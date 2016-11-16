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Месси объявил бойкот журналистам. Новый скандал в сборной Аргентины

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Месси объявил бойкот журналистам. Новый скандал в сборной Аргентины
Источник: Reuters

Лионель Месси и его партнеры по сборной Аргентины решили объявить бойкот местным журналистам после того, как репортеры обвинили нападающего Эсекиэля Лавесси в курении марихуаны.

Сборную Аргентины в последнее время буквально сотрясают скандалы, и в их центре неизменно оказывается Месси. У нападающего «Барселоны», в отличие от его главного антагониста Криштиану Роналду, ведущего жизнь настоящей звезды, всегда был имидж тихони, думающего только о футболе и в порочащих его связях не замеченного (если, конечно, не считать скандала с налоговым мошенничеством, но там, очевидно, ведущая роль была у его отца). Но в последние полгода Месси словно подменили.

Сначала после поражения в финале Кубка Америки от Чили он заявил, что уходит из сборной, причем в числе основных мотивов такого решения были не только спортивные (три проигранных крупных турнира подряд), но и личные – форвард устал от бардака, творящегося в федерации, что напрямую отражалось на команде. Правда, спустя какое время Месси поменял решение и вернулся.

Возвращение получилось удручающим – Аргентина по всем статьям уступила Бразилии в отборочном турнире ЧМ-2018 (0:3). После этого на команду обрушилось настоящее цунами критики, что объяснимо – мало того, что небесно-голубые проиграли злейшему врагу, так еще и всерьез рискуют отобраться в Россию. А Месси после матча, выйдя к журналистам, не стеснялся в выражениях. «Это трудно, когда все вокруг летит к чертям и вы катитесь вниз по наклонной плоскости. Мы прекрасно понимаем, в каком дерьме очутились, но, к счастью, мы еще можем из него выбраться – все зависит от нас самих», - сказал он.

Как говорится, пацан сказал – пацан сделал: Месси самолично начал вытаскивать Аргентину из той неприятной субстанции, в которой она, по его словам, оказалась. В игре с Колумбией форвард «Барселоны» сначала забил сам, а потом ассистировал Пратто и Ди Марии. Вроде бы дела пошли на лад, но тут случилась новая напасть.

Сборная Аргентины решила объявить бойкот журналистам, а возглавил его Месси. Причиной этого стала информация, прозвучавшая в эфире одной из радиостанций – якобы нападающий небесно-голубых Лавесси после одной из тренировок позволил себе забить косячок, а потом им затянулся. Сам игрок, разумеется, все отрицает.

В итоге команда в полном составе вышла к журналистам в зал для пресс-конференций, Месси взял в руки микрофон и заявил: «Мы уже услышали кучу обвинений в свой адрес. Вы не проявляете к нам никакого уважения, и поэтому мы больше не будем с вам разговаривать. Нам очень жаль, но у нас не осталось выбора. То, многие из вас позволяют себе писать и говорить о нашей игре, совершенно недопустимо, но это еще можно стерпеть, но вмешательство в личную жизнь – это уже за гранью». После чего игроки дружно покинули помещение.

Что же касается Лавесси, то он собирается подать в суд на журналиста, распространившего эту информацию.

Возможно, Месси и компания еще передумают. В следующий раз сборная Аргентины соберется только в конце марта – ее ждут матчи с Чили и Боливией. А за четыре месяца много чего может произойти. Особенно если речь идет о Месси.

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