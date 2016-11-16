Владимир Крикунов: Сократил бы чемпионат до 16-ти команд

Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов никогда не стесняется делиться мнением на разные актуальные темы. После матча с ЦСКА, в котором его команда уступила в равной борьбе 0:2, 66-летний специалист рассказал не только о своей команде, но и базовом клубе сборной, делах КХЛ и многом другом.

«СКА НА НАС НЕ НАСТРОИТСЯ»

- Еще раз примите поздравления с возвращением в большой хоккей. Долго собираетесь работать с «Автомобилистом»?

- Посмотрим…

- До следующего матча дотянете?

- Если медали в этом сезоне выиграем, то закончу. Хочу оставить в Екатеринбурге яркий след, сделать серьезную команду, которая замахнется на медали. Ситуация тяжелая. Но мы работаем. Команду нужно немного переподготовить, переориентировать. Вот тактику немножко поменяли, физики добавили. А то ведь третьи периоды все время проигрывали – 26 из 27-ми. Численное неравенство надо подтянуть. Работаем потихоньку, выкарабкиваемся.

- СКА громит одного соперника за другим. Вот и крепкому «Барысу» армейцы отгрузили девять безответных шайб. Ярославль и Астану они обыграли с общим счетом 16:1. В Питер ехать не страшно?

- Ни в коем случае. Думаю, «Барыс» уже готовился к Череповцу, поэтому им столько и набили. Следующая игра у Астаны как бы более основная, поэтому к ней и готовились.

- А вы как собираетесь настраивать команду на СКА?

- Будем играть, сражаться. Думаю, СКА на нас не настроится на полную катушку. Там ведь такие мастера собрались.

- За Павлом Дацюком, которому вы дали дорогу в большую хоккейную жизнь, следите?

- Сейчас нет времени следить. Со своим хозяйством бы разобраться. А Паша… Он такой мастер, что ему не надо много времени, чтобы здесь адаптироваться. Он ведь играл во время локаута у меня в «Динамо». И как играл!

- Как закрыть Дацюка?

- Такого мастера закрыть невозможно. К тому же у СКА надо закрывать едва ли не полкоманды.

- Этот чемпионат возвращает нас в седые 1970-е, когда разгромы 9:0, 7:1, 6:0 были нормой хоккейной жизни. Болельщикам такой турнир интересен, когда одна команда безоговорочно доминирует?

- Ну а что сделаешь? Если они собрали такую команду? Если есть такие возможности? А нормально это или нет – другой вопрос. Да, СКА забивает, и если даже будешь упираться – можешь получить десяток…

- Вспомните, как вы относились к базовому клубу сборной ЦСКА, когда из вашего рижского «Динамо» туда забрали тренера Виктора Тихонова и ведущего нападающего Хельмута Балдериса.

- И вспоминать не надо. Мы их обыграли. Они приехали к нам в Ригу и получили 2:3. А ведь это была сборная Советского Союза.

- Почему бы в Санкт-Петербурге не повторить тот успех?

- Посмотрим. У нас ведь тоже потом важная игра в Череповце, - Крикунов рассмеялся.

«ПИЛИЛИ СУК, НА КОТОРОМ СИДЕЛИ»

- Следили за лигой, пока не работали?

- Пауза оказалась короткой. Я из хоккея не выключался, держал руку на пульсе, следил. Скажу, что чемпионат КХЛ был бы интереснее, если бы лигу сократили.

- Оптимальный вариант – это сколько команд в чемпионате?

- Сходу сказать трудно. Если по-хорошему, то 16 команд было бы в самый раз.

- Почему 16? Квалифицированных игроков не хватает?

- Вы сами ответили на свой вопрос. Не хватает. У нас, в «Автомобилисте», 11 человек из Высшей лиги. Они хорошие ребята, стараются, пашут на тренировках. Но уровень так сразу не поднимешь. До КХЛ они еще не доросли.

- Может, стоит смягчить лимит легионеров? Привлечь больше иностранных игроков?

- Не думаю, что это хороший вариант, который пойдет на пользу нашему хоккею. Сейчас есть пять легионеров, столько и надо оставить. Лучше лигу сократить. Тогда и уровень игры повыситься. У нас в Союзе один сезон играли в высшей лиге всего девять команд, и чемпионат был очень сильным. Потом число участников расширили до 12-ти. Валю Козина списали, потом он в 32 года вернулся в «Химик» и долго шел в лидерах среди бомбардиров. При Мальцеве, Петрове, Михайлове, Харламове…

- Приветствуете рождение новых клубов. Например, «Куньлуня» из Китая?

- Там ведь в основном играют финны, канадцы. Наших совсем немного – Перескоков, Яшин, Макаров… Вот и ответ.

- Вернемся к «Автомобилисту». Молодого лидера команды Анатолия Голышева ваш предшественник воспитывал – в Высшую лигу отправлял, лишал литеры ассистента капитана…

- А еще вратаря Коваржа из команды убрали, а Коукала - из капитанов. Зачем пилить сук, на котором сидишь?

- Розовые майки, которые были до вас, остались? Игрокам они ой как не нравились…

- Нет, никаких розовых маек. Не вижу в них смысла.

- Что делать с вратарями, ведь Устинский и Сохатский не справляются? Есть мысль взять иностранца?

- Если брать иностранца, то проверенного, поигравшего в КХЛ. У нас ведь чемпионат очень специфический. Легионеры с трудом здесь адаптируются.

- «Сибирь» вот интересовалась бывшим омичом Рамо, но остановила выбор на эконом-варианте с Тэйлором.

- Раз «Сибирь» Рамо не взяла, почему мы должны брать? Трудный вопрос.

- И последний вопрос, с которого начали беседу. Шанс попасть в плей-офф у вас есть? Желающих-то много. «Сибирь» вот стала побеждать.

- Еще бы, там ведь зарплату дали. Безвыходных ситуаций не бывает. Несколько лет назад меня позвали в Нижнекамск, когда я уже принял сборную Белоруссии. Говорили: «Помоги, спаси». Пришел, и мы с последнего места поднялись. Всего чуть-чуть не хватило, чтобы влезть в кубковую восьмерку.