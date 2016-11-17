Растим мышечную массу: урок третий – упражнения на верх

Осень – время тренировок на взрывной рост мышечной массы. Sovsport.ru запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.



В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет следить за каждым вашим шагом на пути к невероятной, фантастической мускулатуре. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых знойных красоток и одели их в самые обтягивающие костюмы.



Мы обещаем: к Новому Году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.



ВИДЕО 3. ПОСТАНОВКА ТЕХНИКИ БАЗОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ВЕРХ

Тяни больше, тяни сильнее, тяни из всех сил – непреложный закон при наборе мышечной массы.



В этом видео – все о главных упражнениях на верх тела. Что такое становая тяга? Как выполнять тягу на прямых ногах? Правда ли, что простые отжимания помогут нарастить мускулов не меньше, чем жим лежа? Как получить заветные 6 кубиков пресса? Как избежать роста жира на массонаборе?



Это и не только – в новом видео от Советского Спорта и сети фитнес-клубов X-FIT.