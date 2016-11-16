Бой за легионера. За и против. Минспорт готовит реформу

Минспорт опубликовал заявление, выразив готовность рассмотреть вопрос о внесении поправки в приказ об ограничении количество легионеров в клубах КХЛ.

Напомним, что сейчас в российском хоккее действует приказ Минспорта № 797/1 от 11 августа 2015 г. «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации во всероссийских спортивных соревнованиях по хоккею»

В нем указано что любой клуб КХЛ имеет право на «пять иностранцев в заявке на турнир, из них не более одного вратаря».

Впрочем, уже 15 сентября 2015 г. приказом № 884 Минспорт внес в это правило поправку: «пять иностранцев в заявке на матч, из них не более одного вратаря».

По сути это означает, что в заявке на матч КХЛ российской команды должно быть не более пяти игроков с иным спортивным гражданством. А вот всего их в составе может быть и больше. Но тогда кто-то из них постоянно будет находится в запасе в каждом конкретном матче.

Какие изменения в этот приказ Минспорт собирается вносить сейчас пока неизвестно. Сегодня запущено общественное обсуждение, которое закончится 30 ноября.

Вот и давайте пообсуждаем. Оба варианта. Что нам даст увеличение числа легионеров. Или их полное устранение из нашего хоккея.

1 вариант. Полная отмена лимита

Если уж увеличивать лимит на легионеров, то жеманничать смысла нет. Надо отменять его целиком. Уверен, что многие руководители российских клубов, особенно из середины и нижней части таблицы воспримут такое нововведение на ура.

Такой шаг резко снизит зарплаты в КХЛ. Поскольку на наш хоккейный рынок хлынут более дешевые гастарбайтеры.

Средний уровень хоккея в лиге, скорее всего, немного вырастет. Повысится конкуренция за место в составе. Ведь по опыту НХЛ понятно, что примерно половина игроков будет из Канады. Наверняка повысится и число финнов. А вот россиян станет на порядок меньше.

Чем это грозит?

Наши юниоры перестанут пробиваться в клубы КХЛ. Да, наша молодежная лига уже набрала неплохие обороты. Но глупо надеяться, что ее игроки выиграют конкуренцию у взрослых и заматеревших финнов или канадцев.

Школы при клубах закроются, содержать их не будет никакого смысла. Возможно, что при этом появятся частные хоккейные школы, где родители уже полностью будут оплачивать обучение своих детей хоккею.

С точки зрения бизнеса – это самый выгодный вариант. Расходы на зарплаты игроков прилично сократятся

С точки зрения сборной, надо быть готовы к тому, что она в будущем уйдет на мировой арене на второй план. Поскольку наша лига будет стимулировать развитие хоккея в первую очередь в Канаде и Финляндии, где подготовка юных кадров на коммерческой основе уже успешно работает.

2 вариант. Полное изгнание легионеров

Ну а почему бы и нет? Без иностранцев наш хоккей не загнется. Места иностранцев с удовольствием займут рвущиеся в КХЛ юниоры, а также игроки ВХЛ, чей уровень сегодня слегка отстает от элитного. Они, кстати, уже в КХЛ потянулись. Дебют в нашей главной лиге в 26-28 лет уже никого не удивляет.

К чему это приведет?

С одной стороны, все мало-мальски перспективные российские игроки получат место в КХЛ. С другой стороны, уровень мастерства в лиге существенно снизится. А цена на мастеровитых игроков подскочит еще больше. Потому что они действительно станут цениться на вес «золота» - по итогам сезона.

Решившись на такой жесткий шаг, надо одновременно и существенно сокращать количество клубов КХЛ. Тогда и уровень лиги не упадет, а члены и кандидаты в сборную будут постоянно на первых ролях в регулярном чемпионате.

3 вариант. Сокращение легионеров до трех человек в команде

Предвижу, что именно об этом и пойдет речь. Самый реальный вариант. Именно об этом сокращении уже не раз заявлял Президент ФХР Владислав Третьяк.

К чему это приведет?

Из легионеров в российских клубах КХЛ останутся только топ-игроки. При этом заслонять своими спинами молодежь они численно уже не смогут. Но станут неплохим примером для юниоров.

Но и у этого варианта есть свой минус. Ограничившись такой половинчатой мерой, КХЛ, скорее всего, не пойдет на радикальное сокращение числа клубов. И в частности – оставит в лиге все иностранные команды.

Однако, как раз для них требования по легионерам такими жесткими не будут. Ну глупо же требовать, чтобы, к примеру, за «Медвешчак» играли только хорваты.

И это поставит иностранные клубы КХЛ в более привилегированно е положение по отношению к российским командам. Им качественные кадры будут обходиться дешевле, чем нашим. Да и выбор будет больше.

Можно на это наплевать – для сборной это станет только плюсом, так как даст российским игрокам практику с сильным зарубежным соперником.

Но при этом надо быть готовым и к тому, что Кубок Гагарина очень скоро окажется в руках клубов-варягов.

Что вам больше по душе? Решайте! До 30 ноября время еще есть…



