«Мне в России легко. Я ведь из Белоруссии!».
Центровой УНИКСа Артем
Параховский – о поражении в матче Евролиги с «Аналолу Эфесом», тяжелом
турнирном графике и жизни в Казани.
«АНАДОЛУ ПОПАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»
- Чего не хватило, чтобы
все-таки дожать «Анадолу Эфес»? – начинаем беседу с Параховским после
поражения УНИКСа в Стамбуле со счетом 99:104.
- Сложно сказать. Возможно, мы
действительно не лучшим образом сыграли в обороне. Когда пропускаешь больше 100
очков, на победу рассчитывать сложно. Но «Анадолу» выглядел очень здорово. Не
знаю, какой у них процент попадания (54, - Прим. ред.), но иногда казалось, что они вообще ничего
не мажут! Как со средней, так и с дальней дистанции. Да и мы давали забивать не
то, чтобы простые мячи, но и не слишком сложные. Много нам прилетело из углов,
например.
- Стамбульцы еще и 34
передачи раздали – это новый рекорд Евролиги.
- Правда? – искренне удивляется Артем. –
Ну вот, лишнее подтверждение моих слов. Соперники здорово сыграли именно
командой. Да, у них хватает классных исполнителей, но тут важнее было движение
мяча. Мы не всегда успевали за хозяевами. Вот и итог.
- При этом УНИКС вел с
начала матча и вплоть до середины третьей четверти. Почему не удержали
преимущество?
- К сожалению, как обычно, нас подвела
концентрация. Внимание нужно держать постоянно. Мы же в этом сезоне частенько
вырываемся вперед, а затем расслабляемся, сбиваемся со своего ритма, и все
отдаем соперникам. Так вышло и на этот раз. Конечно, тяжело действовать на
пределе все 40 минут матча, но по-другому, как правило, выиграть нельзя.
- Бросок Кита Лэнгфорда,
который умышленно кинул мяч в дужку за 1,5 секунды до сирены, чтобы попробовать
сравнять счет – это нормально?
- Вполне. В такой ситуации либо пан, либо
пропал. Попади он с линии штрафных, нас бы это не спасло. Так была надежда на
подбор и бросок с игры. Из-за дуги или просто со средней, но с фолом. Кит все
делал верно.
- Ни разу не видел,
чтобы такая тактика сработала.
- Я, если честно, тоже, - смеется Артем. –
Хотя сами такие броски в баскетболе не редкость. Но может когда-нибудь
кому-нибудь все же повезет…
«РАД, ЧТО ОСТАЛСЯ В КАЗАНИ»
- Вы именно в Стамбуле в
этом сезоне одержали первую победу в Евролиге, обыграв пару недель назад
«Фенербахче». С какими чувствами возвращались в город?
- С самыми позитивными! Тот успех,
конечно, добавил положительных эмоций. Мы плохо начали турнир, потерпели четыре
поражения подряд в начале – и все в обидных концовках. А тут нас ждал выезд в
гости к финалисту Евролиги, команде с очень крепким составом, который почти не
поменялся летом, и которая, к тому же, не проигрывает на своей площадке,
кажется, с января 2015 года! Однако в итоге добились победы, которая вернула
нам уверенность, помогла затем обыграть еще и «Црвену Звезду». В общем,
воспоминания были приятные. Жаль, сегодня нам это не помогло.
- У Евролиги в этом
сезоне очень плотный график. Тяжело выдерживать такой темп?
- Тяжело, - вздыхает центровой. – Судите
сами – мы только что закончили один матч, сейчас у нас всего час на
восстановление, ночью – перелет в Казань, уже в четверг – следующая встреча в
Евролиге, а в воскресенье – игра с ВЭФ в Лиге ВТБ. Отдыхать попросту некогда,
матчи сменяются тренировками, тренировки – матчами. Это и непривычно, и
непросто. Но приходится терпеть. В конце концов, все команды находятся в равных
условиях.
- УНИКСу хватит сил
вытерпеть до конца регулярного чемпионата, чтобы побороться за плей-офф?
- Будем стараться. Начало сезона выдалось
сложным, серьезно помешали травмы нескольких важных игроков, но это не значит,
что нам пора сдаваться. К тому же мы регулярно демонстрируем, что можем играть
на равных и обыгрывать даже фаворитов. Пока есть возможность зацепиться за
плей-офф – будем делать для этого все возможное.
- Сами вы впервые в
карьере остались в одном клубе на второй год. Раньше команды меняли каждое
межсезонье. Непривычно?
- Есть немного! – смеется Артем. – Я ведь
правда каждый раз куда-то переезжал. А тут раз – и продолжил выступление в
УНИКСе. Но это здорово, на самом деле. Так гораздо легче. Не пришлось снова
адаптироваться к новой команде, тренерам, партнерам. Плюс я уже обжился в
Казани, со мной рядом находится моя семья.
- Город стал своим?
- Конечно! Хотя какие могли быть
сложности? Мне в России легко – я ведь сам из Белоруссии. Это американцам
иногда бывает непросто у нас адаптироваться – мешают язык, погода, отличия в
бытовой жизни. А я себя ощущаю комфортно и легко.
- Варианты снова
поменять клуб летом были?
- Я их особо не искал. Меня все устраивает и в Казани, и в УНИКСе.
Матч
Анадолу Эфес - УНИКС - 104:99
Место и дата
15 ноября 20:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция