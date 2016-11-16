Еще раз: Знарок не продавался! Ответ на обвинения Виталия Давыдова

Обозреватель «Советского спорта» возвращается к теме Олега Знарка, отвечая на публикацию олимпийского чемпиона Виталия Давыдова.

Споры на тему «Продался Олег Знарок в СКА или нет», начавшиеся после матча «Динамо» со СКА продолжаются.

Началось все с плакатов фанатов на трибуне – «$нарок был волком, стал добычей».

Потом ситуацию обсудили специалисты. А теперь вот дошло и до руководителей клубов.

Очень уважаемый человек в нашем хоккее, трехкратный олимпийский чемпион, а ныне вице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов очень сильно и жестко высказался об Олеге Знарке в прессе.

Фактически, дав понять, что тренер сборной России – уже не уважаемый человек в «Динамо», которое совсем недавно было для него родным.

А еще Виталий Семенович опять-таки объявил Знарка в продажности. Прямым текстом. Вот несколько выдержек из его интервью «Спортфакту».

- Мы были дружным кулаком: Александр Мальцев, я, Андрей Сафронов и Олег, - рассказывает Давыдов. - Общались между собой, можно сказать, по-семейному. А потом тренер взял – и ушел из команды. В 2014-м. Еще через год, в 2015-м, мог вернуться. Но сам этого не захотел. Когда я о том решении узнал – был, честно говоря, в шоке.

- Вопрос был поставлен просто. Главный тренер национальной сборной должен быть на ходу. В рабочем тонусе. Должен подпитываться клубной работой. Полтора года назад для возвращения Знарку расстелили ковровую дорожку и, можно сказать, военный оркестр с фанфарами приготовили. А он взял и сам отказался. «Нет, хочу быть освобожденным тренером сборной. Так работать правильнее». И тут же побежал договариваться с Питером.

- Вот представьте: ты работаешь главным в московском «Динамо» и сборной России. Да это для любого тренера страны – пик карьеры. Занимать такой пост в московском «Динамо» ничуть не менее престижно, чем в СКА. Единственным аргументом в пользу Питера были деньги.

Вот такие заявления. От очень уважаемого в том числе и мной человека. Трехкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова. Живого символа «Динамо». Хоккеиста, преданного московскому клубу на двести процентов.

И ведь по фактам Виталий Семенович вроде все правильно излагает. Но только со своей, динамовской колокольни.

И потому я позволю себе не согласиться с ним. Потому что есть в его рассуждениях о Знарке очень серьезная неувязка. На которой и рушатся все обвинения в адрес тренера.

Я уже писал, что весной 2015-го Знарок отказался вернуться в «Динамо» главным тренером из-за Харийса Витолиньша, который в ту пору был наставником бело-голубых. Не хотел переходить дорогу другу.

Но, видимо, это сейчас для большинства людей не аргумент. В него никто не хочет верить в современном обществе. Ну как это так - рискнуть своей собственной карьерой ради друга?! Это же невозможно!

Поэтому давайте опустим эту версию. И поговорим просто о фактах.

Итак, весной 2015-го году Олег Знарок отказывается от «Динамо». При том, что отказывает он фактически Аркадию Ротенбергу, который в тот момент еще остается боссом бело-голубых. Он покинет клуб после Знарка, сосредоточившись на работе в ФХР и сборной.

Знарок отказывается от «Динамо» в тот момент, когда у СКА есть главный тренер – Вячеслав Быков, который впервые в истории сделал СКА обладателем Кубка Гагарина. И у которого еще контракт на год с питерским клубом.

В июне СКА и Быков заявляют о добровольном досрочном расторжении контракта. Это шок для всех!

И момент истины для обвинителей Знарка. Ведь если тренер отказался от «Динамо» ради СКА, все сходится – назначайте его.

Кстати, многие журналисты тогда эту версию выдвигали. Но и руководство СКА, и сам Знарок только посмеялись в ответ.

А питерский клуб быстро пригласил в команду Андрея Назарова.

Господа, какие у вас после этого еще вопросы к Знарку по поводу ухода в СКА? Если бы у Назарова все в Питере сложилось ОК, он бы там до сих пор и работал!

Но у Назарова в армейском клубе не заладилось. И в середине сезона он его покинул.

Возник вопрос - кого ставить в СКА? Клуб не спешил – дал возможность поработать до конца сезона и проявить себя Сергею Зубову.

Но вот для меня именно тогда стало очевидно, что Знарок в СКА – реальный вариант. Тем более, что он сам еще в «Динамо» никогда не скрывал, что скучает по клубной работе. А уж когда еще и Витолиньша из «Динамо» в декабре уволили, стало ясно - воссоединения чемпионского тренерского дуэта в СКА не миновать. Так и вышло.

Но именно тогда – весной 2016-го. Через год после ухода Знарка из «Динамо». Не раньше.

Ну и еще по поводу того – ушел Знарок из «Динамо» или его убрали? Тут не надо копья ломать. Потому что обе стороны правы.

Да, Знарок сам отказался вернуться на пост главного тренера «Динамо» весной 2015-го.

И да, Знарка после этого и именно за это убрали из «Динамо» с должности тренера-консульт анта.

А если бы он тогда согласился вернуться?

Тогда базовым клубом сборной России было бы сейчас «Динамо», а не СКА. Вот, собственно, из-за чего и весь сыр-бор.



