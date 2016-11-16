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Пендель в раздевалке. Колонка Андрея Малосолова

Андрей Малосолов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пендель в раздевалке. Колонка Андрея Малосолова
Источник: «Советский спорт»

Сборная России в матче с Румынией в Грозном, впервые, наверное, за много лет играла без армейской обороны. И теперь до следующего года мы не увидим в составе команды ни братьев Березуцких, ни Сергея Игнашевича, ни Георгия Щенникова. А, может быть, так случится, что не увидим их и вовсе в составе главной сборной России. 

Формально армейское эхо в защите все равно гуляет над полем. Бывший армеец Жирков вновь становится незаменимым на своем краю. Да и находящийся в аренде, но принадлежащий ЦСКА Васин появлялся в нескольких матчах. 

Однако каждый раз, когда мы слышали критику в адрес незаменимых защитников ЦСКА, мол, и небыстрые, не успевают, надо давать дорогу молодым, - многие из нас понимали, что старые-то они старые, но сносу этим ребятам пока нет. И полноценной замены, скорее всего, тоже.

Мы помним слова Станислава Черчесова о том, что его команде надо воспитывать новых Березуцких и Игнашевичей. Момент наступил, но я бы не сказал, что в Грозном Кутепов, Кудряшов и Семенов (ну и привычный на позиции крайнего защитника в сборной Жирков), в чем-то превзошли ветеранов. Не сказать, что парни сыграли как-то не так. Напротив, вопреки язвительным комментариям болельщиков, вчерашняя игра мне, человеку с трибуны, показалось вполне себе цельной и гармоничной. Пусть был не совсем вразумительный первый тайм, но ни одно звено из нее (игры) не выпадало. В частности, в защите. Но чего-то все равно не хватало…. Мне - наших цсковских богатырей. Армейцы приучили нас, что защитники во многих командах - это или здоровенные столбы или злые собаки. Именно защитники олицетворяют собой настоящее мужское в футболе. Они бойцы. Забиваки, в том смысле, что могут забить любого игрока соперников в грунт. Именно они «пихают» коллегам за косяки. И только вратарь, да и то уровня Акинфеева, имеет право «напихать» им. Именно такие, как Березуцкие и Игнашевич, могли вытащить любой матч на себе, на опыте, на хорошем пенделе в раздевалке.

Понятно, что Черчесов формирует новую команду, и все мы желаем ему успешно воплотить в жизнь эту задачу. Пока же сборная только в одном матче смотрелась как единое целое, но целое без ярких харизматичных исполнителей. Высокие и жилистые Березуцкие, не жалеющие ни себя, ни соперника, неубиваемые в стыках, играющие после диких подкатов и без замен, да еще и забивающие важные для страны голы; суровый и мощный, никогда не улыбающийся Игнашевич, этот истовый muzhik a la russe, Игнаш, который ко всем вышеуказанным качествам добавляет неистовые пушки со стандартов; способные повести за собой, поставить на место любого игрока, что своего, что чужого – по таким футболистам трибуны будут скучать, таких нам не уже хватает с точки зрения футбольной эстетики. Задача Черчесова их найти.

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