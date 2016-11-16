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Сюжет дня: бывший вице-губернатор Петербурга арестован «за стадион»

Татьяна Кокорина, Константин Белюков, Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Стадион на Крестовском острове в Петербурге
Стадион на Крестовском острове в ПетербургеИсточник: «СМУ Фронт Инжиниринг»

«Советский спорт в Санкт-Петербурге» объясняет, как понимать и как относиться к задержанию бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна за махинации при стройке арены на Крестовском острове.

Что произошло?

Следственный комитет установил факт хищения 50 миллионов рублей при строительстве нового стадиона в Петербурге. Финансовые махинации связаны с договором по поставке видеотабло. Установлено, что Марат Оганесян на посту вице-губернатора Петербурга:

а) обеспечил незаконное привлечение АО «ТДМ» в качестве субподрядчика по поставке табло;

б) организовал перечисление этой фирме 50-миллионного аванса;

в) знал заведомо, что «ТДМ» – «Театрально-декорационные мастерские» – не намерены расходовать эти деньги на поставку табло;

– В личном плане для Марата Оганесяна и его семьи вся эта история — трагедия, которую предстоит пережить. В общественном плане история содержит многие репутационные риски, – отметил преемник Оганесяна на посту вице-губернатора Петербурга Игорь Албин. – С точки зрения закона, я считаю, важно придерживаться конституционного принципа презумпции невиновности, в соответствии с которым вина может быть установлена только по суду.

Почему «Театральные мастерские» вообще фигурируют рядом с футбольным стадионом?

«Театрально-декорационные мастерские» действительно специализируются на театрах, что логично: их основные работы связаны, например, с оснащением Мариинского театра, Большого драматического.

На стадион «ТДМ» позвал Марат Оганесян, он до поста вице-губернатора как раз курировал возведение второй сцены Мариинки и был хорошо знаком с этой компанией. Специалисты-театралы уточняли, что движущиеся системы в театре и раздвижная крыша с выкатным полем – схожие системы. Первоначально «ТДМ» должны были возвести и крышу, и поле, но в итоге эти работы выполнил сам генподрядчик «Инжтрансстрой-СПб».

– Я в «ТДМ» уже давно не работаю. А в Следственном комитете я давал подписку о неразглашении по этому вопросу, – сказал «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» Александр Шимберг, который владел 75 процентами акций «ТДМ». 

Видеотабло действительно на стадионе все еще нет?

– Да, табло нет, – рассказал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» Константину Белюкову гендиректор бывшего генподрядчика строительства стадиона, компании «Инжтрансстрой-СПб», Виталий Лазуткин. – Договор, который был заключен, не был исполнен. Поэтому уголовное дело и возбудили. Субподрядчики взяли деньги и с ними скрылись, то есть не отработали их.

– Видеотабло входит в наш контракт. Оно уже заказано и оплачено. Ждем поставку, – пояснили в пресс-службе «Метростроя», нынешнего генподрядчика строительства.

Заявление компании, которая курирует завершающий этап подготовки арены, подтверждает: табло на стадионе финала Кубка конфедераций и полуфинала чемпионата мира продолжают ждать.

Что происходит с табло нового стадиона сейчас?

На самом деле речь про два огромных экрана. Габариты одного – 30 на 10 метров. Экраны подвесят на конструкциях кровли.

Сейчас поставку и монтаж осуществляет петербургская компания «ПСП-Колизей». Бывший председатель комитета по строительству Михаил Демиденко в декабре 2015 года объявил, что именно эта организация займется установкой. Однако «Трансстрой», который на тот момент был генподрядчиком арены, по информации СМИ, не хотел выплачивать компании аванс, который пришлось бы брать из собственных средств.

Контракт «ПСП-Колизей» заключил уже с новым генподрядчиком стадиона – «Метростроем» – в сентябре 2016 года.

Когда табло наконец установят? Стадион должны сдать в конце года

– По плану срок сдачи двух табло – 25 декабря 2016 года, – рассказал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» Татьяне Кокориной гендиректор компании «ПСП–Колизей» Дмитрий Климович. – Это реальный срок, если никто не будет мешать. Я говорю об объективных факторах: на стадионе работаем не мы одни. И, к примеру, в этот день могут раздвигать или сдвигать крышу, двигать поле. Но сейчас все идет по графику.

– Информацию по финансовым вопросам не считаю возможным раскрывать – это коммерческая тайна, – уточнил Климович. – Скажу так: претензий по оплате нет. У генерального подрядчика есть свой график оплаты: это авансы за оборудование, другие авансы. Что должны заплатить, они заплатили. На нас лежит двойная, а то и тройная ответственность: это не просто табло, а два экрана, которые сразу бросаются в глаза. Поэтому я лично пообещал, что мы успеем в срок. А все это [события, из-за которых задержали Оганесяна] происходило до того, как мы стали работать. Мы заключили контракт уже с «Метростроем» в конце сентября 2016 года, а работать по нему начали с октября, хотя свои услуги мы предлагали уже давно. 

Как между собой связаны герои истории с махинациями и почему могут пострадать обманутые дольщики?

Когда Марат Оганесян был вице-губернатором Петербурга, городской комитет по строительству возглавлял Михаил Демиденко. Оганесяна в апреле 2015-го сменил нынешний куратор стройки Игорь Албин, Демиденко ушел со своего поста в конце зимы 2016-го – говорят, из-за конфликта как раз с Албиным по поводу его нереальных требований о сроках работ на стадионе.

Оганесян и Демиденко после государственных постов вместе работали над достройкой жилого комплекса «СУ-155»: первый стал вице-президентом банка «Русский капитал», который владеет достраивающей компанией, второй – первым замглавы этой компании.

– Не вижу рисков, чтобы задержание как-то сказалось на работе проблемных объектов долевого строительства «СУ-155», – отметил Албин после задержания Оганесяна. – Партнерами города в достройке объектов «СУ-155» выступают Минстрой России и банк «Российский капитал», а не какие-то конкретные физические лица.

И за все эти годы украдено только 50 миллионов рублей?

Пока речь идет только о 50 миллионах рублей, но вице-губернатор Петербурга Албин уже озвучил цифру 700 миллионов – это сумма уже известного ущерба городу, следствие по другим фактам продолжается.

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