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«Странное происшествие с Овечкиным и болезнь Радулова». Пять гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: Meduza

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Кучеров забил крутой гол «Детройту». Русские жгут на «Джо Луис Арене» (видео)

МАТЧ ДНЯ

Странная история приключилась с Александром Овечкиным. Его «Вашингтон» приехал в Коламбус – будто к тигру в клетку вошел. «Мундиры» в последнее время лютуют – 10:0 с «Монреалем», 8:4 с «Сент-Луисом». Как остановить такую атаку?

И вот главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц придумал очень необычный ход. Как вы думаете, с каким центрфорвардом играл Овечкин – с Никласом Бэкстремом или Евгением Кузнецовым?

Оказалось, что с Джеем Биглом. А на правый край поставили Бретта Коннолли. Трудно представить себе более ужасное сочетание для Алекса. Ему в тройку определили двух чернорабочих и велели давать стране угля. Бэкстрем оказался во втором звене, Кузнецов – вообще в третьем.

В общем, такая тактика успеха не принесла. «Столичные» хоть и держали оборону, но забили лишь один гол. Впрочем, одно очко в овертайме взяли – уже хорошо. «Коламбус» же одержал шестую подряд победу дома и на всех парах летит к плей-офф.

Источник фото: Yahoo

А еще в честь Александра Овечкина выпустили вот такой бабблхэд. Его фишка в том, что цифры внизу можно крутить. Скоро Саша должен набрать 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. И вот так фанаты могут вести свой собственный отсчет.

ГЕРОЙ ДНЯ


Наверное, не стоит хвалить Семена Варламова. Но тем, кто спешил ставить крест на этом вратаре, сообщим – он провел второй уверенный матч подряд. Как раз этого Варли и не хватало. Теперь он отразил все броски, кроме одного, в игре против «Лос-Анджелеса» (4:1). Что еще круто, «лавина» не забивала четыре гола с 20 октября. Вот такой случился застой.

«Мы очень долго ждали, когда нас прорвет, - сказал Варламов. – И вот наконец-то это произошло. Наши ребята очень здорово сыграли перед нашими воротами. И когда мы забиваем много, то и голкипер чувствует себя увереннее».

ДИАГНОЗ ДНЯ


Александр Радулов хорошо начал сезон, набрав 14 очков в первых 16 матчах. Сейчас Саша идет по графику «70 очков за сезон». Привет тем, кто не верил, что у лучшего хоккеиста Европы не может быть такой результативности в НХЛ.

Но к сожалению, Радулов был вынужден пропустить матч против «пантер». Точный диагноз нам не сказали, хотя это похоже на простуду. И что же? Лучший клуб лиги «Монреаль» проиграл у себя дома не самой сильной «Флориде». Вот она, роль человека в истории.

Гол в овертайме забил защитник Аарон Экблад. Причем очень интересно – после броска у него сломалась клюшка. Но шайба вошла куда нужно, прервав серию Кэри Прайса из 13 побед подряд. А это был рекорд «Монреаля», между прочим.

ГОЛ ДНЯ


Вообще эти эксперименты «Вашингтона» привели к тому (или стали следствием того), что Александр Овечкин в последних четырех матчах набрал ноль очков при полезности «-4». Конечно, у Саши и раньше случались такие серии. Но факт в том, что он сейчас на спаде. А вот форвард «Виннипега» Патрик Лайне забросил свою 12-ю шайбу в сезоне, оторвавшись от Овечкина уже на пять голов в споре за «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер НХЛ).

Финн все исполнил очень красиво. Подбил шайбу, которая к нему отлетела – и она по дуге отправилась в дальнюю девятку. Конечно, там красиво сыграл защитник Дастин Бафлин, который отдавал пас Лайне. Но и Патрик – молодец.

ХЕТ-ТРИК ДНЯ


И посмотрите хет-трик в исполнении Джеймса ван Римсдайка. Не так часто нас радуют игроки «Торонто». Но теперь «листья» разгромили «Нэшвилл». Молодцом проявил себя защитник Никита Зайцев – у него «+3» за полезность.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 3 (2+1) очка в матче с «Детройтом» (4:3)

2** - Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Отразил 32 броска в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1)

3*** - Сергей БОБРОВСКИЙ (Колумбус)

Сделал 21 сэйв в матче с «Вашингтоном» (2:1 ОТ)

ЦИТАТА ДНЯ

«Я просто должен пахать в каждом матче. Теперь вот мог забить два гола после первых двух бросков. Но в целом я сыграл неплохо, создавая моменты для партнеров».

Патрик Лайне, форвард «Виннипега».

ТАБЛО ДНЯ

Детройт – Тампа-Бэй – 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Нильсен, Спрул, Зеттерберг – КУЧЕРОВ (НЕСТЕРОВ, НАМЕСТНИКОВ), Стэмкос (КУЧЕРОВ), НЕСТЕРОВ (НАМЕСТНИКОВ), КУЧЕРОВ

Д: Марченко (0+0; -2, 0, 0, 17.35)

ТБ: Кучеров (2+1; +3, 0, 2, 23.46)

Наместников (0+2; +2, 0, 1, 17.53)

Нестеров (1+1; +1, 0, 2, 15.22)

Коламбус – Вашингтон – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Веренски, Аткинсон – Бэкстрем

К: в Бобровский (22-21; 95,5%, 60.34)

В: Овечкин (0+0; -2, 0, 4, 14.12)

Кузнецов (0+0; -1, 0, 1, 14.45)

Орлов (0+0; -1, 0, 2, 21.28)

Колорадо – Лос-Анджелес – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Виеркош, Бурк, Комю, Ландеског – Браун

К: Тютин (0+0; +1, 0, 1, 19.22)

Задоров (0+0; 0, 0, 0, 16.55)

Григоренко (0+0; 0, 0, 0, 8.51)

в Варламов (33-32; 97,0%, 60.00)

Виннипег – Чикаго – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Моррисей, Торберн, Лайне, Петан

В: Бурмистров (0+0; +1, 0, 1, 9.50)

Ч: Панарин (0+0; -2, 0, 1, 19.02)

Анисимов (0+0; -2, 0, 0, 16.34)

Монреаль – Флорида – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Пачиоретти, Дешарне (МАРКОВ), Байрон – Петрович, Рэу, Мальгин, Экблад

М: Марков (0+1; +1, 2, 1, 22.09)

Емелин (0+0; -1, 0, 3, 22.32)

Торонто – Нэшвилл – 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Марнер, ван Римсдайк (3), Комаров, Нюландер – Нил, Арвидсон

Т: Зайцев (0+0; +3, 0, 3, 22.10)

Сошников (0+0; 0, 0, 1, 9.35)

Ванкувер – Рейнджерс – 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)

Саттер, Маркус Гранлунд – Джей-Ти Миллер (2), К.Хэйес (2), Пирри, Зукарелло, Холден

В: Трямкин (0+0; 0, 2, 3, 16.24)

Сент-Луис – Баффало – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Фаббри (ТАРАСЕНКО), Шварц, Бродзяк, Апшелл – Райнхарт

СЛ: Тарасенко (0+1; 0, 0, 1, 17.43)

Филадельфия – Оттава – 2:3 бул. (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Казинс, Раффл – Стоун, Туррис, Карлссон (п.бул.)

Ф:Проворов (0+0; -1, 0, 5, 22.43)

Даллас – Нью-Джерси – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Сиверсон – Ивз, Хенрик

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 4, 14.33)

Анахайм – Эдмонтон – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Ритчи, Фаулер, Кеслер, Верметт – Драйзайтль

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 4, 13.20)

Каролина – Сан-Хосе – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Нордстрем

Миннесота – Калгари – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Годро

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время. 

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