Плохой Иван. Как боевики 90-х эксплуатировали образ «плохого русского»

Иван Драго, Иван Крашинский, Иван Данко – «Советский спорт» вспоминает, как боевики 90-х пугали американского зрителя «плохими русскими Иванами».

ИВАН ДРАГО





Кто сыграл: Дольф Лундгрен

Кто это: Русский боксер из фильма «Рокки-4», олицетворение «советской красной машины».

Драго имел прическу-платформу и камень вместо сердца. Капитан Советской Армии, герой Советского Союза (геройская звезда украшала его мундир), Драго выходил на ринг, бросая фразы, отлитые из бетона. «If he dies he dies» («Сдохнет, так сдохнет»), - сказал он, поломав на ринге Аполло Крида, друга Рокки. «I must break you», - а это Драго говорил уже перед поединком Рокки.





История: «Рокки 4» вышел на экран в 1985 году. Тогда же в США озвучили т.н. «доктрину Рейгана»: этим документом США декларировали открытую поддержку антикоммунистическим и антисоветским движениям. Несмотря на то, что новый генсек Михаил Горбачев с трибун призывал к разоружению, обе страны продолжали наращивать ядерный потенциал.

Иван Драго – стал воплощением всех американских страхов о «красной машине». Его силу измеряет компьютер, врачи колют ему инъекции неведомых веществ и даже его жена, спортсменка и красавица – тоже бесстрастный винтик советской системы, способной сокрушить все.

Как обычно, Голливуд обратил страхи в сказку: победить непобедимого Ивана смог только простой парень из Филадельфии с глазами бассет-хаунда, Рокки Бальбоа.

ИВАН КРАШИНСКИЙ





Кто сыграл: Жан-Клод Ван Дамм

Кто это: роль плохого русского кикбоксера Ивана Крашинского в картине «Не отступать и не сдаваться» стала первой для бельгийца Ван Дамма. Иван Крашинский щеголяет зализанными назад волосами и идеальным шпагатом. По сюжету, Крашинского нанимают русские бандиты, чтобы отжать школу каратэ у примерной американской семьи. Главе этой школы (он же и отец главного героя) Крашинский жестоко ломает ногу.

Главный герой хочет отомстить. И тут ему на помощь приходит дух самого Брюса Ли и предлагает помощь в тренировках. Понятно, что против такой потусторонней поддержки у красавца Крашинского в финале нет никаких шансов.





История: Критики упрекали фильм в подражании «Рокки 4», вышедшего годом ранее. Однако за этот год ситуация в мире изменилась. В новогоднюю ночь по советскому ТВ выступил Рональд Рейган – он поздравил советских граждан с праздником и выразил надежду на диалог и сближение двух народов.

Иван Крашинский был страшен, но опоздал со временем появления. В СССР набирала ход перестройка.

ИВАН ДАНКО





Кто сыграл: Арнольд Шварценеггер

Кто это: капитан советской милиции, который вместе с американским коллегой ловит грузинского вора в законе.

Несмотря на то, что Иван Данко – положительный персонаж, он вызвал немало поводов для смеха у советских зрителей. В первую очередь они обратили внимание на форму: режиссер так хотел показать именно советскую форму, что в итоге Данко одели в настоящий маскарадный костюм. Он сочетал в себе самые знаковые элементы униформ СССР – здесь есть каракулевая шапка, кокарда и серый мышиный цвет. При этом сам Данко владеет удостоверением с тремя большими буквами - КГБ.

Смеялись и над акцентом героя. В одной из сцен Данко берет притон с бандитами. Бандиты спрашивают: «Какие ваши доказательства?». Данко ломает ногу одному из них (нога оказывается пластиковой, внутри ноги – тайник с наркотиками) и отвечает: «Кокаином!».





История: Московские съемки «Красной жары» заняли один день. Шварценеггера, одетого в форму «милиционера», привезли на Красную площадь – всю сцену отсняли в течение часа (до этого режиссер полгода добивался разрешения на съемки). Еще несколько часов Данко раздавал на Красной площади автографы и курил сигару.

Иван Данко стал ответом Голливуда на советскую гласность. Пожалуй, впервые в США показали положительного русского, да еще – ключевым персонажем. Интересно, что одну из эпизодических ролей в «Красной жаре» сыграл Савелий Крамаров.

НИКОЛАЙ РАЧЕНКО





Кто сыграл: Дольф Лундгрен

Кто это: швед Лундгрен признавался: после «Рокки 4» его буквально засыпали предложениями сыграть крутых русских парней. Большинство этих предложений, говорил Лундгрен, были настоящий трэш.

В фильме «Красный скорпион» швед сыграл спецназовца Николая Раченко. По сюжету, тот прибыл подавить анти-советское восстание в африканскую страну, а затем разочаровался в советской системе и сам перешел на партизанскую сторону.

История: «Красный скорпион» вышел в 1988 году и стал запоздалым ответом на доктрину Рейгана о поддержке анти-коммунистов по всему миру.

Сценаристы фильма прошлись по всем. Тут и дружественные Союзу кубинцы (они пытают главного героя), и угнетенные бушмены (они в знак уважения делают Раченко татуировку скорпиона), и сам Лундгрен – пьющий водку и распевающий Советский Гимн





ЛЕВ АНДРОПОВ





Кто сыграл: Петер Стормаре

Кто это: полковник Лев Андропов помогал героям Брюса Уиллиса и Бена Аффлека спасать землю от метеорита в картине «Армаггедон» 1998 года.





История: в 1998 году главным американским шоу стал сексуальный скандал с участием Моники Левински и президента Билла Клинтона. Левински сообщила, что имела девять эпизодов сексуальных отношений с Клинтоном – причем, некоторые происходили прямо в Овальном кабинете, рабочем офисе президента. Клинтон отрицал сексуальные контакты с подчиненной Левински. Это стало поводом, чтобы обвинить его в лжесвидетельстве и вести дело к импичменту. Клинтон выкрутился. Он заявил Сенату, что у них с Левински был только оральный секс, а, по его мнению, оральный секс не входит в понятие «сексуальных отношений».

Клинтон остался на посту до конца срока. Россия в это время занимала мало места в головах американцев, а потому и образ русского в «Армаггедоне» - просто набор классических клише. Космонавт Андропов, которого, по сюжету, американцы находят в космосе на орбитальной станции Мир» - еще одно воплощение всех клише, связанных с Россией. Андропов всегда пьян, носит ушанку, а дорогое космическое оборудование чинит ударами кувалды.

ИВАН ВАНКО





Кто сыграл: Микки Рурк

Кто это: ученый-уголовник, соперник Железного Человека в «Железном человеке 2».

Американские таблоиды писали, что Рурк, который не скрывал своей любви к России, готовился к роли основательно. Он изучал воровские татуировки (которыми в фильме забито его тело) и в кадре сам вызывался говорить по-русски.





История: мода на советскую уголовную тематику пришла в Голливуд из Европы, где в середине нулевых «болели» зековскими татуировками, блатной романтикой, смотрели фильм «Порок на экспорт» с Венсаном Касселем и читали книги писателя Николая Лилина про выдуманную страну сибирских урок. По традиции Голливуд взял исходные ингредиенты и замешал из них что-то уже совсем невероятное.