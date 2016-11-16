«Рекордсменки» в гостях у губернатора

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 10 ноября принял команду «Рекорд», которая в Швеции выиграла Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд.

Как сообщает ИА «Альатир», встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Сергей Георгиевич поздравил хоккеисток с этой выдающейся победой, главный тренер «Рекорда» и женской сборной России Александр Межуев представил обладательниц Кубка мира, девушки поблагодарили губернатора за поддержку, рассказали о прошедших играх, поделились ближайшими планами.

Эта встреча не стала неожиданной. Давно известно, что Сергей Левченко очень внимательно относится к спорту и хоккею с мячом в частности. В числе наглядных подтверждений этому — открытие областной школы по хоккею с мячом, начало проектирования крытого стадиона для зимних видов спорта, предстоящие международные турниры в Иркутске — первенство мира среди девушек в 2017 году и чемпионат мира среди мужских команд в 2019-м. Да и поездка в Швецию, где проводился Кубок, состоялась во многом благодаря губернатору, сумевшему решить все финансовые проблемы, стоящие перед командой.

Вот и на этот раз глава Прибайкалья принял самое непосредственное участие в решении ряда хоккейных проблем. Так, в ходе встречи Сергей Левченко дал поручение подготовить письмо в Министерство спорта России о присвоении нашим девушкам спортивных званий, а также о сотрудничестве в развитии хоккея с мячом с китайской провинцией Хэйлунцзян. Что касается спортивных званий, то, несмотря на многочисленные достижения иркутских хоккеисток, вопрос их присвоения много лет не решается. А второй вопрос особенно актуален в связи с тем, что чемпионат мира среди женских команд 2018 года планируется провести именно в Поднебесной, а сборная Китая будет сформирована на базе Харбинского университета.

Девушки «Рекорда» ушли домой не с пустыми руками. Триумфаторы недавнего Кубка Мира получили из рук губернатора подарки. И хоккеистки не остались в долгу. Оксана Проньшина вручила Сергею Левченко подарок от команды — именной игровой свитер с номером «38» и медаль за победу на Кубке мира.