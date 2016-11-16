Владимир Крикунов: Сократил бы чемпионат до 16-ти команд
Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов никогда не стесняется делиться мнением на разные актуальные темы. После матча с ЦСКА, в котором его команда уступила в равной борьбе 0:2, 66-летний специалист рассказал не только о своей команде, но и базовом клубе сборной, делах КХЛ и многом другом.
«СКА НА НАС НЕ НАСТРОИТСЯ»
- Еще раз примите
поздравления с возвращением в большой хоккей. Долго собираетесь работать с
«Автомобилистом»?
- Посмотрим…
- До следующего матча
дотянете?
- Если медали в этом сезоне выиграем, то закончу. Хочу оставить в Екатеринбурге яркий след, сделать серьезную команду, которая замахнется на медали. Ситуация тяжелая. Но мы работаем. Команду нужно немного переподготовить, переориентировать. Вот тактику немножко поменяли, физики добавили. А то ведь третьи периоды все время проигрывали – 26 из 27-ми. Численное неравенство надо подтянуть. Работаем потихоньку, выкарабкиваемся.
- СКА громит одного
соперника за другим. Вот и крепкому «Барысу» армейцы отгрузили девять безответных
шайб. Ярославль и Астану они обыграли с общим счетом 16:1. В Питер ехать не
страшно?
- Ни в коем случае. Думаю, «Барыс» уже готовился к Череповцу, поэтому им столько и набили. Следующая игра у Астаны как бы более основная, поэтому к ней и готовились.
- А вы как
собираетесь настраивать команду на СКА?
- Будем играть, сражаться. Думаю, СКА на нас не настроится на полную катушку. Там ведь такие мастера собрались.
- За Павлом Дацюком,
которому вы дали дорогу в большую хоккейную жизнь, следите?
- Сейчас нет времени следить. Со своим хозяйством бы разобраться. А Паша… Он такой мастер, что ему не надо много времени, чтобы здесь адаптироваться. Он ведь играл во время локаута у меня в «Динамо». И как играл!
- Как закрыть Дацюка?
- Такого мастера закрыть невозможно. К тому же у СКА надо закрывать едва ли не полкоманды.
- Этот чемпионат
возвращает нас в седые 1970-е, когда разгромы 9:0, 7:1, 6:0 были нормой
хоккейной жизни. Болельщикам такой турнир интересен, когда одна команда
безоговорочно доминирует?
- Ну а что сделаешь? Если они собрали такую команду? Если есть такие возможности? А нормально это или нет – другой вопрос. Да, СКА забивает, и если даже будешь упираться – можешь получить десяток…
- Вспомните, как вы
относились к базовому клубу сборной ЦСКА, когда из вашего рижского «Динамо» туда
забрали тренера Виктора Тихонова и ведущего нападающего Хельмута Балдериса.
- И вспоминать не надо. Мы их обыграли. Они приехали к нам в Ригу и получили 2:3. А ведь это была сборная Советского Союза.
- Почему бы в
Санкт-Петербурге не повторить тот успех?
- Посмотрим. У нас ведь тоже потом важная игра в Череповце, - Крикунов рассмеялся.
«ПИЛИЛИ СУК, НА КОТОРОМ СИДЕЛИ»
- Следили за лигой,
пока не работали?
- Пауза оказалась короткой. Я из хоккея не выключался, держал руку на пульсе, следил. Скажу, что чемпионат КХЛ был бы интереснее, если бы лигу сократили.
- Оптимальный вариант
– это сколько команд в чемпионате?
- Сходу сказать трудно. Если по-хорошему, то 16 команд было бы в самый раз.
- Почему 16?
Квалифицированных игроков не хватает?
- Вы сами ответили на свой вопрос. Не хватает. У нас, в «Автомобилисте», 11 человек из Высшей лиги. Они хорошие ребята, стараются, пашут на тренировках. Но уровень так сразу не поднимешь. До КХЛ они еще не доросли.
- Может, стоит смягчить
лимит легионеров? Привлечь больше иностранных игроков?
- Не думаю, что это хороший вариант, который пойдет на пользу нашему хоккею. Сейчас есть пять легионеров, столько и надо оставить. Лучше лигу сократить. Тогда и уровень игры повыситься. У нас в Союзе один сезон играли в высшей лиге всего девять команд, и чемпионат был очень сильным. Потом число участников расширили до 12-ти. Валю Козина списали, потом он в 32 года вернулся в «Химик» и долго шел в лидерах среди бомбардиров. При Мальцеве, Петрове, Михайлове, Харламове…
- Приветствуете
рождение новых клубов. Например, «Куньлуня» из Китая?
- Там ведь в основном играют финны, канадцы. Наших совсем немного – Перескоков, Яшин, Макаров… Вот и ответ.
- Вернемся к
«Автомобилисту». Молодого лидера команды Анатолия Голышева ваш предшественник
воспитывал – в Высшую лигу отправлял, лишал литеры ассистента капитана…
- А еще вратаря Коваржа из команды убрали, а Коукала - из капитанов. Зачем пилить сук, на котором сидишь?
- Розовые майки,
которые были до вас, остались? Игрокам они ой как не нравились…
- Нет, никаких розовых маек. Не вижу в них смысла.
- Что делать с
вратарями, ведь Устинский и Сохатский не справляются? Есть мысль взять
иностранца?
- Если брать иностранца, то проверенного, поигравшего в КХЛ. У нас ведь чемпионат очень специфический. Легионеры с трудом здесь адаптируются.
- «Сибирь» вот
интересовалась бывшим омичом Рамо, но остановила выбор на эконом-варианте с
Тэйлором.
- Раз «Сибирь» Рамо не взяла, почему мы должны брать? Трудный вопрос.
- И последний вопрос,
с которого начали беседу. Шанс попасть в плей-офф у вас есть? Желающих-то
много. «Сибирь» вот стала побеждать.
- Еще бы, там ведь зарплату дали. Безвыходных ситуаций не бывает. Несколько лет назад меня позвали в Нижнекамск, когда я уже принял сборную Белоруссии. Говорили: «Помоги, спаси». Пришел, и мы с последнего места поднялись. Всего чуть-чуть не хватило, чтобы влезть в кубковую восьмерку.