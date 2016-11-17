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Борис Майоров: Моду в хоккее диктуют канадцы. А нам мешают иностранные клубы

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Китайский "Куньлунь" - дерзкий новичок КХЛ
Китайский "Куньлунь" - дерзкий новичок КХЛИсточник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о реформах, назревших в нашей лиге.

На днях глава КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что допускает возможность сокращения лиги по спортивному принципу. Неужели лига решится на такой шаг. И если это все же произойдет, то….

- Сколько клубов должно остаться в КХЛ?
- Я уже не раз заявлял, что оптимальное количество команд в КХЛ – шестнадцать, - заявляет Борис Майоров. - Тогда силы клубов подравняются. И они могут сыграть в четыре круга, выдав те же самые шестьдесят матчей в регулярном чемпионате. Никто ничего не потеряет, но по крайней мере матчи станут более упорными. Потому что оставшиеся клубы лучше укомплектуются мастеровитыми игроками. Возрастет конкуренция за место в составе.

- Но вопрос сокращения – весьма болезненный. Кто должен покинуть элиту?
- Не хочу давать лиге рекомендаций – кого конкретно сокращать. Но пусть мне ее руководители ответят на вопрос – зачем мы принимаем в КХЛ иностранные клубы? Какая от них польза нашему хоккею?

Я его много раз уже задавал. Но ответа так и не получил. Хотя все иностранные клубы преследуют свои собственные цели, участвую в нашем чемпионате. И понятно, что у «Йокерита» и «Куньлуня» эти цели разные. Для финнов важнее коммерческая составляющая, а китайцы хотят подготовить на базе клуба игроков в сборную страны для участия в Зимних олимпийских играх-2022.

Но мы-то с этого что будем иметь?

Только неразбериху и судорожные движения по уплотнению календаря, который и так уже свел на нет всю тренировочную работу по ходу сезона.

Из-за этого мы уже сейчас начинаем чемпионат в августе. А скоро, наверное, будет стартовать в июле. Вообще без подготовительного периода!

Другая сторона этой медали – длинный плей-офф. Я согласен, это интересно. Но ведь в двадцатых числах февраля четырнадцать команд оказывается без работы на полгода! Причем в большинстве своем это наши, российские команды. А иностранцы сражаются за наш Кубок Гагарина и порой до финала доходят.

О какой подготовке, о каком росте мастерства речь, если игроки полгода играют в бешенном темпе, а потом столько же отдыхают? Это же просто неадекватно.

- Одна из целей, заявленных КХЛ при ее создании – продвигать наш хоккей в Европу.
- А разве наличие иностранных клубов в КХЛ делает Россию законодателем моды в современном хоккее? Кубок мира показал, что моду диктуют канадцы, которые на сегодняшний день играют более красиво и результативно, чем все остальные. У шведов и финнов тоже есть свой стиль. Они на нас давно не оглядываются.

- Стоит ли возвращать в КХЛ спортивный принцип?
- Что касается спортивного принципа – я двумя руками за! Неправильно, что его отменили, оглядываясь на НХЛ.

Пусть слабейшие вылетают! И кто-то их замещает. Другое дело, что при современных финансовых условиях никто из российских клубов в КХЛ уже не рвется. В последние годы вступил только Владивосток. Плюс Сочи, но там это было искусственным решением – надо было задействовать современное спортивное сооружение – ледовый дворец «Большой».

А в остальном… Нет средств, нет спортивных кадров, нет вместительных стадионов, которые бы покрывали хотя бы часть расходов.

Поэтому и получается, что для возрождения спортивного принципа лигу сперва надо сократить.




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