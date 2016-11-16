Усы «Спартак» не спасли

Добрая традиция отращивать усы в ноябре давно уже покорила весь спортивный и особенно хоккейный мир.





Спортсмены, в частности хоккеисты, несколько лет назад переставали бриться не только в плей-офф, но и в ноябре, чтобы привлечь внимание к проблеме мужского рака.





Любой болельщик на матче «Спартака» вчера мог приобщиться к этой затее и стать усатым хотя бы на один матч.





Самые большие усы отрастил спартаковский Гладиатор.

Почему-то больше всего «усатыми» хотели статьи девушками. То ли за мужчин и их здоровье сильно волнуются, то ли хочется попробовать тот элемент украшения, которым природа их наврядли наградит.





Некоторым этот аксессуар оказался очень даже к лицу. По крайней мере получится не такое банальное селфи, как обычно.





В стороне не остались и поросята, усики которых были поскромнее гладиаторских.





Некоторые готовятся к ноябрю заранее и ничего приклеивать им сегодня не пришлось.





Странно все-таки видеть девушек с усами. Невольно вспоминается Евровидение и его бородатая звезда.





Целый отряд усачей еще не скоро начнет брить свою собственную щетину.





По крайней мере, эта акция заставила и без того симпатичных девушек еще раз улыбнуться. А нам напомнила, что ничего нет дороже здоровья.





Непонятно чем именно расстроен юный болельщик, то ли тем, что «Спартак» проиграл, то ли тем, что его усы нарисованные. В любом случае, у Спартака на этой неделе еще два матча в Москве. А усы и борода у него еще обязательно вырастут, пускай и не сегодня.