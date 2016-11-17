«Малкин бьет своего вратаря, а Овечкин забивает супергол». Пять гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

«Питтсбург» приехал в Вашингтон, и более яркую афишу в НХЛ пока не придумали.

Очень большая обида осталась у «Кэпиталз» на «пингвинов» за прошлый сезон. Тогда «столичные» выиграли регулярный чемпионат, но в плей-офф попали на горячий «Питтсбург», который в итоге взял Кубок Стэнли. Очень средне в последнее время играл «Вашингтон», главный тренер Барри Тротц экспериментировал со звеньями и открыто говорил, что ждет от своей команды большего.

И вот оно случилось. Коннолли ударил Сидни Кросби и был удален. В большинстве Евгений Малкин ошибся на чужой синей линии. Бигл убежал в отрыв, а форвард «Кэпиталз» Ти-Джей Оши добил шайбу в ворота.

Потом начался концерт Никласа Бэкстрема, который в итоге набрал 5 (2+3) очков. Сначала швед забил сам, потом помог отличиться Оши… На перерыв команды уходили при счете 3:0, и «Питтсбург» горел синим пламенем.





Второй период ознаменовался голом Дмитрия Орлова, когда «пингвины» снова ошиблись на чужой синей линии. В этот вечер у них все валилось из рук. Фил Кессел отобрал сухарь у Холтби при счете 6:0, но это уже не решало ничего.





Это самое крупное поражение «Питтсбурга» от «Вашингтона», если считать со второго января 1989 года. Тогда «пингвины» были разгромлены «Кэпиталз» со счетом 8:0.

ПОТАСОВКА ДНЯ

Неудачный день получился для Евгения Малкина. О его потере в большинстве мы уже сказали – с этого момента игра «Питтсбурга» пошла наперекосяк.





Кроме того, Малкин так активно полез в потасовку с защитником «Вашингтона» Карлом Алзнером, что случайно наварил клюшкой по голове своему основному вратарю Мэтту Мюррею. Бедолага рухнул на лед как подкошенный. Там вполне могло быть сотрясение мозга. Чтобы не рисковать, Мюррея побыстрее с игры убрали, выпустив Марка-Андре Флери, а тот пропустил кошелку шайб.

У меня один вопрос – если ты с Алзнером дерешься, зачем тебе клюшка в руках? Брось ее, брось!

ГОЛ ДНЯ





Не так часто увидишь такой гол от Александра Овечкина. Партнер выцарапал ему шайбу. Саша стартовал ракетой от красной линии с защитником на плечах. Обыграл голкипера Флери и забил роскошный гол, который стал украшением вечера.

Вообще Овечкин в предыдущих четырех матчах не набрал очков, показав полезность «-4». Барри Тротц урезал ему игровое время до неприличных 14 минут. И вот Ови показал, что есть еще порох в его пороховницах. В гонке за «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер НХЛ) он отстает от Патрика Лайне на четыре гола (8 против 12).

А в таблице всех времен Овечкин забил гол №533, благодаря которому догнал великого Фрэнка Маховлича и вышел на 32-е место в истории НХЛ. Следующая цель – Кит Ткачук (538).

ТЕНЬ ДНЯ





Статистики подсчитали, что Александр Овечкин сыграл против Сидни Кросби в 39-й раз. Это только в НХЛ, в рамках матчей «Вашингтон» - «Питтсбург». Сборные России и Канады тут не учитываются.

В этой серии Сидни Кросби забил 19 голов и набрал 55 очков. Александр Овечкин забил 22 гола, набирая в среднем по очку за игру. Но в последних 11 матчах было так, что если очки набирает Ови, то Кросби молчит – и наоборот. Исключение было лишь однажды.

Так вот, примета не изменилась. На этот раз пришла пора молчать Кросби – он не набрал ни одного очка при полезности «-3». При этом Сид прекрасно начал сезон после того, как вылечился от сотрясения мозга. Просто как и у Малкина, это был не его день.

ТРАВМА ДНЯ





В прошлом матче с «Детройтом» капитан «Тампы» Стивен Стэмкос вел борьбу у борта, но неудачно упал и уехал в раздевалку. Сейчас оказалось, что Стэмкос порвал мениск и выбыл на неопределенный срок. Это серьезный удар по «Тампе», где блистало первое звено в виде Кучеров – Стэмкос – Наместников.

Кроме того лидер «Калгари» Джонни Годро сломал палец и тоже пропустит несколько недель. «Огоньки» в этом сезоне плохи, и это тоже серьезный удар. А травма Давида Пастрнака, которая поломала первое звено «Бостона»?

Кстати, чуть не сломался и Александр Овечкин, которому поставил подножку Крис Летанг. Ови скорчился от боли, ушел в раздевалку, но вскоре вернулся в игру.

«Да все в порядке, - сказал Саша. – Просто иногда, когда ты падаешь на лед, то задевается нерв, вот и возникает резкая боль. А ушел я для того, чтобы быть полностью уверенным – со мной все в порядке».

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Питтсбургом» (7:1)

2** - Дмитрий ОРЛОВ (Вашингтон)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Питтсбургом» (7:1)

3*** - Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Отработал 18.16 минуты на льду в матче с «Питтсбургом» (7:1)

ЦИТАТА ДНЯ

«Травма Овечкина? Думаю, он в порядке. Да, где-то в его теле сегодня возникла маленькая боль. Но надеюсь, там ничего серьезного. Он вернулся и играл дальше».

Барри ТРОТЦ, главный тренер «Вашингтона»

ТАБЛО ДНЯ

Оши (2), Бэкстрем (2), ОРЛОВ, Уильямс, ОВЕЧКИН – Кессел

В: Овечкин (1+0; 0, 0, 3, 18.38)

Кузнецов (0+0; 0, 2, 1, 18.16)

Орлов (1+0; 0, 0, 3, 17.29)

П: Малкин (0+0; -1, 6, 1, 17.49)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.