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Жизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохой

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохой
Источник: Associated Press

Оптимистичный и пессимистичный варианты развития событий после обнародования расследования комиссии WADA.

На этой неделе в Катаре проходит Генеральная ассамблея АНОК (Ассоциации национальных олимпийских комитетов). Вот выдержка из речи президента МОК Томаса Баха:

– Основываясь на результатах расследований комиссий (Макларена, а также двух комиссий МОК под руководством Ги Каниве и Дениса Освальда, которые также изучают происходившее до и во время Игр в Сочи. – Прим. ред.), мы предпримем все необходимые меры и санкции. Поскольку, даже если часть обвинений – правда, это надо считать беспрецедентной атакой на честность олимпийских соревнований».

Не хотелось бы излишне нагнетать обстановку (хотя, куда уж излишне!). В этой же речи, Бах также сказал о правильности допуска сборной России до Игр в Рио. Заявил, что российской стороне будет дано право предоставить объяснения. Однако сам факт того, что за месяц до обнародования второй части доклада Макларена тема незамедлительных и жестких санкций поднимается уже не в первый раз, не может не настораживать. Дальнейшее развитие событий представляется таким.

19-21 ноября в Глазго пройдет заседание исполнительного комитета и совет учредителей WADA. На нем Крейг Риди, получивший поддержку от МОК, будет переизбран на пост президента Всемирного антидопингового агентства. На заседание приглашен руководитель Независимой антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, который доложит о состоянии дел с реформой в антидопинговой сфере в России. Перед докладом Макларена это вряд ли стоит расценивать иначе, чем приглашение из вежливости.

6-8 декабря в Лозанне пройдет ежегодное заседание исполнительного комитета МОК.Изначально именно на нем должны были принимать решение по расследованию комиссий в отношении России. И именно к этому сроку комиссия Смирнова должна была успеть выполнить требования МОК:

– создать независимую антидопинговую организацию, у которой будет наблюдательный совет из иностранных специалистов;

– доложить, что делается в плане расследования дел лиц, уличенных в использовании допинга;

– доложить о том, что сделано, чтобы такое больше не повторилось и т.д.

Исполком должен был определить – продолжать ли санкции против российских спортсменов, федераций и организаций или нет. Однако, из-за того что доклад Макларена сместился во времени почти на два месяца, маловероятно, что без него будут приняты какие-то важные решения. Видимо, членам исполкома придется собираться еще раз в конце декабря.

Итак, в середине декабря Ричард Макларен должен обнародовать результаты расследования независимой комиссии WADA. Их сверят с изысканиями комиссий Каниве и Освальда. И вот дальше возможны два сценария.

Первый сценарий. Плохой

Макларену и его людям не удается доказать причастность представителей госструктур к манипуляциям с пробами на допинг на Играх-2016. Они не могут найти других свидетелей кроме бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Его показания после проверки проб, взятых на Играх в Сочи, не подтверждаются или подтверждаются не полностью, а российской стороне удается предоставить объяснения.

В результате нас журят, ставят на вид, при этом продолжают контролировать каждый наш шаг, а клеймо допингеров надолго приклеивается ко всем российским спортсменам.

Однако более вероятным выглядит другой сценарий или его вариация.

Второй сценарий. Очень плохой

Макларену удается найти доказательства хотя бы части обвинений (а даже части, по словам Баха, будет достаточно). Его изыскания подкрепляются фильмами Родченкова в Америке и Зеппельта в Европе. Макларену удается найти еще серьезных свидетелей помимо Родченкова.

Как итог: результаты Игр в Сочи пересматриваются. Санкции в отношении России ужесточаются. Страну лишают всех международных турниров в сезоне 2016/2017. Дисквалифицируются все спортсмены, упомянутые в докладе. В отношении тех, кто завершил карьеру, поступают требования об увольнении с занимаемых должностей. Санкции касаются и национальных федераций, чьи спортсмены окажутся замешаны в манипуляции с пробами.

Возможно, под санкции попадет и Олимпийский комитет России, с автоматической дисквалификацией всех национальных федераций. Под серьезным вопросом будет и проведение в России футбольного ЧМ-2018…

Фантазии на тему спортивного Армагеддона можно продолжать и дальше, но не очень хочется. Хочется другого: понять, почему в высшем руководстве российского спорта царит такое спокойствие? Что-то знают? Или надеются на «авось»? После первого доклада Макларена я спросил одного из спортивных топ-менеджеров, почему полтора года после появления первого фильма ARD, ничего не делали. «Кто же мог знать, что все так кончится», – был ответ.

Теперь такой отговоркой уже не отделаешься.

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