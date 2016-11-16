Погоню ЦСКА погубила шальная трешка. Армейцы проиграли в Евролиге

«Дарушафака» Дэвида Блатта нанесла ЦСКА первое поражение в этом сезоне, обыграв армейцев в Стамбуле.

КТО У КОГО В ГОСТЯХ?

Третий раз за месяц ЦСКА приехал на «Абди Ипекчи Арену». Обыграл здесь «Галатасарай». Справился с «Анадолу Эфесом». Теперь вот на очереди – «Дарушафака». Знаете, сколько раз сама «Дарушафака» раньше выступала на стадионе у Феодосиевых стен, помнящих еще визит в Царьград Вещего Олега? Ноль!

И кто у кого в гостях?

В принципе, четвертый стамбульский клуб Евролиги не должен был ехать на «Абди Ипекчи» в этот раз. Но домашняя арена команды вечером в среду оказалась занята выступлением аргентинской театральной группы. Принимать армейцев в другом родном зале, вместимостью всего-то в 3500 зрителей, не позволялось по регламенту турнира. Так что пришлось арендовать более солидный стадион. Благо, болельщикам «Дарушафаки» не представляло особых сложностей до него добраться – все арены находятся неподалеку друг от друга в исторической части Стамбула. Чай, не «Улкер», до которого от центра ехать час по пустым дорогам. И все три-четыре – если с пробками.

Что вообще мы знаем о «Дарушафаке»? Года два назад ни в России, ни в Европе о команде ничего, толком не слышали. Да, дважды становилась чемпионом Турции. Страшно сказать – еще в 60-х! Особых успехов в последние сезоны не было. Но когда твой спонсор одновременно является титульным спонсором и Евролиги, попасть в главный клубный турнир Старого света не так уж сложно. «Дарушафака» здесь осталась несмотря ни на сокращение состава (число команд уменьшили с 24-х до 16-ти), ни на плохое выступление в прошлом сезоне (не вышла в плей-офф). Состав – несколько крепких турок, пара незвездных даже по европейским меркам легионеров из Америки, француз Адриен Моерман, латыш Дайрис Бертанс в амплуа защитника и… Собственно, все.

Ах, да, конечно. Главный тренер – Дэвид Блатт!

Можно не сомневаться – только из-за Дэвида в Москве на матч ЦСКА с «Дарушафакой» соберутся полные трибуны.

ТЯЖЕЛАЯ ПОГОНЯ

- У «Дарушафаки» - прекрасный тренер, команда показывает разнообразную игру, - рассуждал Димитрис Итудиснакануне матча. – Уступая в счете, они обычно переключаются на «маленький» состав с растягивающим оборону Моерманом в роли пятого номера. В высоком сочетании выходят атлетичные центровые Маркус Слотер иФуркан Альдемир. Уилл Клайберн может играть как легкого, так и тяжелого форварда – его часто используют на краях вместе с Джеймсом Андерсоном. Брэд Уонамакер любит атаковать кольцо, хотя хватает и снайперов в лице Биркана Батука, Бертанса, Скотти Уилбекина, того же Андерсона. В общем, у «Дарушафаки» есть и сила, и скорость. Все необходимое для побед. Кроме, разве что, времени, проведенного вместе. Ведь это относительно новая команда.

Новая, не новая, но на фоне ЦСКА в начале матча хозяева выглядят куда более сыгранно. Может, сказалась атмосфера новой для них площадки? Да и зрителей пришло порядочно – гораздо больше, чем накануне на «Анадолу Эфес» в противостоянии с казанским УНИКСом. Первые две минуты заставляют Итудиса серьезно разозлиться – в кольцо армейцев прилетает 10 безответных очков! Отличается и Андерсон, попадая издали, иСемих Эрден, и Клайберн. Тайм-аут ситуацию не исправляет. Лишь ближе к середине первой четверти Кайл Хайнс, забрав мяч на подборе после «сквозняка» от Нандо Де Коло (француз промахнулся в проходе), умудряется размочить счет. Но вектор борьбы задан. 24:7, 30:14… Кошмар! «Дарушафака» почти не мажет – все пять попыток из-за дуги попадают точно в цель, со средней – всего три промаха. Если бы не Де Коло и Никита Курбанов, разница в счете стала бы разгромной уже до второго отрезка матча. А мы ведь помним о защите Блатта. Как отыграться у его команды?

К счастью, есть Кори Хиггинс, успешно атакующий со всех дистанций, хотя одних его усилий недостаточно. Зал ревет, когда «Дарушафака» ведет «плюс 18» – 43:25. Задолго до большого перерыва! Конечно, все время попадать нельзя, да и армейцы не могут постоянно мазать. Семен Антонов, Джеймс Огастин и тот же Хиггинс помогают ЦСКА выдать рывок 10:2 (45:35). Но подобраться ближе сложно. Вторая половина матча полна борьбы. Однако Блатт держит руку на пульсе, вовремя реагируя на все замены, проведенные Итудисом. Едва покажется, что красно-синие вот-вот переломят ситуацию, все быстро возвращается на круги своя. Но лишь до второй половины последней четверти. Хиггинс, Хайс, Де Коло, включившийся Аарон Джексон сокращают отставание до минимума – 83:79 за 2 минуты до конца! Довольный гул болельщики меняют свистом – судьи фиксируют пробежку у Уонамакера, мажет из-за дуги Уилбекин. Маленькая пятерка ЦСКА с Курбановым в роли центрового разрушает остатки обороны Блатта. Но стоит разнице стать минимальной (84:83), как тот же Уонамакер попадает два штрафных, а Клайберн следом – шальную трешку.

И первого поражения в сезоне армейцам избежать не удается…

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