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«Сборной России нужен Кадыров с микрофоном». Итоги года от Евгения Ловчева

Юлия Яковлева, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Сборной России нужен Кадыров с микрофоном». Итоги года от Евгения Ловчева
Источник: РФС

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подвел итоги года для нашей национальной команды.

Из двенадцати матчей в 2016 году сборная выиграла три.
Какую оценку вы поставите ей по пятибалльной шкале?

Я бы дал оценки двум периодам сборной: при Леониде Слуцком и при Станиславе Черчесове.

На чемпионате Европы был провал, которого мы не ожидали. Сборная быстро прошла путь от любви до ненависти. За то, что вышли на Евро, дали надежду, можно было поставить оценку 4. А за игру на чемпионате Европы — кол, больше ничего не заслужили.

После всего негатива в адрес сборной Слуцкого нужно было создавать что-то новое. Если бы Черчесов стал вызывать тех же, особенно Мамаева и Кокорина, никто бы не понял. Все хотели перемен. И Черчесов показал нам все, что есть в российском футболе. Если говорить о первых матчах, смотрел их с надеждой.

Игра с Румынией порадовала и вселила надежду. Не из-за качества исполнения, а из-за характера. Я это и хотел от сборной видеть. С первой до последней минуты матча с Румынией я видел людей, которые хотят понравиться зрителю, постоять за страну, хотят показать, что не такой уж у нас бездарный футбол. Не случайно в этой встрече уже появились несколько человек, кто был на Евро: Глушаков, Комбаров, Кокорин. Хотя я уверен, что Кокорин пока не заслуживает вызова в команду. Конечно, на нем нельзя ставить крест, Саша - талантливый парень. Не случайно Фабио Капелло в свое время сказал, что ЧМ-2014 будет турниром Месси, а ЧМ-2018 — Кокорина.

Отмечу, что после Катара ребята преобразились в эмоциональном плане, мне было приятно болеть за такую команду. За этим стоит фраза, которую они все прочитали. Та самая, что сказал Черчесов: дескать, ребята приезжают поиграть за сборную, а мне надо, чтобы приезжали выигрывать.

Думаю, этот год заканчивается на мажорной ноте. Сборной можно поставить троечку, в основном благодаря последнему матчу.

Источник: РИА «Новости»

Главное впечатление года - провал на Евро-2016.
Что это было: ошибки Слуцкого, разложившийся коллектив, травмы ведущих игроков – Дзагоева и Денисова?

Повторю слова Черчесова: наши футболисты приехали поиграть за сборную. Не поняли, что на Евро влюбляют в себя команды, которые на тысячу процентов отдают себя на поле. Мало просто бегать, надо играть, как Исландия. Они из себя выжимали, что могли, а наша команда этого не делала. Не было коллектива, не было понятной для всех и отработанной модели игры. Мы ругаемся на Капелло, но все же видели и понимали, как его команда играла. Здесь сказалась неопытность главного тренера и слабость футболистов. Если бы были индивидуально сильные игроки, они бы сами, без тренера, смогли бы что-то соорудить.

Вы видели все 12 матчей сборной в этом году.
Назовите, пожалуйста, лучший и худший.

При Слуцком лучшие матчи были сыграны в концовке отборочного турнира, где надо было обязательно побеждать. Худшая встреча — против Уэльса, когда безвольно проиграли. При Черчесове худший матч был с Катаром. Просто ужасное выступление. А лучший — с Румынией.

Следующий год сборная начнет с тренером Черчесовым.
Почему нам надо в него верить?

Сейчас Черчесов получил возможность посмотреть, какие футболисты у него есть, и нам их показать. Теперь пора возвращать в состав лучших. Думаю, все покажет Кубок конфедераций. Верить в Черчесова нужно потому, что он не вчера стал тренером и успешно работал во всех клубах. Он сделал из «Амкара» солидную команду, сделал «Терек» сильнее. Черчесов нигде не провалился. Поэтому нужно верить и ждать, других-то специалистов нет.

Как бы ни был хорош тренер, на поле выходят игроки.
Что дает нам надежду на будущее?

Пока только то, что большие турниры будем играть дома, на своем поле. И что молодые ребята — Кутепов, Миранчук — с каждым годом будут прибавлять. Они находятся у хороших тренеров, Массимо Карреры и Юрия Семина, им будут давать возможность играть. За год ребята наберутся опыта и станут сильнее. Еще есть тот же Головин. Получится сплав молодости и опыта.

А вообще нам каждый раз нужен Кадыров с микрофоном. Я бы его не штрафовал за использование микрофона, а премию дал. Ведь «Терек», проигрывая 0:1, затем победил «Зенит». Потом Кадыров приехал на сборную, и стадион сразу мощно поддержал команду. С точки зрения эмоционального восприятия футбола это хорошо. Тем, у кого мало мастерства, в каждой игре нужно выкладываться на 150 процентов. А для этого нужен мотиватор. И какой мотиватор Черчесов, я увидел в последнем матче с Румынией. Но будет ли так всегда?

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