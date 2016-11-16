Страсти по Жэрману Рюбцову. Суперсерия молодежных сборных осталась за канадцами

Сборная России уступила в пятом матче ноябрьской серии против команд канадских юниорских лиг и потеряла шансы на итоговый успех.

«ЧЕЛОВЕК-НОСОК» ПРИВЕТСВУЕТ РУБЦОВА

Пока еще нет свежих рейтингов трансляций матчей Суперсерии, но навскидку можно предположить, что миллионов десять по обе стороны океана единовременно у телевизоров разместились. Ноябрьское противостояние российской «молодежки» со сборными канадских юниорских лиг подошло к развязке – и это отличная приманка для потенциальных зрителей.

Но непосредственно на месте событий – в городке Шукитими – борьба 44 ребят на ледовой площадке серьезный интерес, похоже, вызывала только у главного тренера наших молодогвардейцев Валерия Брагина и его визави на лавке сборной Квебека – Доминика Дюшарма (он, к слову, будет руководить канадцами на предстоящем чемпионате мира). Ну и еще нескольких сотен болельщиков, которые просто любят смотреть хоккей, не обращая внимание на сопутствующую мишуру.

Остальная часть маленькой хоккейной вселенной 69-тысячного канадского городка крутилась вокруг одного человека…

Масштабы локального сумасшествия открывались постепенно.

Когда среди зрителей появился «человек-носок» – как еще назвать человека, наглухо обтянутого в синее облачение даже без прорези для глаз – с плакатом «Рубцов, добро пожаловать домой», подумалось, что это отсыл радикального фаната к летней последрафтовой истории. На нем одного из лидеров игравшей в МХЛ юниорской сборной России под общим 22-м номером выбрала «Филадельфия», а сам Герман, едва сойдя со сцены в свитере «Флайерз», заявил прессе, что планирует провести сезон в Северной Америке. И речь шла как раз о клубе «Шукитими Сагинос», владеющим правами на игрока в юниорской лиге.

В родном клубе Рубцова – «Витязе» подняли брови, напомнили общественности и самому воспитаннику о действующем контракте, и он покорно вернулся в Подмосковье, где и располагается его настоящий дом.

В целом, ничего нового. Типичная история российского таланта, которого пытаются перетянуть за океан. Сколько таких примеров было за последние четверть века…

ФЛЭШ-МОБ ПО-КАНАДСКИ

…Картина продолжила проясняться вместе с предматчевым спичем диктора от бровки, традиционно предваряющего выход команд на лед. Квебек – французская часть Канады, поэтому не владеющим языком Александра Дюма в его выступлении могло резануть ухо только в одном моменте. Фраза про «Жэрмана Рюбцова» взорвала зал.

Тогда еще можно было допустить, что собравшимся просто напомнили о приезде потенциальной звезды местного клуба. Все-таки Рубцов по возрасту может поиграть в лиге Квебека и следующем сезоне.

Вот и болельщики на трибунах, едва заметив российский герб на моем костюме, поднимали вверх большой палец, приговаривая: «Рюбцов, Рюбцов». Причем даже дедушки и бабушки, вряд ли видевшие Германа в деле хотя бы один раз. «Что за флэш-моб, черт возьми?» – даже с осознанием повернутости канадцев на хоккее не покидало ощущение какой-то безумной игры.

Нет, конечно, к тому моменту я уже покопался в интернете, и, как оказалось, на днях в североамериканской прессе запустили слух, мол, Рубцов все-таки может переехать за океан уже в этом сезоне. Но к тому, что произошло после игры, все равно оказался не готов.

– Тут ребята хотят поговорить с Рубцовым, поможешь с переводом? – такой диалог с пресс-атташе юниорской лиги Квебека как раз был ожидаем, но что этих «ребят» окажется восемь человек – извините! Трудностей переводу этот факт не добавил, хотя сам по себе поразителен. Во-первых, откуда в провинциальном городке столько хоккейных репортеров, а во-вторых, такая делегация канадской прессы не выстраивалась ни к одному нашему игроку за все 14 лет истории Суперсерии.

Правда, не спешите искать сенсационные интервью Рубцова в канадской прессе. Сами знаете, как бывает на такой волне ажиотажа – подгонят любую цитату на свой лад, и вместо подготовки к молодежному чемпионату мира Герман окажется втянут в информационную войну по обе стороны Атлантики…

– Давайте, только по игре ребята.

«НЕ ХВАТИЛО СВЕЖЕСТИ»

А игра-то как раз особых вопросов не вызывала. Изможденная вчерашним матчем в Гамильтоне наша «молодежка» полтора безголевых периода на равных билась со свежим соперником, но стоило пропустить дважды перед вторым перерывом, и все. Как отрезало. Сил на последний штурм уже не осталось. Лишь три броска в третьем периоде, и шансов на победу в Суперсерии тоже больше нет.

– Соперник превзошел нас в свежести, – сетовал после игры Валерий Брагин. – Вчерашний матч закончился поздно вечером, а рано утром мы уже отправились в дорогу. Ребята бились, старались, но сил переломить матч у нас не хватило.

Перед заключительной встречей серии в Бе-Комо соотношение побед 3-2 в пользу хозяев, но одно из поражений канадцы потерпели в овертайме, поэтому они уже недосягаемы.