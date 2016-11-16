Знарок, а 13:0 скоро? Пора отдавать старые армейские долги

Обозреватель «Советского спорта» - о новых интригах в чемпионате КХЛ с участием могучего СКА.

После воскресного поединка питерского клуба я возмущался счетом 7:1, с которым был разгромлен «Локомотив». И сетовал на то, как легко уже в первом периоде сдались армейцам ярославцы.

Увы, это были еще цветочки. Все, как известно познается в сравнении.

Железнодорожники то еще, оказалось, у нас ого-го! Они первый период продержались 0:3. Интрига! А в концовке еще и на шайбу престижа сподобились. Не сломались.

А вот «Барысу» повезло меньше.

9:0, покер Евгения Дадонова, восьмой (!!!) «сухарь» в сезоне Игоря Шестеркина…

Это опять же бывает. Хотя нынешний счет – антирекорд «Барыса» в КХЛ. Раньше казахстанцы себе таких провалов не позволяли.

Но убивает не это. А то что 5:0 загорелось на табло уже на 16-й минуте поединка, когда он и потерял всякий спортивный смысл, превратившись в шоу в стиле «садо/мазо».

К слову, зафиксирую: армейцы не садисты. В оставшиеся 44 минуты они всего лишь трижды поразили ворота соперника – чтоб зрители не скучали. А ведь могли и больше.

В этой победе что очень важно? В чем ее неумолимость?

В том, что перед этим у СКА уже был 7:1. И по всем законам после такой лавины голов у армейцев должен был быть хотя бы небольшой спад. Тем более, домой вернулись. Да и что им «Барыс» - принципиальный соперник что ли?

Но результативность наоборот возросла. И это ненормально. Это противоречит логике. И логике сезона в том числе. Тяжело же – матчи через день. Ну и где эта тяжесть?

16 голов за два матча и за три дня. Это тотальное превосходство. И вот я уже от одного своего знакомого – болельщика со стажем – услышал:

«А зачем против СКА вообще упираться? Надо сразу выставлять против них молодежный состав».

И если рассматривать сложившуюся ситуацию с точки зрения отдельного клуба, то так оно и есть. Вероятность поражения СКА с каждым поединком все больше стремится к нулю.

Вот давайте перечислим их крупные победы в этом сезоне

9:0 – над «Барысом»

7:1 – над «Локомотивом»

7:1 – над «Салаватом Юлаевым»

6:0 – над «Йокеритом»

6:0 – над «Медвешчаком»

6:0 – над «Кузней»

6:0 – над «Слованом»

6:1 – над «Слованом»

9:4 – над «Югрой»

Многовато разгромных побед. Ведь с начала чемпионата и трех месяцев не прошло. Есть ведь и еще девять матчей, в которых СКА побеждал соперников с преимуществом в три-четыре шайбы. Но это я уже разгромом считать не могу. 1:5 в поединке с командой Знарка – это очень достойно.

Против лома нет приема. А если лом в руках у Олега Знарка… Правильно, лучше сразу сдаться. Похоже, что в наш хоккей возвращаются времена СССР и великого армейского клуба. Вот только базируется он теперь в Санкт-Петербурге, а не в Москве. Тогда ведь тоже крупные счета бывали в матчах ЦСКА…

Мне вот говорят: теперь чемпионат будет скучным. Дудки! Я с ходу могу назвать несколько абсолютно новых интриг в нашей регулярке.

К примеру:

1) Сколько продлиться победная серия СКА, которая сейчас насчитывает 15 матчей?

2) Кто станет тем героем, что остановит Знарка?

3) В матче с каким клубом армейцы впервые выиграют с двузначным счетом?

Делайте ставки, господа! А вы говорите – скучно…

А вообще очень интересно наблюдать, как все переворачивается в нашем мире.

Ведь самый крупный счет в чемпионатах России по хоккею так же зафиксирован в матче с участием СКА – 13:0.

Вот только не армейцы стали в нем победителем. А знаете кто? Если не помните, никогда не догадаетесь – «Кузня», нынешний аутсайдер КХЛ.

Случилось это в 2000 году.

Ну а если брать времена СССР? И тут СКА отличился, выступив в роли мальчика для битья.

16:2! Это было в сезоне 1977/78. В роли обидчика выступил старший армейский брат.

Так что у Знарка сейчас есть все шансы перейти на двузначные счета и поквитаться за старые долги клуба.

В следующем сезоне это будет сделать уже труднее – если КХЛ решится на сокращение числа участников.