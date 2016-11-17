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«Спартак» помучается с «Амкаром», «Оренбург» не проиграет «Локомотиву»

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» помучается с «Амкаром», «Оренбург» не проиграет «Локомотиву»
Источник: «Советский спорт»

Прогноз «Советского спорта» на 14-й тур РФПЛ.

18 НОЯБРЯ

19.00 «Арсенал» – ЦСКА

Победа армейцев. У туляков большие проблемы в атаке, забито всего пять мячей, худший в лиге показатель. Да и в обороне дела не айс, тут хуже «Арсенала» только «Томь», у нее 21 пропущенный мяч, у оружейников – 20. Хозяева выйдут играть на 0:0, будут биться и стараться, однако скажется высокий класс ЦСКА.   

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19.30 «Рубин» – «Ростов»

Крайне сложный для прогноза матч. Встречаются соседи по турнирной таблице, команды, силы которых примерно равны. «Рубин», конечно, набирает ход, однако «Ростов» его и не терял. Интересная будет встреча, я бы поставил на то, что гости не проиграют. В первую очередь благодаря тренерскому таланту Курбана Бердыева. По сравнению с ним Хави Грасия – неопытный юнец, ему рано тягаться с таким матерым специалистом.

19 НОЯБРЯ

14.30 «Оренбург» – «Локомотив»

Еще один матч, в котором сойдутся соседи – 11-е место против 12-го. «Оренбург» освоился в премьер-лиге и стал набирать очки – в четырех последних матчах две победы и ничья. Как играть на ничью, команда Евдокимова знает. Вопрос – какую тактику выберет тренер на этот матч. Скорее всего, максимально осторожную, что создаст много хлопот «Локомотиву», который пока не решил и половины своих игровых проблем. Думаю, будет ничья.

17.00 «Анжи» – «Уфа»

«Анжи» - крайне нестабильный коллектив. Как он умудрился получить четыре мяча от «Локомотива»? Или проиграть «Крыльям Советов», у которых эта победа до сих пор – единственная? А тут еще и «Уфа» будет в своей стихии – на выезде, где можно грамотно сыграть в обороне и ловить соперника на контратаках. Все свои победы в этом сезоне уфимцы одержали в гостях. В общем, они как минимум не проиграют.

20 НОЯБРЯ

14.30 «Краснодар» – «Урал»

В предыдущем туре обе команды подарили нам яркие ничьи. «Краснодар» устроил «перестрелку» с «Оренбургом» - 3:3, «Урал» - с «Крыльями Советов» - 2:2. Возможно, и этот матч получится «верховым», то есть тотал больше 2,5, однако за это не поручусь. А вот в чем практически не сомневаюсь, так это в победе хозяев.

17.00 «Спартак» – «Амкар»

Ох, и помучаются же москвичи с «Амкаром»! Он умеет закрываться, сейчас это одна из самых организованных в премьер-лиге команд. Стройная аккуратная игра, грамотная, современная, с быстрым выходом в атаку. «Спартак» и «Амкар» являются лучшими по игре в обороне коллективами – по 8 пропущенных мячей. У хозяев из-за травмы не будет Зе Луиша. И все же победа «Спартака». Фирменная карреровская, то есть со счетом 1:0. 

19.30 «Зенит» – «Крылья Советов»

У Самары в Питере шансов нет. Ладно бы «Крылья» умели ставить в штрафной «автобус» и грамотно обороняться, так ведь и этого не смогут. Самая слабая команда РФПЛ и главный претендент на вылет в Футбольную национальную лигу. Вадим Скрипченко, как вы там, в Самаре?

21 НОЯБРЯ 

19.00 «Терек» – «Томь»

Как бы «Томь» ни упиралась, «Терек» сильнее. Даже не знаю, что в Грозном может помочь команде Петракова. Разве что везение… Но его понадобится очень много, чтобы не проиграть. Победа «Терека».

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