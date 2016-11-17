Посторонись, городские! Все о феномене «Хоффенхайма»

«Советский спорт» рассказывает о команде-сенсации чемпионата Германии – «Хоффенхайме», которая занимает 3-е место в бундеслиге и не собирается останавливаться.

В ЧЕМ НЕОЖИДАННОСТЬ?

Лишь за тур до конца прошлого сезона «Хоффенхайм» сохранил прописку в бундеслиге. Это было сродни победе – всю кампанию команда боролась за выживание. Удручающим ее положение выглядело после 20 туров – место на дне таблицы с отставанием от спасительного 15-го места в семь очков.

В этом сезоне «Хоффенхайм» еще не потерпел ни одного поражения в 10 турах. Таких команд всего три - не проигрывали также «Бавария» и «РБ Лейпциг». Соперники не те? Не обижайте коллектив Карло Анчелотти, а также двух других участников еврокубков – «Байер» и «Шальке». В матчах с ними «Хоффенхайм» набрал семь очков, допустив осечку лишь во встрече с «Баварией» на «Альянц Арене» - 1:1. При таких результатах нахождение «деревенских» на третьем месте выглядит закономерно.

КТО ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР?

Все последние успехи «Хоффенхайма» связаны с Юлианом Нагельсманном, которому всего 29 лет.

Нагельсманн возглавил «деревенских» в прошлом сезоне, когда они оказались на дне таблицы. И с его приходом началось возрождение. Любопытный факт: при Нагельсманне «Хоффенхайм» в прошлом сезоне набрал 55% очков (23 из 42 возможных), тогда как до него – 23% (14 из 60 возможных). Быстро сориентироваться в ситуации ему помогло то, что он на протяжении трех лет тренировал молодежку сине-белых. Работал Нагельсманн там так хорошо, что получил приглашение возглавить молодежную команду «Баварии»! Но отказался – ему хотелось перейти на взрослый уровень.

Чтобы сохранить место в бундеслиге, «Хоффенхайму» нужно было прежде всего поверить в собственные силы. Нагельсманн для роли футбольного психотерапевта подходил прекрасно. Для него место на дне таблицы точно не являлось трагедией, ведь такой пустяк можно исправить. Он это знал лучше всех, так как в его жизни случались куда более страшные вещи. Так, в 20 лет из-за травмы колена ему пришлось закончить карьеру. В этот сложный для Нагельсманна период умер его папа. Одному ему известно, как он вынес все эти удары. «Игроки всегда могут обратиться ко мне в сложные периоды, ведь у меня богатый опыт» - сказал как-то Нагельсманн.

Рано закончив карьеру, Нагельсманн имел время, чтобы научиться тренерскому ремеслу. Все в порядке было и с опытом, ведь он пересекался с разными специалистами. Например, в «Аугсбурге» помогал Томасу Тухелю, ныне тренирующему дортмундскую «Боруссию». Как у него можно было что-то не перенять? «Тухель очень требовательный. Он уделяет внимание каждой детали», - рассказывал Нагельсманн.

В КАКОЙ ФУТБОЛ ИГРАЕТ КОМАНДА?

«Хоффенхайм» стремится разыгрывать мяч путем коротких и средних передач. По количеству пасов в среднем за матч (406) команда Нагельсманна идет на пятом месте, уступая «Баварии», «Байеру» и двум «Боруссиям». При этом по количеству длинных передач «Хоффенхайм» находится в числе аутсайдеров, снова составляя компанию вышеперечисленны м командам.

Играя комбинационно, «Хоффенхайм» часто угрожает чужим воротам. По количеству ударов в среднем за матч (15,6) он уступает лишь «Баварии» (18,2). Выйти на ударную позицию в составе «деревенских» может любой футболист. Сразу четыре футболиста забили в бундеслиге минимум три гола. По три мяча у полузащитников Ута и Демирбая и нападающегоКрамарича. Четыре гола у форварда Сандро Вагнера.

В отбор «Хоффенхайм» вступает там, где потерял мяч. Не получается – начинает прессинг на чужой половине. Отсюда большое количество фолов – 16,6 в среднем за игру. По этому показателю «деревенские» входят в тройку самых часто нарушающих правила команд. Но при этом у игроков «Хоффенхайма» лишь 16 желтых карточек за десять туров. К примеру, у футболистов «Баварии» 14 предупреждений. Футболисты «Хоффенхайма» стремятся играть корректно, грубость – не их конек.

КТО ЛИДЕР НА ПОЛЕ?

Вожаком «Хоффенхайма» является нападающий Крамарич. Он и сам забивает (три гола) и партнерам моменты создает (пять голевых передач, столько же у Рибери из «Баварии»). Любопытно, что первую половину прошлого сезона Крамарич провел в «Лестере». Но в состав «лис» он не проходил, тогда зимой они отдали его в аренду «Хоффенхайму». Летом «деревенские» выкупили права на футболиста за 10 миллионов евро. Интересно, что сам «Лестер» купил его у хорватской «Риеки» за 9 миллионов.

Другим важным атакующим футболистом «Хоффенхайма» является хавбекДемирбай, автор трех голов и двух голевых передач. Он перебрался в команду летом из «Гамбурга», который в последние годы отдавал его по арендам. Сумма трансфера по нынешним временам смешная – 1,7 миллиона евро.

Если учесть, что временами ярко играет не раскрывшийся в свое время в ЦСКА полузащитник Цубер, можно констатировать: что-то в работе с пережившими сложный период футболистами Нагельсманн понимает.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Пока в «Хоффенхайме» работает Нагельсманн, у команды все должно быть хорошо – этому тренеру не нужны звезды, чтобы давать результат. Если говорить об этом сезоне, то его команде по силам попасть в Лигу чемпионов. Недавний матч с «Баварией» показал – грандов «Хоффенхайм» не боится. Участие ряда конкурентов в еврокубках должно помочь «деревенским» ухватить билет в Европу. К примеру, дортмундской «Боруссии» игра в нескольких турнирах дается тяжело – команда допускает осечек больше, чем можно было предположить летом.