. А тут раз – и продолжил выступление в УНИКСе. Но это здорово, на самом деле. Так гораздо легче. Не пришлось снова адаптироваться к новой команде, тренерам, партнерам. Плюс я уже обжился в Казани, со мной рядом находится моя семья.

- Город стал своим?

- Конечно! Хотя какие могли быть сложности? Мне в России легко – я ведь сам из Белоруссии. Это американцам иногда бывает непросто у нас адаптироваться – мешают язык, погода, отличия в бытовой жизни. А я себя ощущаю комфортно и легко.

- Варианты снова поменять клуб летом были?

- Я их особо не искал. Меня все устраивает и в Казани, и в УНИКСе.