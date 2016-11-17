«Сенсации тут нет». Камил Гаджиев - о первом поражении Расула Мирзаева

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев подвел итоги турнира, который состоялся в Ростове-на-Дону, а также прокомментировал первое поражение Расула Мирзаева в карьере.

«Реванш Мирзаев - Макашвили - в марте»

- Хороший получился турнир. Было много конкурентных поединков — это то, к чему мы сейчас стремимся. Зал был полным, на во время телетрансляции была хорошая картинка.

- Какой бой вам больше всего понравился?

- Безусловно, это бой Расул Мирзаев — Леван Макашвили. Очень яркий поединок получился. Также отмечу главную схватку вечера, в которой сошлись тяжеловесы Сергей Павлович и Алексей Кудин. Также очень ярко выступил Николай Гапонов.

Сергей Павлович Источник: Fightnights

- Павлович одержал уже десятую победу кряду. У него есть предложения от UFC?

- Да, есть. Но сейчас он дерется в Fight Nights и его ближайшая цель — выиграть Гран-при тяжеловесов и получить пояс чемпиона.

Сергею Павловичу всего 24 года. В ММА он одержал 10 побед в 10 поединках. По итогам 2015 года популярный ММА-портал Sherdog поставил россиянина на первую строчку в рейтинге самых перспективных тяжеловесов мира.

- Он стал первым финалистом турнира. Во втором полуфинале сойдутся Кирилл Сидельников и Бага Агаев. Какие шансы у Павловича стать чемпионом?

- Думаю, 50 на 50. Финал состоится в феврале-марте.

- А что в организации дальше ждет Алексея Кудина?

- Он дальше продолжит выступать. У него был подписан контракт на шесть поединков, два из которых он уже провел (ничья с Мохнаткиным и поражение Павловичу — прим.ред.). Кудин — хороший боец и мы на него рассчитываем в будущем.

- Для вас стало сенсацией поражение Расула Мирзаева в поединке против Левана Макашвили?

- Мы приглашали Левана для того, чтобы он показал свой уровень. Сенсации никакой нет. Да, я считал Расула фаворитом, но не безоговорочным. Для промоушена была задача — найти бойца, который достойно выступит. Еще до боя Макашвили был в мировом рейтинге выше Мирзаева. Это тот случай, когда цифры не врут.

Полулегковес Расул Мирзаев потерпел первое поражение в карьере. До боя с Макашвили он одержал 17 побед. Следующий бой Расул проведет против экс-бойца UFC бразильца Диего Брандао в декабре.

- Получил ли Расул во время боя травмы?

- Серьезных травм и увечий не увидел. Но у повреждений есть свойства появляться через некоторое время после боя.

- Уже через месяц Мирзаеву предстоит бой против экс-бойца UFC Диего Брандао. Сможет ли Расул исправить ошибки к этой схватке?

- Сложно сказать. Вопрос к тренерскому штабу. Наша задача организовывать поединки, которые хочет видеть зритель.

- Ждать ли нам реванш Мирзаев — Макашвили в 2017 году?

- Конечно. Бой, скорее всего, состоится в Москве 25 марта.

«Минаков проведет бой в январе»

Али Багаутинов Источник: Fightnights

- 19 ноября Али Багаутинов проведет поединок на турнире UFC Fight Night 99 в Белфасте (Ирландия) против японца Куоджи Хоригучи. Как прошла подготовка российского спортсмена?

- Али готов на все 100%. Очень хочется, чтобы он побеждал. Считаю его фаворитом, он боец очень хорошего уровня. Ударная техника, борьба, кардио — все с этим у Али в порядке. Посмотрим, на что готов его соперник. Хочется верить, что Багаутинов докажет, что он фаворит.

По мнению букмекеров, Хоригучи является фаворитом поединка против Али Багаутинова.

- Когда ждать возвращения в октагон Виталия Минакова? Он давно не бился.

- В январе. В рамках какой организации состоится бой, пока неизвестно. У него есть контракт с Bellator, а как дальше будут развиваться события — это дело юридической плоскости.

- Когда свой следующий поединок проведет Владимир Минеев?

- Он подерется 9 декабря во Владивостоке против бразильца Майкеля Фалькао.

Свой последний бой Виталий Минаков провел 17 июня против Питера Грэхема и победил болевым приемом в первом раунде. Владимир Минеев в октябре единогласным решением судей победил Ясубея Эномото.