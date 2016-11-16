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Поработали и разошлись. Василий Уткин – о сборной России

Василий Уткин
Василий Уткин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: РФС/Константин Рыбин
Фото: РФС/Константин Рыбин

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, какое место национальная команда занимает в жизни каждого из нас.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФНЛ

Написать что-нибудь о сборной России очень трудно, потому что вот прошёл день - а вернее, прошла просто ночь - и о ней уже совершенно не думается. Такое бывает вообще-то. Мало ли какие заботы нет-нет, да и нахлынут.

Но в контекст так легко порой вернуться! Это же сборная. Как почитаешь спортивные сайты, попрыгаешь с одной соцсети на другую, поболтаешь в онлайне с приятелем - и вот он, нерв обнаженный! Но сейчас - нет, не так. Или вправду день такой, когда вдруг у всех сразу если не пожар, то переезд? Или дети снова в первый класс пошли все сразу?..

Может быть, не надо было откладывать в долгий ящик и написать все сразу после матча с Румынией? С пылу, с жару и вместе с тем с налетом глубокомысленности. Было же весело. Рекордный матч Акинфеева в нарочито непривычном ключе. Сборная - это вам не Лига чемпионов! Гол, который прекрасен со всех сторон - и добавленной минутой, и победоносностью, и Оздоевым, и тем, что на самом деле он, возможно, был забит неправильно.

Но я ведь уже говорил: неинтересно состязаться в эпитетах. Слов в русском языке много, как для обозначения бездны провала, так и для превознесения удачи. Коллега Трушечкин, например, нашёл позитив в том, что Черчесов научил сборную бороться до последних минут...

Капелло не открыл, Слуцкий не извлек, Адвокат зря старался, Гус вообще уже не вспомнишь, был взаправду или снился - а тут удалось! Лично мне это напомнило фразу на одной из презентаций «Матч ТВ» с год назад, что Наталья Билан открыла во мне талант рассказчика. Как же ненадолго это произошло!

Соглашусь и с коллегой Стогниенко: а что, собственно, произошло, в чем драма? Ну, сборная пропала. Не погиб же никто! Просто говорить стало не о чем. Как вот о тульском «Арсенале» редко вспоминают и ненадолго, потому что, кроме как что ребята славные, и обсудить-то нечего. Так и сборная. Международная ФНЛ - вот такой вот у нее статус.

НА ТЕРРИТОРИИ СЧАСТЬЯ

И правда драмы нет, как только поймёшь эту простую вещь. Не нужно ждать от сборной того, чем она стать не может. Тогда фотографии из старательного инстаграма Глушакова сразу становятся милыми: команда строится! Просто это не такое примечательное строительство, как, например, стадиона в Петербурге - ни размаха, ни сюжета. Но для тех, кто строит летний домик под Москвой, это очень важное событие.

И борьба за улучшение статуса, позиции в рейтинге - с пятидесятой на сорок пятую - тоже цель и задача вполне уважаемая.

Только сборная существует не для таких радостей. Это славные мелочи, способные расцветить частную жизнь. Подлинное назначение любого начинания в том максимуме, которого оно может достичь.

Футбольная сборная и только она может вдруг сделать почти всю страну счастливой. Это бывает редко. Но зато это совершенно удивительно! Хорошо, что мы это видели совсем недавно - в 2008 году. Когда без преувеличения миллионы людей не спали, гуляли по улицам, счастливые в хлам.

О да, бывает и большее счастье. Рождение ребёнка! Но это другое, только твоё. А когда миллионы людей прыгают от радости от одного и того же, в одно и то же время - это очень особенное чувство. Вы все как бы вместе на территории счастья. И все в этот момент понимают друг друга.

Ничто не может привести к такому. И как же бесконечно далека сборная России сейчас от того, чтобы доставить нам эту радость!

А так... Пластались ребята, конечно. Себя не жалели. Устали. Работу сделали, поехали домой.

Тихие радости жизни дорожных рабочих; уважаемые люди, тяжелый труд.


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