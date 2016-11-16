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«Погубила уверенность, что я лучший». Как Мирзаев впервые проиграл в карьере

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Расул Мирзаев
Расул МирзаевИсточник: «Советский спорт»

В среду в Ростове-на-Дону прошел турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 54 под названием «Нетихий Дон». «Советский спорт» рассказывает о двух главных поединках бойцовского вечера.

Павлович вновь побеждает

Сергей Павлович (Россия) — Алексей Кудин (Белоруссия)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге до боя. Павлович (46-е, бои 10-0); Кудин (78-е, бои 20-11-1).

Выход на бой
Павлович: под композицию «Любо братцы, любо» в исполнении ансамбля.

Кудин: под композицию рэпера Сереги «Nomber 1».

«Будущая звезда UFC» - именно так говорят о молодом (всего 24 года) и перспективном тяжеловесе Сергее Павловиче. Бой против белоруса Алексея Кудина вновь подтвердил эти высказывания.

Опытный Кудин провел немало прекрасных поединков в ММА. Свою подготовку он проводил вместе с российскими спортсменами, которые выступают в UFC: Алексей Олейник, Дмитрий Сосновский, Александр Волков, Шамиль Абдурахимов. Зрители ожидали яркого поединка, но он получился напряженным с минимальным количеством тактико-технических действий.

В первом раунде Павловичу удалось провести тейкдаун, а больше первая пятиминутка ничем не запомнилась. Во втором раунде Павлович вновь оказался лучше. Один из его ударов попал точно в цель — Кудина слегка «зашатало». Но россиянин не смог воспользоваться ситуацией и добить соперника. В заключительной трехминутке Кудин выглядел немного лучше, но этого не хватило для победы. Павлович одерживает десятую, юбилейную победу. Кстати говоря, этот бой проходил в рамках полуфинала Гран-при организации в тяжелом весе.

Сюрприз для Мирзаева

Расул Мирзаев (Россия) — Леван Макашвили (США)
Весовая категория до боя: полулегкая
Места в мировом рейтинге до боя. Мирзаев (31-е, бои 17-1); Макашвили (34-е, бои 10-2-1).

Выход на бой
Мирзаев: под композицию известного рэпера L`One «Мой братан тигр».
Макашвили: под грузинскую песню при поддержке танцевального коллектива в исполнении танца «лезгинка».

Наконец-то Расулу Мирзаеву привезли сильного соперника. Грузин Леван Макашвили выступает за США и даже провел три поединка в самой популярной организации мира UFC. Победа, поражение и ничья — такова добыча грузина в прмооушене Даны Уайта. После этих схваток с ним не стали продлевать контракт и он после этого одержал две победы на турнирах CES MMA. Мирзаев, до этого поединка не знавший горечи поражений, одержал 17 побед кряду. Ожидалось, что россиянин вновь одержит легкую победу, но не тут то было.

С первых секунд Макашвили показал, что он серьезный боец. Бросок за броском, точные удары в голову — этого Расул не ожидал. Уже в середине первой пятиминутки у Мирзаева открылось рассечение и на лице бойца, наверное, впервые появилась кровь. Следующие два раунда были похожи на первый. Инициативой владел грузин из США. Мирзаев совершенно забыл о защите, лез в рубку, иногда попадал, но больше пропускал. По итогам боя судьи единогласно отдали победу Левану — 29:28, 30:28, 30:28.

Мирзаев потерпел первое поражение в карьере, но обещал реабилитироваться.

«Меня погубила моя уверенность в том, что я лучший. Макашвили оказался сегодня сильнее меня. Благодарю его за этот опыт. Обещаю, я вернусь намного сильнее. Отработаю свои ошибки. Извините, что не выиграл. Хотел посвятить эту победу Ростову. Я здесь провел свою любительскую карьеру. Думаю, что я показал зрелище и публика была довольна. Прошу реванш у Левана», - сказал Мирзаев после поединка.

Макашвили согласился провести еще один поединок. 

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