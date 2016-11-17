Карлсен против Карякина. Ночь тишины

Сегодня в Нью-Йорке будет разыграна пятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам.

Сегодня ночью непривычно легко спится. После поединков по шесть-семь часов длиной, какие нам выпало смотреть во вторник и в среду (а партии стартуют в 22.00 по Москве и заканчиваются, таким образом, уже ранним утром), наступила ночь тишины. Прямо как накануне выборов случается. Тут нам выбор делать, конечно, не приходится: каждый из нас уже давно выбрал себе любимчика. А вот шахматисты явно потратят эти свободные сутки не только на то, чтобы отоспаться, но и на проработку своей дальнейшей стратегии.

А прорабатывать есть что; задуматься, поверьте, им есть над чем. Карякин на равных с соперником проводит дебюты, практически не теряет в темпе (а для игры столь молодых ровесников это крайне важный аспект), эндшпиль (для тех, кто совсем в танке: это финальная часть игры, когда на доске не осталось ферзей) в его исполнении просто блестящ. За умение противостоять атакам противника в шутку Карякина уже называют «министр обороны». Но вот ошибки, совершаемые в середине партии, рано или поздно могут стать фатальными. Дистанция короткая: вроде только стартовал матч – а позади уже его треть. Поэтому, извините за банальность, цена одной-единственн ой ошибки может оказаться крайне велика. Может стоить и титула.

Ну, а Карслен, в свою очередь, тоже не в самом лучшем настроении сейчас. Он испытывает то чувство, которое испытывает футбольная команда, которая ведёт с разницей в один или два мяча, но под самый занавес первого тайма соперник сводит счёт к ничейному. Перерыв, выдохнули, вышли озлобленные, снова забили парочку, но к концу второго тайма на табло – опять ничья. Вот у норвежца сейчас может случиться серьёзный психологический надлом. Он добивал соперника. Причём в тех позициях, где он гарантированно выигрывает в 99 случаях из 100, как верно подметил мой коллега Волохов. Но дважды не выиграл. Дважды не добил.

И если после третьей партии он говорил, что готов снова садиться за доску, то после четвёртой он уходил из зала с совсем другим настроением. Норвежец славится тем, что умеет использовать малейшие промахи соперника. Промахи были. И не один! (Наш эксперт Кирилл Зангалис, по совместительству менеджер Карякина, так и вовсе отказался комментировать промах претендента, когда он 19-м ходу зачем-то пошёл на размен, который вёл к потере и темпа, и качества). Но не использовал…

Легендарная Юдит Полгар выглядела просто растерянной: «Ничего не понимаю. Если есть хоть малейший путь к победе, Магнус всегда его находит. Пути были – и в 3-й, и в 4-й партии. Но результата нет. Просто удивительно».

Настраивайтесь. Четверг, 22.00 по Москве. Секс-символ скандинавского спорта будет играть белыми. Министр обороны – чёрными. Пятая партия. Главное, чтоб снова не до пяти утра…