«Сборная России по самбо на ЧМ прошлась катком по остальным командам»

В воскресенье на «Арене-Армеец» в Софии (Болгария) завершился чемпионат мира по самбо, который отметился безоговорочной победой сборной России — команда лидировала во всех видах.

Победителями турнира стали многие самбисты из Санкт-Петербурга. Исполнительный директор общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» Владимир Александров в интервью «Советскому спорту» рассказал, как россияне разгромили соперников и отметил, что самбо в перспективе может войти в программу Олимпийских игр.

- Уровень организации турнира в Болгарии был хорошим. Сборная России выступила великолепно, прошлась катком по остальным командам. Спортсмены выступали в трех категориях: спортивное самбо (мужчины и женщины) и боевое самбо (мужчины). Почти половину бойцов составили ребята из Санкт-Петербурга. Медали выиграли Анатолий Стишак, Рустам Талдиев, Михаил Мохнаткин, Денис Гольцов, Сергей Кирюхин… Хладнокровно, красиво, достойно, наголову выше соперника они прошли этот турнир.

- Михаил Мохнаткин (до 100 кг) и Денис Гольцов (свыше 100 кг) известны по своим выступлениям в смешанных единоборствах (ММА).

- Равных им не было. Когда Денис бился в финале против узбекского спортсмена, эта схватка показала все. Узбек, скорее, хотел сбежать с ковра, нежели биться с Гольцовым. Сопернику дали даже два предупреждения. Всему тренерскому корпусу даже волноваться не приходилось за Михаила и Дениса.

- Рустам Талдиев также легко одержал победу в весовой категории до 62 кг?

- До финала он дошел нормально, а вот в главной схватке было тяжело. Он получил нокдаун, стал проигрывать. Но ему удалось собраться с духом и переломить ход схватки. Слава богу, что никто из ребят не травмировался, вернулись здоровыми.

- Чем еще вам запомнился чемпионат мира?

- Я курирую развитие самбо в Финляндии. Девочка в весе до 68 кг Йоанна Юлинен заняла второе место, уступив россиянке Марине Мохнаткиной. Любопытно, что финка ранее три года кряду становилась бронзовой призеркой, а тут — серебро. Финальный поединок был очень интересным.

- В перспективе самбо может войти в программу Олимпийских игр?

- Ведется очень большая работа по этому вопросу. Добыть путевки на Олимпиаду будет очень тяжело. Россия является фаворитом в этом виде спорта. Кто захочет отдавать нашим спортсменам медали на Играх? Все мы видели, что было на последней Олимпиаде. А мы в это ненастное время пытаемся внедрить на турнир свой вид спорта., который создавался в Советском Союзе. Это тяжелая задача, но выполнимая. К следующей Олимпиаде, может быть, не успеем. Конкретного срока еще нет.

- Многие ли самбисты из вашего клуба выступают в ММА?

- Мы не запрещаем ребятам выступать. Пусть набираются опыта в параллельных видах спорта. Ради бога. Участвуют в ММА, набирают себе рейтинг, становятся более узнаваемыми во всем мире. Почему бы и нет? Держать человека и говорить ему «нет, ты больше никуда не пойдешь?».

Чемпионат мира по самбо

Боевое самбо

Чемпионами мира стали Анатолий Стишак (весовая категория до 52 кг), Велимурад Алхасов (до 57 кг), Рустам Талдиев (до 62 кг), Руслан Гасанханов (до 68 кг), Ислам Махачов (до 74 кг), Раймонд Магомедалиев (до 82 кг), Икрам Алискеров (до 90 кг), Михаил Мохнаткин (до 100 кг) и Денис Гольцов (свыше 100 кг).

Спортивное самбо



Мужчины

Чемпионами мира стали Илья Хлыбов (62 кг), Никита Клецков (68 кг), Олег Бабгоев (74 кг), Сергей Кирюхин (82 кг), Вячеслав Михайлин (100 кг), Артем Осипенко (свыше 100 кг).

Серебро чемпионата мира завоевали Игорь Беглеров (52 кг) и Сергей Рябов (90 кг), бронзу - Аймерген Аткунов (57 кг).

Женщины



Чемпионками мира стали Елена Бондарева (48 кг), Анастасия Валова (56 кг), Яна Костенко (60 кг), Марина Мохнаткина (68 кг).

Серебро досталось Анне Харитоновой (52 кг) и Анне Балашовой (свыше 80 кг). Бронзовыми призерами стали Екатерина Токарева (72 кг) и Наталья Казанцева (80 кг).

Общество «Отечество» В 2001 году было создано НП «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество»», призванное развивать популярные в России виды единоборств — самбо и дзюдо. Возглавил общество Борис Романович Ротенберг — воспитанник старейшего ленинградского спортивного клуба «Турбостроитель», мастер спорта СССР по дзюдо и борьбе самбо. «Мы открываем филиалы в городах России. Новосибирск, Крым, Грозный, Подмосковье, Казань, Чувашия. Мы открываем клубы, где дети могут заниматься бесплатно. Это дает толчок развитию самбо в стране. Мы не делаем разделения между самбо и дзюдо. Мы продвигаем оба вида единоборств» (Владимир Александров).



