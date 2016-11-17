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«В России все делается в последний момент». Сенатор – о долгострое в Петербурге

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«В России все делается в последний момент». Сенатор – о долгострое в Петербурге
Источник: Instagram

Председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов объяснил корреспонденту «Советского спорта», почему проблемы, связанные со стройкой нового стадиона в Санкт-Петербурге стали решать только когда арена могла остаться без матчей чемпионата мира.

Стадион в Петербурге начинали строить, когда Вадим Тюльпанов был еще председателем Заксобрания города. Сейчас Тюльпанов – председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018. В нее входят все сенаторы от регионов, где пройдут матчи ЧМ. Хотя есть представители и других субъектов. Тот же Тюльпанов, например, сейчас представляет Ненецкий автономный округ.

Члены этой комиссии съездили в города, где уже в следующем году пройдут (все-таки лучше говорить, учитывая обстоятельства, должны пройти) матчи Кубка конфедераций. По Казани и Сочи вопросов у сенаторов нет, за спартаковский стадион в комиссии не переживают, называя его «одним из лучших, что видели за все время». А вот Петербург…

– С тех пор, как мы побывали на стадионе летом, подвижки есть, – говорит Вадим Тюльпанов. – Вы знаете, что ФИФА не устраивает вибрация выкатного поля. Но такой стадион – с подобным полем, раздвижной крышей – впервые строится в России и вообще на севере. Поэтому сложности есть. Что касается выкатного поля – это штатная проблема. Полагаю, ее решат в течение месяца. Практически уверен, что Кубок конфедераций Петербург примет.

– Но Питер по-прежнему вызывает больше всего опасений?
– Нет, потому что из красной зоны перешел в желтую. Конечно, тревога остается – стадион еще недостроен. Но там сейчас работает более 4 тысяч человек ежедневно. Думаю, такого количества работников раньше не было ни на одном стадионе мира. В Казани, например, на завершающей стадии было три тысячи рабочих.

– Как решить проблему с вибрирующим полем?
– Есть разные технические решения. И домкраты поставить под поле, и металлические конструкции подвести. Все это нетрудно. «Метрострой» (генподрядчик строительства – Прим. ред.) – опытная команда, она справится с такой задачей.

– Но эта компания стадионы раньше не строила.
– Не строила. Здания строили, другие объекты.

– Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян арестован за махинации при строительстве арены. Это вновь негативно отразится на стадионе.
– Негативно это вряд ли отразится. Надо дождаться решения суда. Все-таки стадион 10 лет строится, сменилось много подрядчиков. Но вот Оганесян в данном случае пострадал. Сейчас на стадионе почти живет вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

– Не стоило вот так пристально стройкой заняться раньше, а не сейчас?
– Так и надо было сделать. Но вы знаете, что в России всегда все, как правило, делается в последний момент. И стадион в Петербурге – не исключение. Уверен, он будет построен.

– Сроки окончания реконструкции «Лужников» у вас вопросов не вызывают?
– Эта арена реконструируется все-таки именно к чемпионату мира. И тут опасений точно нет. Мы восхищены новым обликом арены.

– Два крупнейших стадиона ЧМ-2018– в Москве и Питере. Но два разных сценария – в столице все четко, а в Петербурге – постоянные проблемы. В чем главная проблема?
– Тут все-таки реконструкция, а в Петербурге строят стадион заново – вот в чем разница. Здесь поле не выдвижное и крышей не закрывается. А на новом стадионе в Санкт-Петербурге матчи будут проходить при температуре минус 10, а на арене будет плюс 10. Представляете, какая разница?

– На подмогу строителям стадиона на Крестовском звали десантников, студентов…
– Об этом говорили. Но никого вызывать не надо. Хватает и четырех тысяч рабочих.

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