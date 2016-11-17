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Тайна дела Романа Еременко. Почему мы никогда не узнаем о нем всей правды

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Роман Еременко
Роман ЕременкоИсточник: ПФК ЦСКА

Вы не находите это странным? Ведущий полузащитник ЦСКА полтора месяца отстранен от футбола и мы до сих пор не знаем, почему. Ладно если бы коллеги сидели сложа руки и ждали, когда на информационных лентах появится новость с заголовком «Еременко подозревают в игре на ставках» или «Полузащитника ЦСКА накажут за допинг». Нет, журналисты пытаются выяснить причину отстранения и – не могут. Даже самые ушлые, у которых увольняют за 12-минутное отсутствие на рабочем месте в ночную смену. Никто. Ничего. Не знает.

Кого только не спрашивали! Кстати, давайте посчитаем, кого – интересно, сколько народу наберется.

1. Самого Романа Еременко.

2. Его отца Алексея Еременко, который тренирует «Шахтер» из Караганды (Казахстан).

3. Экс-агента игрока Марко Трабукки. Он, правда, в эфире «Матч ТВ» ответил: «Не могу ничего объяснить. Ожидаем информации от УЕФА. Но я могу успокоить болельщиков Романа и ЦСКА – Роман ничего не принимал, чтобы играть лучше и бегать быстрее». Вам стало понятней? Наверное, версию допинга можно исключить.

4. Президента ЦСКА Евгения Гинера. Тот после выигрыша ЦСКА у «Уфы» (последняя на данный момент победа армейцев) 14 октября сказал: «У нас есть вопросы к УЕФА, у УЕФА — к нам, и мы ведём переговоры, разбираемся. Пока никаких окончательных решений в ту либо другую сторону нет». А сейчас стало?

5. Генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. «Допускаю ли, что Романа в этом сезоне на поле больше не увидим? Нет, сейчас не готов на эту тему дискутировать и что-либо комментировать. Идет разбирательство».

6. Пресс-службу ПФК ЦСКА. Она это дело не комментирует.

7. Пресс-службу футбольной ассоциации Финляндии. Новость об отстранении игрока появилась в тот момент, когда он в составе сборной готовился к отборочным матчам ЧМ-2014. Финны посоветовали обратиться в клуб. То есть смотри пункт 6.

8. Вице-премьера Виталия Мутко. Виталий Леонтьевич, как всегда, всех уделал: «Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу. Ни лига, ни клуб ни в чем не виноваты, это личное дело футболиста». То есть на вопрос не ответил, но пищи для размышлений дал много.

9. Пресс-службу УЕФА. Та советует следить за новостями на своем официальном сайте. Видимо, тем самым хотят повысить его посещаемость. Людей из УЕФА не смущает тот факт, что слушания по делу Еременко состоялись неделю назад. Футболист приезжал на них в Ньон вместе с Трабукки, их аргументы выслушали, повторных слушаний не назначали. Господа, где вердикт? Вы неделю не можете понять, виноват ли игрок? Или бьетесь над формулировкой приговора? А может, вы поняли, что были неправы, что не стоило Еременко отстранять от футбола и теперь думаете, как вам, не теряя лица, выйти из положения?

Закончим наш счет на числе «девять», хотя список можно продолжить именами ветеранов ЦСКА, бывших и нынешних партнеров Еременко по клубу и сборной, да мало ли кем.

Достаточно того, что тенденция обозначена – говорить об истинных причинах отстранения категорически не хотят. Как раз из этого проистекает тот вывод, который я сделал и ради которого сел писать текст. Если мы практически ничего не знаем об этом деле до оглашения решения УЕФА, скорее всего, нам не расскажут всех подробностей и после. Не бывает так, чтобы сначала дело имело гриф повышенной секретности, а потом его вдруг сняли.

Вердикт, конечно, огласят. Мне кажется, примерно с такой формулировкой: «За употребление запрещенных веществ дисквалифицировать на 8 месяцев (условно)». Или с такой «За нарушение пункта № … Дисциплинарного регламента УЕФА дисквалифицировать футболиста Еременка на один год».

И мы с вами продолжим гадать – какого вещества и как именно Роман нарушил регламент?

Насколько я понимаю, УЕФА сам попал в непростую ситуацию. Неслучайно же у Гинера есть к нему вопросы. Не просто так футбольные чиновники неделю не могут вынести решение.

Это очень непростое дело. О его обстоятельствах мы будет узнавать в год по чайной ложке. Когда Роман закончит карьеру, он сам, его отец или Марко Трабукки расскажут, за что игрока лишили футбола и как при этом вели себя чиновники из УЕФА. Но всех подробностей не узнаем никогда. Скорее всего, потому, что задета репутация не только игрока.

Василий Уткин на «Эхе Москвы»: Говорят, в крови Еременко обнаружено наркотическое вещество

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