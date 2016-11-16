Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 1 ОТВашингтон
Баскетбол  Локомотив- : -Олимпия
Баскетбол  Бавария- : -Зенит
Хоккей  Монреаль3 : 4 ОТФлорида
Баскетбол  Дарушафака- : -ЦСКА
Баскетбол  Реал- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Усы «Спартак» не спасли

Дарья Исаева
Дарья Исаева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Усы «Спартак» не спасли

Добрая традиция отращивать усы в ноябре давно уже покорила весь спортивный и особенно хоккейный мир. 


Спортсмены, в частности хоккеисты, несколько лет назад переставали бриться не только в плей-офф, но и в ноябре, чтобы привлечь внимание к проблеме мужского рака.


Любой болельщик на матче «Спартака» вчера мог приобщиться к этой затее и стать усатым хотя бы на один матч.


Самые большие усы отрастил спартаковский Гладиатор. 


Почему-то больше всего «усатыми» хотели статьи девушками. То ли за мужчин и их здоровье сильно волнуются, то ли хочется попробовать тот элемент украшения, которым природа их наврядли наградит.


Некоторым этот аксессуар оказался очень даже к лицу. По крайней мере получится не такое банальное селфи, как обычно.


В стороне не остались и поросята, усики которых были поскромнее гладиаторских.


Некоторые готовятся к ноябрю заранее и ничего приклеивать им сегодня не пришлось.


Странно все-таки видеть девушек с усами. Невольно вспоминается Евровидение и его бородатая звезда.


Целый отряд усачей еще не скоро начнет брить свою собственную щетину.


По крайней мере, эта акция заставила и без того симпатичных девушек еще раз улыбнуться. А нам напомнила, что ничего нет дороже здоровья. 


Непонятно чем именно расстроен юный болельщик, то ли тем, что «Спартак» проиграл, то ли тем, что его усы нарисованные. В любом случае, у Спартака на этой неделе еще два матча в Москве. А усы и борода у него еще обязательно вырастут, пускай и не сегодня.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение