Ян Непомнящий: На месте Карлсена любой должен был выиграть хотя бы одну партию

Один из сильнейших российских гроссмейстеров Ян Непомнящий – о матче за шахматную корону.

- Почему Карякин пока не может удивить в дебюте Карлсена?

- Сейчас на топ-уровне сложно чем-то удивить в дебюте. Хотя, конечно, хочется увидеть какие-то более принципиальные идеи. Правда, в четвертой партии Сергей получил по дебюту немного лучшую позицию, но выбрал неверный план. Хотя план был амбициозный, но он наткнулся на опровержение черных на 18-м ходу в виде Фс6. На пресс-конференци и Сергей сказал, что этого хода не видел в своих расчетах. После этого просмотра он не смог перестроить игру. А затем Сергей пошел на размен белопольного слона и получил безрадостную позицию.

- Вы назвали позицию безрадостной, но некоторые выражаются жестче: считают, что Карякин прошел через проигрыш.

- На стороне Карлсена был позиционный перевес. В такой позиции ничего не нужно изобретать, просто в ней накапливаются плюсы, которые в результате перерастают в решающее преимущество.

- Карлсен обычно из таких позиций соперников не выпускает. Почему он не довел третью и четвертую партии до победы?

- Вот это и интересно. Магнус часто выигрывает даже равные позиции. И если бы на месте Карслена был любой другой участник турнира претендентов, он должен был хотя бы одну партию из этих двух выиграть.

- Может чемпион мира не в лучшей форме?

- Не могу так сказать, играет он прилично. По ходу четвертой партии Магнус владел перевесом. Может, он просто слишком поверил, что белая крепость (белыми фигурами играл Карякин. - Прим. ред.) не удержится? Понятно, что матч на первенство мира – это дополнительное психологическое давление. Ну и Сергей, надо ему отдать должное, упирается, а когда он получает сложные для себя позиции, начинает играть в бисову силу. Другое дело, как сильно не играй, в силу объективных причин можно такие позиции и не удержать.

- Сергей вновь подтвердил репутацию сильного защитника…

- Он всегда этим славился. Сергей не опускает руки до последнего. Поэтому в трудных позициях он набирает больше очков, чем любой другой топ-гроссмейстер .

- Многие эксперты считают, что важный козырь Карякина – это дебютная подготовка. Но пока он не может удивить соперника в дебюте. А где еще, как не в матче на первенство мира, применять домашние заготовки?

- Мне кажется, Сергей неплохо готов по дебюту. В своих черных партиях он не испытывал проблем. Да и в четвертой партии Сергей вышел из дебюта нормально, Другое дело, что там был просчет в плане. Да, 18-й ход черных Фс6 не самый очевидный, но все же его нужно видеть при выборе такого плана за белых, на который пошел Карякин.

Но в нашу, компьютерную эру, трудно удивить каким-то сильными новинками. Уверен, что команда Карякина потратила большое количество человеко-часов на подготовку, но все домашние заготовки часто не получается использовать в одном матче. Но пока Сергей выбирал белыми в испанской партии вариант Антимаршала. Здесь трудно что-то новое придумать. Может, ему следует сменить дебют? Но это Сергею решать вместе со своими тренерами.

- Какой у вас личный счет в классике с Карлсеном?

- Положительный. Если брать все наши юношеские партии, то 3:0 в мою пользу. Если брать только взрослые турниры, то 1:0, и несколько ничьих. Пока я Карлсену не проигрывал.

- Выходит, у вас нет страха перед чемпионом мира.

- У меня страха перед Карлсеном нет, но за других говорить не берусь. Возможно, у кого-то есть. Если напротив сидит очень сильный шахматист, который мало ошибается, играть с ним, может, и не очень приятно, зато очень интересно.

- То есть, вы без содрогания садитесь за шахматный столик, когда напротив вас сидит Карлсен?

- С какой стати я должен содрогаться?

- Карслен не просто очень сильный шахматист, но над его имиджем непобедимого здорово поработали пиарщики. И это на некоторых шахматистов наверняка действует, они садятся за столик с одной мыслью: как бы достойно проиграть?

- В каждой партии надо доказывать что ты – лучший. И не важно, кто перед тобой. На топ-уровне все бьются с полной выкладкой. Хотя, конечно, существуют более и менее удобные соперники. Наиболее яркий пример - противостояние Карлсена и Накамуры. Последний до недавнего времени имел потрясающую отрицательную разницу против чемпиона мира – минус 13. Первую партию у Магнуса Накамура выиграл лишь совсем недавно на турнире в Бильбао.

На проходящем в Нью-Йорке матче на первенство мира между чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом россиянином Сергеем Карякиным после четырех партий счет равный 2:2. Пятая партия пройдет сегодня, белые фигуры у Карлсена.