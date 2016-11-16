Обладателей юниорского Кубка мира поздравил глава Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил юных хоккеистов команды «Краевого центра развития хоккея с мячом» с победой на международном турнире «Kosa Mini World Cup», сообщает khabkrai.ru.

«Поздравляю региональную молодежную команду русского хоккея с этой победой. Уверен, впереди у наших спортсменов новые свершения. Это значит, что в нашем крае растет достойная смена сегодняшним обладателям Кубка России — команде «СКА-Нефтяник». Хоккей с мячом является визитной карточкой спортивного Хабаровского края, причем на мировом уровне. Эталоном сильнейшей спортивной школы и современнейших условий для занятий хоккеем с мячом», — поздравил хоккеистов Вячеслав Шпорт.

Губернатор вручил хоккеистам юношеской команды Хабаровского края благодарственные письма и сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

Напомним, борьбу за трофей вели три российских коллектива: ульяновская «Волга», кировская «Родина» и хабаровский «СКА-Нефтяник». Соперниками наших спортсменов были клубы из Швеции, Норвегии и Финляндии.

В прошлом году юные дальневосточники уже выступали на Кубке мира. Тогда им удалось дойти до четвертьфинала. В этом году хабаровские хоккеисты на групповом этапе обыграли соперников из шведского «Боллнеса», норвежского «Драммена», и финского «Хельсингфорса» с общим счетом 19:0.

Бронзовые медали Кубка мира завоевала кировская «Родина», обыгравшая ульяновскую «СДЮСШОР-Волгу» 3:1. Отметим, что Кубок мира среди юношей разыгрывается с 1996 года и армейский триумф стал для России 12-ым в истории. К слову, россиянам нет равных вот уже пять сезонов подряд: в 2012 и 2015 годах Кубок завоевывал «Кузбасс», а в 2013 и 2014 годах — «СДС-Уголь».