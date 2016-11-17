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Андреа Соттил: За победами «Спартака» стоит большая работа над тактикой

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Itasportpress.itКомментарии
Андреа Соттил: За победами «Спартака» стоит большая работа над тактикой
Источник: «Советский спорт»

Бывший одноклубник Массимо Карреры по «Аталанте» Андреа Соттил рассказал о дружбе с наставником московского «Спартака», отметив, что красно-белым по силам выиграть чемпионат России.

«Каррера видел, как растут мои дети» 

«Мы очень часто общаемся с ним. Недавно встречались в Бергамо и разговаривали на разные темы. Относимся друг к другу уважительно. Кстати, наши жены тоже дружат. Массимо видел, как растут мои дети, он очень близкий друг. Нас связывают близкие отношения, потому что мы профессионалы не только на футбольном поле, но и в жизни. Он очень помог мне, когда мы выступали в чемпионате Италии». 

«Массимо был лидером «Аталанты»

«Каррера – великий человек и настоящий лидер. Он был капитаном «Аталанты» и в какой-то момент сумел взять на себя ответственность. Кроме того, он доказал всем, что у него есть харизма. Массимо всегда играл на благо команды, у него не были цели выделиться среди остальных. У него очень сильный характер. Он провел блестящую карьеру футболиста, и теперь является высококвалифицированным специалистом, который сумел привести в порядок «Спартак». 

«За победами «Спартака» стоит большая работа» 

«Конечно, Каррера многому научился у Конте, но тогда Антонио еще не был таким великим тактиком. Массимо уверен, что обыграть соперника за счет одной мотивации не получится. Он знает, как управлять своими игроками. За победами «Спартака» стоит большая работа над тактикой».

«Каррера никогда не плакал на поле»

«Массимо никогда не плакал на поле. Он был лидером «Аталанты», настоящим авторитетом и всегда мог найти правильные слова. Думаю, каждый игрок хотел бы выступать под руководством такого тренера. Конечно, футболисты «Спартака» полностью отдают себя игре, они много работают. В футболе достаточно примеров, когда команды такого типа выигрывали чемпионат. Вспомнить хотя бы «Лестер» Клаудио Раньери, в составе которого не было звездных футболистов». 

«Массимо всем сердцем хочет выиграть РФПЛ»

«Думаю, «Спартак» может выиграть чемпионат России, даже если, как говорят многие, «Зенит» является самым сильным клубом в стране. Вы должны понять, что футболисты, которые голодны до побед, могут обыграть любого соперника. Именно поэтому я считаю, что команда Карреры способна выиграть титул в этом году. Массимо всем сердцем хочет этого».

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