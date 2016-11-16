Кучеров забил крутой гол «Детройту». Русские жгут на «Джо Луис Арене» (видео)

«Тампа-Бэй» обыграла «Детройт» в гостях, а героями матча стали сразу трое россиян – Никита Кучеров, Никита Нестеров и Владислав Наместников.



Приехать на «Джо Луис Арену» и победить «Детройт» - бесценно. «Тампа» справилась с этой миссией, причем сразу 7 (3+4) очков набрали россияне: Никита Кучеров (2+1), Владислав Наместников (0+2) и Никита Нестеров (1+1).

Кучеров уже на четвертой минуте открыл счет, подловив голкипера «Ред Уингз» Петра Мразека на ужасной ошибке. Чех уехал за ворота, потерял шайбу, и Никита положил ее в сетку.





Не прошло и трех минут, как Кучеров начал еще одну атаку, а Стивен Стэмкос удачно сыграл на добивании.





Правда, совсем скоро Стэмкос покинул лед, хромая на правую ногу. Он вел борьбу у борта и не сказать, что с лидером «Тампы» жестко обошлись. Но из-за травмы Стивен не доиграл этот матч до конца. Стоит напомнить, что Стэмкос ломал большую берцовую кость именно правой ноги, из-за чего пропустил Олимпиаду в Сочи. Возможно, там какой-то рецидив.





«Детройт» усилиями Нильсена один гол отквитал. Но в начале третьего периода отличился уже защитник Никита Нестеров, а в комбинации принял участие Наместников. Ах какой щелчок с ходу получился у Никиты!





«Краснокрылые» не сдавались и сделали счет 3:3. Но за 70 секунд до сирены Кучеров удачно подловил отскок шайбы от Дрю Миллера и отправил ее в сетку.

Вот он, Никита – оказался в нужном месте в нужное время. И принес победу «Тампе». Кстати, в детстве Кучеров болел за «Детройт» и нашу Русскую Пятерку, за которую выступали Фетисов – Константинов, Федоров – Ларионов – Козлов.

А еще заметим, что Кучеров вышел на лидирующие позиции в гонке бомбардиров НХЛ. У него 21 (8+13) очко. Столько же у идущего первым Марка Шайфли из «Виннипега» (10+11=21), но тот забил больше голов.

Представляете, если Кучеров возьмет «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги? Это вполне может быть.