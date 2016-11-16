Знарок, а 13:0 скоро? Пора отдавать старые армейские долги
Обозреватель «Советского
спорта» - о новых интригах в чемпионате КХЛ с участием могучего СКА.
После воскресного поединка
питерского клуба я возмущался счетом 7:1, с которым был разгромлен «Локомотив».
И сетовал на то, как легко уже в первом периоде сдались армейцам ярославцы.
Увы, это были еще цветочки.
Все, как известно познается в сравнении.
Железнодорожники то еще,
оказалось, у нас ого-го! Они первый период продержались 0:3. Интрига! А в
концовке еще и на шайбу престижа сподобились. Не сломались.
А вот «Барысу» повезло
меньше.
9:0, покер Евгения Дадонова,
восьмой (!!!) «сухарь» в сезоне Игоря Шестеркина…
Это опять же бывает. Хотя
нынешний счет – антирекорд «Барыса» в КХЛ. Раньше казахстанцы себе таких
провалов не позволяли.
Но убивает не это. А то что
5:0 загорелось на табло уже на 16-й минуте поединка, когда он и потерял всякий
спортивный смысл, превратившись в шоу в стиле «садо/мазо».
К слову, зафиксирую: армейцы
не садисты. В оставшиеся 44 минуты они всего лишь трижды поразили ворота
соперника – чтоб зрители не скучали. А ведь могли и больше.
В этой победе что очень
важно? В чем ее неумолимость?
В том, что перед этим у СКА
уже был 7:1. И по всем законам после такой лавины голов у армейцев должен был
быть хотя бы небольшой спад. Тем более, домой вернулись. Да и что им «Барыс» -
принципиальный соперник что ли?
Но результативность наоборот
возросла. И это ненормально. Это противоречит логике. И логике сезона в том числе.
Тяжело же – матчи через день. Ну и где эта тяжесть?
16 голов за два матча и за
три дня. Это тотальное превосходство. И вот я уже от одного своего знакомого –
болельщика со стажем – услышал:
«А зачем против СКА вообще
упираться? Надо сразу выставлять против них молодежный состав».
И если рассматривать
сложившуюся ситуацию с точки зрения отдельного клуба, то так оно и есть.
Вероятность поражения СКА с каждым поединком все больше стремится к нулю.
Вот давайте перечислим их
крупные победы в этом сезоне
9:0 – над «Барысом»
7:1 – над «Локомотивом»
7:1 – над «Салаватом Юлаевым»
6:0 – над «Йокеритом»
6:0 – над «Медвешчаком»
6:0 – над «Кузней»
6:0 – над «Слованом»
6:1 – над «Слованом»
9:4 – над «Югрой»
Многовато разгромных побед.
Ведь с начала чемпионата и трех месяцев не прошло. Есть ведь и еще девять
матчей, в которых СКА побеждал соперников с преимуществом в три-четыре шайбы.
Но это я уже разгромом считать не могу. 1:5 в поединке с командой Знарка – это
очень достойно.
Против лома нет приема. А
если лом в руках у Олега Знарка… Правильно, лучше сразу сдаться. Похоже, что в
наш хоккей возвращаются времена СССР и великого армейского клуба. Вот только
базируется он теперь в Санкт-Петербурге, а не в Москве. Тогда ведь тоже крупные
счета бывали в матчах ЦСКА…
Мне вот говорят: теперь
чемпионат будет скучным. Дудки! Я с ходу могу назвать несколько абсолютно новых
интриг в нашей регулярке.
К примеру:
1) Сколько продлиться
победная серия СКА, которая сейчас насчитывает 15 матчей?
2) Кто станет тем героем, что
остановит Знарка?
3) В матче с каким клубом
армейцы впервые выиграют с двузначным счетом?
Делайте ставки, господа! А вы
говорите – скучно…
А вообще очень интересно
наблюдать, как все переворачивается в нашем мире.
Ведь самый крупный счет в
чемпионатах России по хоккею так же зафиксирован в матче с участием СКА – 13:0.
Вот только не армейцы стали в
нем победителем. А знаете кто? Если не помните, никогда не догадаетесь –
«Кузня», нынешний аутсайдер КХЛ.
Случилось это в 2000 году.
Ну а если брать времена СССР?
И тут СКА отличился, выступив в роли мальчика для битья.
16:2!
Это было в сезоне 1977/78. В роли обидчика выступил старший армейский брат.
Так что у Знарка сейчас есть
все шансы перейти на двузначные счета и поквитаться за старые долги клуба.
В следующем сезоне это будет сделать уже труднее – если КХЛ решится на сокращение числа участников.
Матч
СКА - Барыс - 9:0 (5:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:22 (1:0). Войнов (Ковальчук), 2:04 (2:0 - бол.). Плотников (Ковальчук, Войнов), 4:20 (3:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Гусев), 9:37 (4:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Шипачёв), 15:48 (5:0). Гусев (Дадонов), 22:09 (6:0). Плотников (Ковальчук, Шипачёв), 25:06 (7:0). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 41:56 (8:0). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 51:53 (9:0 - бол.).
Место и дата
15 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция