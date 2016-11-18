Пятая партия: Карлсен играет белыми. Онлайн

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Александр Халифман: Карлсен в середине партий Карякина переигрывает. Это плохой знак Экс-чемпион мира Александр Халифман отдает должное упорству Сергея Карякина и считает, что Магнус Карлсен пока не в лучшей форме.

Карякин vs Карлсен. Снова ничья Четвёртая партия матча за шахматную корону была сыграна минувшей ночью в Нью-Йорке.

Очередная ничья Карякина и Карлсена, Месси забивает и выигрывает, хоккейная «молодежка» проиграла в Канаде. Все новости утра «Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра среды.

Карякин и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии матча за звание чемпиона мира Российский шахматист Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен не выявили победителя и в третьей партии матча за звание чемпиона мира.

Четвертая партия. Карякин и Карслсен вновь сыграли вничью. Как это было «Советский спорт» провел онлайн-трансляцию очередной партии матча за первенство мира по шахматам.

Шахматы на раздевание Николай Яременко – о партии, которая стала необычайно жаркой. Во всех смыслах

Анатолий Карпов: Психологическое преимущество на стороне Карякина 12-й чемпион мира подвел итог отрезка из трех партий матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

«Карлсен в таких случаях выигрывает 99 партий из 100» Пиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».

Менеджер Карякина: Очередь в кассу стоит уже с полудня Пиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».

Городу и миру. Об интересе Нью-Йорка к борьбе за шахматную корону Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко – борьбе за шахматную корону.

Менеджер Карякина: Карлсен лукавил, говоря, что совсем не устал Пиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».

Мария Фоминых: Карякин показал себя феноменальным защитником Гроссмейстер Мария Фоминых объяснила «Советскому спорту», чем третья ничья в матче за шахматную корону отличается от первых двух.

Магнус Карлсен: Конечно, я разочарован Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным.