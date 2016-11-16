Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус0 : 1Вашингтон
Баскетбол  Локомотив- : -Олимпия
Баскетбол  Бавария- : -Зенит
Хоккей  Монреаль2 : 3Флорида
Баскетбол  Дарушафака- : -ЦСКА
Баскетбол  Реал- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Мне в России легко. Я ведь из Белоруссии!».

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Параховский
Артем ПараховскийИсточник: БК «Нижний Новгород»

Центровой УНИКСа Артем Параховский – о поражении в матче Евролиги с «Аналолу Эфесом», тяжелом турнирном графике и жизни в Казани.

«АНАДОЛУ ПОПАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»

- Чего не хватило, чтобы все-таки дожать «Анадолу Эфес»? – начинаем беседу с Параховским после поражения УНИКСа в Стамбуле со счетом 99:104.

- Сложно сказать. Возможно, мы действительно не лучшим образом сыграли в обороне. Когда пропускаешь больше 100 очков, на победу рассчитывать сложно. Но «Анадолу» выглядел очень здорово. Не знаю, какой у них процент попадания (54, - Прим. ред.), но иногда казалось, что они вообще ничего не мажут! Как со средней, так и с дальней дистанции. Да и мы давали забивать не то, чтобы простые мячи, но и не слишком сложные. Много нам прилетело из углов, например.

- Стамбульцы еще и 34 передачи раздали – это новый рекорд Евролиги.

- Правда? – искренне удивляется Артем. – Ну вот, лишнее подтверждение моих слов. Соперники здорово сыграли именно командой. Да, у них хватает классных исполнителей, но тут важнее было движение мяча. Мы не всегда успевали за хозяевами. Вот и итог.

- При этом УНИКС вел с начала матча и вплоть до середины третьей четверти. Почему не удержали преимущество?

- К сожалению, как обычно, нас подвела концентрация. Внимание нужно держать постоянно. Мы же в этом сезоне частенько вырываемся вперед, а затем расслабляемся, сбиваемся со своего ритма, и все отдаем соперникам. Так вышло и на этот раз. Конечно, тяжело действовать на пределе все 40 минут матча, но по-другому, как правило, выиграть нельзя.

- Бросок Кита Лэнгфорда, который умышленно кинул мяч в дужку за 1,5 секунды до сирены, чтобы попробовать сравнять счет – это нормально?

- Вполне. В такой ситуации либо пан, либо пропал. Попади он с линии штрафных, нас бы это не спасло. Так была надежда на подбор и бросок с игры. Из-за дуги или просто со средней, но с фолом. Кит все делал верно.

- Ни разу не видел, чтобы такая тактика сработала.

- Я, если честно, тоже, - смеется Артем. – Хотя сами такие броски в баскетболе не редкость. Но может когда-нибудь кому-нибудь все же повезет…

«РАД, ЧТО ОСТАЛСЯ В КАЗАНИ»

- Вы именно в Стамбуле в этом сезоне одержали первую победу в Евролиге, обыграв пару недель назад «Фенербахче». С какими чувствами возвращались в город?

- С самыми позитивными! Тот успех, конечно, добавил положительных эмоций. Мы плохо начали турнир, потерпели четыре поражения подряд в начале – и все в обидных концовках. А тут нас ждал выезд в гости к финалисту Евролиги, команде с очень крепким составом, который почти не поменялся летом, и которая, к тому же, не проигрывает на своей площадке, кажется, с января 2015 года! Однако в итоге добились победы, которая вернула нам уверенность, помогла затем обыграть еще и «Црвену Звезду». В общем, воспоминания были приятные. Жаль, сегодня нам это не помогло.

- У Евролиги в этом сезоне очень плотный график. Тяжело выдерживать такой темп?

- Тяжело, - вздыхает центровой. – Судите сами – мы только что закончили один матч, сейчас у нас всего час на восстановление, ночью – перелет в Казань, уже в четверг – следующая встреча в Евролиге, а в воскресенье – игра с ВЭФ в Лиге ВТБ. Отдыхать попросту некогда, матчи сменяются тренировками, тренировки – матчами. Это и непривычно, и непросто. Но приходится терпеть. В конце концов, все команды находятся в равных условиях.

- УНИКСу хватит сил вытерпеть до конца регулярного чемпионата, чтобы побороться за плей-офф?

- Будем стараться. Начало сезона выдалось сложным, серьезно помешали травмы нескольких важных игроков, но это не значит, что нам пора сдаваться. К тому же мы регулярно демонстрируем, что можем играть на равных и обыгрывать даже фаворитов. Пока есть возможность зацепиться за плей-офф – будем делать для этого все возможное.

