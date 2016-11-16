Битва красно-белых. 20 лет назад «Спартак» победил в «Золотом матче»

20 лет назад, 16 ноября 96-го года, в Питере прошел «золотой матч», победив в котором «Спартак-Аланию», московский «Спартак» в четвертый раз стал чемпионом России.

ПРАВДА ГОРЛУКОВИЧА

В память о том сезоне мне врезался разговор с Сергеем Горлуковичем после матча предпоследнего тура, когда он забил со штрафного «Ростсельмашу», спас «Спартак» в самой концовке от поражения – и очков у них с командой Газзаева стало поровну.



– Теперь, похоже, переигровки за первое место не избежать?

– Ну, нам для этого еще в Питере надо выиграть – они-то Нижний уберут. Но если ты думаешь, что меня радует такая перспектива отложенного отпуска, так нет. Чемпионат не должен заканчиваться переигровкой. Как так, мы гоняем 34 тура и не можем определить сильнейшего? У нас вот в играх между собой преимущество – победа и ничья.



– У них побед больше...

– И замечательно! Одно из двух должно было сыграть на чемпиона – куда сезон еще на две недели продлевать?!



В том сезоне вообще на удивление много необычного случилось впервые. Начались серьезные проблемы на ЗИЛе. Поползли слухи, что «Торпедо» из-за этого может не доиграть чемпионат. Тогда это казалось дикостью – московская команда с такой историей – и снимется? Да по сравнению с «Торпедо» половина лиги – нищета! Но, не закончи «Торпедо» сезон уже как «Торпедо-Лужники», они б не закончили его вообще – так все было серьезно. Но Владимир Алешин, владелец «Лужников», играл когда-то за торпедовский дубль – и еще на несколько лет обеспечил любимому клубу относительно безбедное существование.



А какое трогательное поражение ближе к финишу потерпела «Лада» от «Жемчужины»! «Лада» к тому моменту уже вылетела. «Жемчужина» не хотела составлять ей компанию, но выиграть в Тольятти не могла до последней минуты. И тогда хозяевам пришлось выпускать дисквалифицированного игрока под техническое поражение. Так судьи с инспектором еще не сразу обнаружили это нарушение, за ними побегать пришлось, чтобы они все в протокол занесли. Спаслись в итоге сочинцы, а вылетел «Уралмаш».

«ПОДАРОК» РОМАНЦЕВА

А предварила сезон-96 сенсация от пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга, когда он в конце 95-го в ходе прямой трансляции Лиги чемпионов сообщил: Олег Романцев после этой игры остается в «Спартаке» в качестве только президента, чтобы сосредоточиться на подготовке сборной к Евро-96. Главным тренером «Спартака» становится Георгий Ярцев, которого автор этих строк и поздравил с двадцатилетием той победы.



Георгий Александрович – человек-эмоция. Сколько бы лет ни прошло с момента тех событий, он будет вспоминать это так, словно все было вчера:



– Мы с Олегом вместе Новый год встречали. И я, получив от него такой подарок, мог бы, конечно, ему под елочкой шепнуть: слушай, президент, а купи-ка ты мне несколько игроков постарше, а то уже больно много молодежи у нас собралось. А мы же ведь хотим вернуть чемпионство, так? Но я взял тот состав, который был мне передан. И, между прочим, помню всех, кто в том сезоне вышел хоть раз на замену.

По сей день бытует расхожее мнение, что тот чемпионат выиграл «пионеротряд Ярцева во главе с Горлуковичем». Но это не совсем так. Опытных исполнителей, особенно на старте, когда еще не уехали Шмаров с Никифоровым, тоже хватало: Тихонов, Аленичев, Цымбаларь, Пятницкий. А Титов или Кечинов показывали не по годам зрелый футбол. Другое дело, что год крупного турнира в клубе, где хватает сборников, чреват потерями – после чемпионата мира-94, например, уехали Бесчастных, Карпин, Ледяхов, а потом и Онопко – даже при том, что сборная ничего выдающегося в Америке не показала.



Вот и в Англии с Ильей Цымбаларем после игры, в которой он забил итальянцам, изъявил желание познакомиться поближе президент «Лацио» Дино Дзофф. Но, на счастье «Спартака», Илья пришел на переговоры с женой. А та с порога объявила Дзоффу, что у них есть предложения от многих ведущих клубов мира, а сам игрок соглашался на переезд в Италию только с другом Никифоровым. У Дзоффа такой «одесский десант» в планах не фигурировал.



