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Карлсен – Карякин: Ничья? Шансов нет!

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карлсен – Карякин: Ничья? Шансов нет!
Источник: Reuters

Эксперт – это тот человек, который в ответ на любой вопрос говорит, что именно это он и предсказывал в прошлом году. Чтобы выступить в конце ноября в роли такого эксперта, не пишу сейчас о том, как матч Карслен – Карякин закончится. Хотя сотрудники редакции о моей позиции знают. День ото дня она не меняется. Вон хоть у Юрия Волохова спросите.

Но не об этом речь. Треть турнирного пути позади. Пока ничья. Собственно, это уже одна из неожиданностей стартовавшего матча за шахматную корону. Представить, что этот человек-компьютер, одновременно романтический герой лирического блокбастера с глазами сердцееда за первые четыре партии не одержит ни одной победы, до старта было просто невозможно.

Это, тем не менее, произошло. Рано ещё задаваться вопросом, что будет дальше, в какой именно партии чаша весов склонится в пользу одного из соперников. Но если мы предположим, что ещё одна-две-три партии завершатся вничью, то вне всякого сомнения можно будет сказать одно: существующий регламент начнёт сказываться на характере матча.

 Попытаюсь пояснить. После корректировки регламентных правил (а их много: костюмы как дресс-код, запрет на ничью до 30 хода и т.д.) возникла совершенно новая ситуация: ничья не даёт права чемпиону сохранить титул. Дальше будет серия из партий с укороченным контролем времени. А потом – так и вовсе серия послематчевых пенальти. Ой, простите… В шахматах это называется блиц. Если раньше при общем ничейном счёте чемпион мог не рисковать – ведь каждая следующая ничья приближала его на шажочек к общей победе, то теперь рисковать приходится обоим (а не только претенденту).

В связи с этим интересно вспомнить, как в разные годы решался вопрос, что делать если после отведённого числа партий возникала ничья. В большинстве случаев (до 1984 года включительно) играли до шести побед, и проблема ничьих отпадала сама собой. Но когда в 1984/85 годах Карпов и Каспаров провели изнурительнейший матч из 48 партий, то под давлением Политбюро тогдашний глава ФИДЕ остановил матч при счёте 5:3, аннулировал результат и назначил «переигровку» по новым правилам – из 24 партий.  То есть теоретически вариант с ничьей снова стал возможен. Но при счёте 12:12 титул оставался у чемпиона. Именно это в одном из противостояний позволило Каспарову сохранить титул за собой. Матч (разбитый между Лондоном и Ленинградом), кстати, был драматичным: при счёте 11:11 победу одержал Карпов, но в финальной партии победил Каспаров. Так Карпов лишил себя возможности хотя бы раз за всю историю победить в матче за корону действующего чемпиона мира (не вышло ни с Фишером, ни с Каспаровым, а Корчной чемпионом никогда и не был).

Сегодня это правило отменено, поэтому регламент не регулирует вопросы с ничьей. Только о том, как от неё в итоге избавиться.

Но мне вспомнился замечательный случай с ничьей 1983 года. В тот год не игрался чемпионат мира, а определялся на турнире претендентов соперник Карпова. До этого момента соперником Анатолия Евгеньевича был всегда только Виктор Корчной: в 1974-м Карпов победил его на финальном матче претендентов и стал чемпионом, так как действующий чемпион Бобби Фишер играть отказался (кстати, из-за отказа ФИДЕ подкорректировать некоторые нюансы регламента, а не потому, что боялся силы молодого Карпова, как писала тогда советская пресса). В 1978-м Карпов выиграл у Корчного 6:5, в 1981 – у него же 6:1. Корчной старел, силы были уже не те. И только для советской пропаганды он по-прежнему представлялся исчадием ада, марионеткой сами понимаете кого. Даже фамилия не употреблялась. Говорили просто – «претендент». Совместных фото не было. Просто Карпов за доской. За половинкой доски.

И вот восьмёрка финалистов. Восьмёрка претендентов. Они разбиты на четвертьфинальные пары. Смыслов и Хюбнер сыграли все дополнительные партии, но победителя так и не выявили. В итоге бросали жребий. Да-да, именно жребий!И как бросали!

Устроили целый вечер в казино. Смыслову выбрали «красное» (ну что ж ещё: СССР против ФРГ!), Хюбнеру – чёрное. И что, вы думаете, выпало после того, как шарик запустил профессиональный крупье? «Зеро»! Со второй попытки выпало «красное» и это помогло Василию Смыслову аж до финала турнира претендентов дойти.

Ян Непомнящий: На месте Карлсена любой должен был выиграть хотя бы одну партию

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