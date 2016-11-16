Стадион на Крестовском: сезон посадок открыт

Был в советские времена в печатной прессе такой жанр «Газета выступила – что сделано?» Несколько дней назад «Советский спорт» выступил с критикой существующего положения вещей вокруг строительства «Зенит-Арены».

«Зенит» давно настаивает, чтобы стадион так не называли. «Газпром» тоже от «Газпром-Арены» открещивается. Никому не хочется, чтобы тянулся за ним негативный шлейф. Теперь просто – стадион «Крестовский».

История со стадионом – это позор и стыд. Но речь не об этом. Стыд и позор в том, что никто до сих пор так и не ответил за эту бездонную дыру, которая, кстати, уносит не только наши деньги, но и жизни.

Стадион, обнуляющий ответственность. Под таким девизом шли распилы и откаты (можно сказать корректнее – неэффективное расходование средств) вокруг арены на Крестовском все эти без мало десять лет. Теперь, похоже, пришло время посадок.

Мы уже сообщали, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян был задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге более чем на 50 млн рублей. Речь шла о поставке какого супер-мега-элект ронного табло. Сколько само табло по документам стоит, мы не знаем. 50 млн – это только «откат».

Сегодня появилось высказывание вице-губернатора Игоря Албина (он давно уже является куратором от правительства города и, по сути, назначен основным спикером по всем новостям, со стадионом связанным) о том, что только часть ущерба можно оценить в сумму 700 млн рублей. Это по сегодняшнему курсу, 10 млн евро. Если брать по курсу, который был на момент проектирования – около 20 млн евро. То есть очень многие качественные стадионы с весьма современной начинкой, комфортные, удобные и современные, сами по себе стоят меньше (порой значительно меньше!), чем только стоимость попутно украденного.

В любом случае, можно сказать одно: сезон посадок открыт. Упражняться в остроумии по поводу созвучия «Крестовского» и СИЗО «Кресты» не будем.

- Фамилий называть не буду, но Оганесян – это скорее «стрелочник», а новые дела точно будут, и к этому все уже готовы, - рассказал «Советскому спорту» хорошо осведомлённый источник в питерской городской администрации, пожелавший остаться неназванным.

В принципе, тот же вывод можно сделать и по сделанному комментарию вице-премьера, курирующего спорт. Виталий Мутко заявил, что напрямую этот арест к строительству спортивного объекта отношения не имеет: «Там несколько уголовных дел идут. Никакого отношения к строительству они не имеют. Там и при смене подрядчика, субподрядчика... Инициируются дела. Надеюсь, они никак не повлияют на строительство и сдачу объекта. Там много нюансов. Очень длительная стройка, несколько раз менялся подрядчик. В настоящее время и подрядчик есть, и проект в экспертизе, проходят окончательные корректировки. А эти дела — некое прошлое, которое не имеет значения».

То есть всё, с одной стороны, в тумане и без определённости, а с другой – звучит ключевая фраза «иницируются дела». То есть посадки будут.

Ну, может, мы забегаем вперёд – будут не посадки, а пока просто уголовные дела. Но всё это вообще формирующемуся на наших глазах новому тренду. Неприкасаемых теперь, похоже, нет на любых этажах властной вертикали. Осталось понять, кто ответит за историю с бездонной дырой в Санкт-Петербурге ?