РАСКЛАДЫ ГАЗЗАЕВА

А вот из «Спартака-Алании» уезжать не рвались – еще бы, Лига чемпионов ждет! И тогда никто и не держал за серьезного соперника «Глазго Рейнджерс». В Шотландию летели как на праздник – после победы на летнем Кубке президента Северной Осетии. Выиграли товарищеский турнир – дело за официальным. В чартере Владикавказ – Глазго я подойду к одному из главных организаторов, чтобы спросить: мы сразу после игры возвращаемся или же ночуем? Тот был занят делом – пересчитывал стодолларовые купюры – и через паузу ответил, что если бог даст выиграть, а он вроде как должен, то сразу наступит день рождения Валерия Газзаева. И, если эти поводы совпадут, то один ресторан уже проавансирован и денег за стоянку чартера тоже не пожалеют.

Но выиграют, нанеся за игру чудовищное количество ударов головой из пределов штрафной, увы, шотландцы – 3:1, и торжества как бы перенесутся на ответный матч.

А вот как он закончится, во Владикавказе до сих пор вспоминать не любят.

Но в нашем чемпионате бригада Газзаева выглядела нагло-убедительно, до осени провалив, по сути, лишь одну игру – со «Спартаком», где Кечинов выдаст спектакль на 4:1. А вот во Владикавказе сыграют уже 2:2, причем с равными шансами. И коль первый блин в Лиге чемпионов спекся неправильно – надо зайти в нее еще разок на следующий год: за одного битого, знаете ли...



Романцев, не выйдя из группы на Евро, на время, как покажется, потеряет интерес ко всякому футболу. Колосков, попытается уговорить его остаться в сборной освобожденным тренером, но Олег Иванович уж очень сильно в той команде разочаруется, и отойдет немного только к финишу сезона.

ДЫМ ЯРЦЕВА

За четыре тура до конца «Спартак» обыграет «Динамо», а «Спартак-Алания» в Москве проиграет ЦСКА – и москвичи получат два очка форы. Но потом на «Торпедо» случится матч, за который Ярцев выкурит сигарет без числа. Торпедовцы будут вести по ходу игры 3:1, а «Спартак-Алания» – громить вылетевшую «Ладу», но бешеный штурм в концовке закончится голом Джубанова и победой – 4:3. А игра сразу обрастет громким эхом разных слухов: вот-те и земляки, которым ничего уже не нужно, то бьются, как черти, то в концовке вдруг встают. И с чего бы это?

А в следующем туре уже «Ростсельмаш» будет ложиться против «Спартака» костьми. И вновь все умилятся – они же тоже рядом с «Торпедо» идут, но вышли, как на последний бой. Понимаю, когда людей в сдаче пытаются обвинить, но если они премиальные зарабатывают, пусть даже от третьей стороны – здесь в чем криминал? И не будь сумасшедшего удара Горлуковича со штрафного, все свернувшего на ничью, во Владикавказе могли уже праздновать: у них в соперниках еще один «клиент» из вылетавших был, «Текстильщик». Вот же парадокс: едва ли не впервые в карьере на 35-м году жизни, исполнив стандарт, сезон к «золотому» матчу свел игрок, который меньше всего хотел его играть.

В последнем туре «Спартак» выиграет у «Зенита», «Спартак-Алания» победит нижегородцев – и чемпионат продолжится. Из РФС позвонят во Владикавказ и попросят захватить в Питер Кубок за чемпионство. В Осетии не услышат: чего тяжелую вещь туда-сюда таскать – выиграем, вернемся, а он на своем месте стоит. В «Спартаке» московском удивятся…



НОГА ЦЫМБАЛАРЯ

Две главные неожиданности перед питерским матчем: наличие билетов в кассе за пару часов до игры и… возвращение Романцева на скамейку «Спартака». Но по эмоциям Ярцев его забивал – вон выхватил у своего президента горящую сигарету и не обжегся!

Ну а остальное вроде все известно. И гол Цымбаларя с правой: «Я левой не дотягивался, поэтому закрыл глаза и подставил правую – надо же, мяч в ворота отскочил». И удар Тихонова под вратарем Крамаренко. И ответ Канищева рикошетом от Ананко. И непопадание Сулейманова по мячу с линии вратарской на последней минуте. Кстати, когда летом сыграли 2:2, Назим в концовке как раз и спас игру.



Но овертаймы в таком матче – это, по Горлуковичу, уже было бы за пределами добра и зла. Куда еще на полчаса продлевать сезон, который двумя неделями раньше должен был закончиться?

