Кучеров забил крутой гол «Детройту». Русские жгут на «Джо Луис Арене» (видео)
«Тампа-Бэй» обыграла «Детройт» в гостях, а героями матча стали сразу трое россиян – Никита Кучеров, Никита Нестеров и Владислав Наместников.
Приехать на «Джо Луис Арену» и победить «Детройт» - бесценно. «Тампа» справилась с этой миссией, причем сразу 7 (3+4) очков набрали россияне: Никита Кучеров (2+1), Владислав Наместников (0+2) и Никита Нестеров (1+1).
Кучеров уже на четвертой минуте открыл счет, подловив голкипера «Ред Уингз» Петра Мразека на ужасной ошибке. Чех уехал за ворота, потерял шайбу, и Никита положил ее в сетку.
Не прошло и трех минут, как Кучеров начал еще одну атаку, а Стивен Стэмкос удачно сыграл на добивании.
Правда, совсем скоро Стэмкос покинул лед, хромая на правую ногу. Он вел борьбу у борта и не сказать, что с лидером «Тампы» жестко обошлись. Но из-за травмы Стивен не доиграл этот матч до конца. Стоит напомнить, что Стэмкос ломал большую берцовую кость именно правой ноги, из-за чего пропустил Олимпиаду в Сочи. Возможно, там какой-то рецидив.
«Детройт» усилиями Нильсена один гол отквитал. Но в начале третьего периода отличился уже защитник Никита Нестеров, а в комбинации принял участие Наместников. Ах какой щелчок с ходу получился у Никиты!
«Краснокрылые» не сдавались и сделали счет 3:3. Но за 70 секунд до сирены Кучеров удачно подловил отскок шайбы от Дрю Миллера и отправил ее в сетку.
Вот он, Никита – оказался в нужном месте в нужное время. И принес победу «Тампе». Кстати, в детстве Кучеров болел за «Детройт» и нашу Русскую Пятерку, за которую выступали Фетисов – Константинов, Федоров – Ларионов – Козлов.
А еще заметим, что Кучеров вышел на лидирующие позиции в гонке бомбардиров НХЛ. У него 21 (8+13) очко. Столько же у идущего первым Марка Шайфли из «Виннипега» (10+11=21), но тот забил больше голов.
Представляете, если Кучеров возьмет «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги? Это вполне может быть.
Матч
Детройт - Тампа-Бэй - 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)
Голы:
Кучеров (Нестеров, Наместников), 3:30 (0:1). Стэмкос (Хедман, Кучеров), 6:09 (0:2). Нильсен (Гленденинг), 18:41 (1:2). Нестеров (Филппула, Наместников), 41:29 (1:3 - бол.). Спрул (Грин, Нюквист), 47:12 (2:3 - бол.). Зеттерберг (Манта, Спрул), 49:38 (3:3 - бол.). Кучеров (Джонсон, Кобёрн), 58:50 (3:4).
Место и дата
16 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция