Кем был для вас Котэ Махарадзе?

Котэ Махарадзе (Фото из архива М.К.Махарадзе)

Этот вопрос «Советский спорт» задал меценату, виноделу и активисту грузинской диаспоры в России Гоче Чхеидзе, известному медиаменеджеру и журналисту Василию Кикнадзе и популярной телеведущей и руководителю телеканала «Матч-ТВ» Тине Канделаки, которые вместе с Грузией и Россией отмечают сегодня 90-летие со дня рождения знаменитого спортивного комментатора и актера Котэ Махарадзе.

ГОЧА ЧХЕИДЗЕ

– Котэ был очень добрым, талантливым и харизматичным человеком. Он обладал неординарным, фантастическим чувством юмора. Не знаю, кто, столь же глубоко, как он, разбирался в спорте. У Котэ было особое, только ему присущее видение и понимание футбола, да и спорта в целом, основанное на энциклопедически х знаниях. Сегодня это редкость.

Князь репортажа. Последнее интервью Котэ Махарадзе



ВАСИЛИЙ КИКНАДЗЕ

– Для меня многие большие спортивные события связаны с голосами комментаторов. Баскетбольный финал Олимпийских игр в Мюнхене – и Нина Еремина. Хоккейная серия 1972 года – и Николай Озеров. Финал Кубка чемпионов по футболу 1981 года – и Котэ Махарадзе. Я пробовал смотреть тот матч тбилисского «Динамо» (против немецкого клуба «Карл Цейсс») с другим комментаторами. Не то. Даже победный гол Виталия Дараселия не так смотрится. С профессиональной точки зрения Махарадзе отличало блестящее владение русским языком, знание предмета и артистизм. Он, как и Озеров, был актером, что сегодня редкость. И пусть Котэ не любил штампы, все же скажу: Махарадзе – это эпоха.

При участии Гочи Чхеидзе к 90-летию со дня рождения выдающегося комментатора и актера была переиздана книга «Котэ Махарадзе. Репортаж без микрофона», а также открыта улица, которая носит имя Махарадзе.

ТИНА КАНДЕЛАКИ

- Котэ Махарадзе был тонким, интеллигентным и благородным человеком. Его голос и интонации воспринимали как голос и интонации всего грузинского народа. Все считали, что грузины именно такие, как Котэ. И это было хорошо. Но таким было общее восприятие, а у меня остались еще и личные воспоминания. Мы жили по соседству с семьей Махарадзе и знали и его, и всю его семью. Когда кто-то из них или они все вместе приходили к нам, это всегда было праздником. Во всяком случае, именно так я, маленькая девочка, воспринимала наше общение. Котэ Махарадзе был человеком, встреча с которым запоминались всем на всю жизнь.

«Грузин на экспорт». 90 лет Котэ Махарадзе