- Сами вы впервые в карьере остались в одном клубе на второй год. Раньше команды меняли каждое межсезонье. Непривычно?

- Есть немного! – смеется Артем. – Я ведь правда каждый раз куда-то переезжал. А тут раз – и продолжил выступление в УНИКСе. Но это здорово, на самом деле. Так гораздо легче. Не пришлось снова адаптироваться к новой команде, тренерам, партнерам. Плюс я уже обжился в Казани, со мной рядом находится моя семья.

- Город стал своим?

- Конечно! Хотя какие могли быть сложности? Мне в России легко – я ведь сам из Белоруссии. Это американцам иногда бывает непросто у нас адаптироваться – мешают язык, погода, отличия в бытовой жизни. А я себя ощущаю комфортно и легко.

- Варианты снова поменять клуб летом были?

- Я их особо не искал. Меня все устраивает и в Казани, и в УНИКСе.

Матч

Анадолу Эфес - УНИКС - 104:99

Место и дата

15 ноября 20:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Дарушафака» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:15 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата Евролиги между «Дарушафакой» и ЦСКА.Евгений Пашутин: Лэнгфорду надо было бросать в дальнюю дужкуНаставник УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал заключительный бросок Кита Лэнгфорда, который мог сравнять счет в матче против «Анадолу Эфеса».Артем Параховский: Нам не хватило концентрацииЦентровой УНИКСа Артем Параховский поделился мнением о причинах поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфесом» (99:104).Евгений Пашутин: Мы плохо сыграли в защитеГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфесом», который его подопечные уступили со счетом 99:104.Не выплыли на Ките. Лэнгфорд не спас УНИКС от поражения в ТурцииНе выплыли на Ките. Лэнгфорд не спас УНИКС от поражения в ТурцииУспешной игры Кита Лэнгфорда в атаке не хватило УНИКСу для третьей подряд победы в Евролиге.Сергей Тараканов: Обрадович пока не выдающийся, но знающий тренерОлимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов считает, что серба Сашу Обрадовича, возглавившего краснодарский «Локомотив-Кубань», в силу возраста пока нельзя назвать выдающимся баскетбольным специалистом, но знающим тренером он является точно.Андрей Ведищев: Жду от Обрадовича более продуктивного тренировочного процесса и результатовПрезидент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев рассказал, почему должность главного тренера команды доверена Саше Обрадовичу.Саша Обрадович: «Локомотив-Кубань» – большой шаг вперед в моей карьереНазначенный главным тренером «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович поделился ожиданиями от работы с краснодарским клубом.Саша Обрадович возглавил «Локомотив-Кубань»«Локомотив-Кубань» заключил контракт с новым главным тренером Сашей Обрадовичем, сообщает «Р-Спорт».Артурс Шталбергс: Перед игрой с «Зенитом» были вынуждены вносить изменения в тактику из-за травмГлавный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс поделился впечатлениями от матча Единой лиги ВТБ против «Зенита» (88:101).Василий Карасев: По грубым подсчетам, восстановление Сергея Карасева займет полтора-два месяцаГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (101:88) и рассказал о сроках восстановления форварда Сергея Карасева.«Зенит» благодаря 28 очкам Тулсона обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБПетербургский «Зенит» дома нанес поражение «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 101:88 (28:17, 22:28, 24:25, 27:18).ВЭФ обыграл «Автодор»Латвийский ВЭФ дома обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Итоговый счет матча - 87:76.«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Цмоки-Минск»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Цмоки-Минск» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 87:63 в пользу «железнодорожников».«Химки» обыграли «Енисей», Швед набрал 23 очкаМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 72:64 в пользу «Химок».Димитрис Итудис: В матче с «Пармой» получили много намеков на то, что нужно исправитьГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (98:74).ЦСКА победил «Парму» в Единой лиге ВТБЦСКА выиграл у «Пармы» (98:74) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Душко Иванович: «Енисей» на выезде обыграл «Локомотив-Кубань», а это говорит о многомГлавный тренер «Химок» Душко Иванович накануне встречи с «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил силу соперника.Врач «Пармы» Буторин спас жизнь человеку во время авиаперелетаВрач баскетбольного клуба «Парма» (Пермь) Андрей Буторин спас жизнь человеку. Это произошло во время во время авиаперелета «Пермь – Москва».Василий Карасев: Надеюсь, Тимма будет готов к игре с «Нижним Новгородом»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Единой Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
Артём Параховский
Артём Параховскийвсе новости
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение