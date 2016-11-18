Фергюсон из Бергамо. Кто вывел «Аталанту» в лидеры серии А

Джан Пьеро Гасперини Источник: Associated Press

«Советский спорт» объясняет, благодаря кому и чему скромная «Аталанта» опережает в турнирной таблице многих грандов.

В ЧЕМ НЕОЖИДАННОСТЬ?

После 12 туров в чемпионате Италии «Аталанта» располагается в таблице следом за грандами – «Ювентусом», «Ромой» и «Миланом». Отличная компания для не ставящей высоких задач команды, правда?

Для «Аталанты» текущее положение вещей является редкостью. Трижды в 21 веке она вылетала из серии А в серию В. Да, последние пять лет команда из Бергамо провела в элите, но неизменно заканчивала чемпионат во второй половине турнирной таблицы. После такого нахождение в еврокубковой зоне, пусть и лишь после трети чемпионата, - приятный для болельщиков сюрприз.

К слову, про еврокубки. Последний раз «Аталанта» участвовала в них еще в сезоне-1990/91. Тогда она дошла до четвертьфинала Кубка УЕФА, где уступила другой итальянской команде – «Интеру», будущему обладателю трофея.

КТО ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР?

Летом главным тренером «Аталанты» стал Джан Пьеро Гасперини. Известен этот специалист прежде всего по работе в «Дженоа», который возглавлял в общей сложности семь лет. Из громких успехов – выход в серию А, а также две путевки в Лигу Европы.

В Италии Гасперини называют Гасперсоном. На ум сразу приходит Алекс Фергюсон. Итальянец похож на великого тренера в плане организации работы. Как и шотландцу, итальянцу интересна вся работа клуба – спортивная составляющая, маркетинговая, коммуникативная… В Англии тренеров называют менеджерами. Вот и Гасперини – настоящий менеджер, а не просто тренер, не видящий ничего дальше футбольного поля.

«Аталанта» не против такого положения вещей. Летом клуб брал новичков только с согласия Гасперини. Кого-то, как форварда Палоски, тренеру предложили сотрудники селекционной службы, а он сделку одобрил. Кого-то, как Зукановича, Гасперини настоял приобрести. В общем, условия такие, что многие могут только мечтать. Возможно, по этой причине у специалиста несколько лет назад не получилось проявить себя в «Интере». Права решать все вопросы в Милане у него не было – слишком много подводных течений вокруг.

Гасперини большое внимание уделяет каждой мелочи. В свободное время он читает, что пишут о команде. «В «Дженоа» были дни, когда в его офис невозможно было зайти. Он находит все статьи о своей команде! Даже блоги читает! Когда он видит, что пишущий человек некомпетентен, то очень злится», - сказал в интервью Bergamo Post Маттео Тоньи, работавший с Гасперини в «Дженоа», а ныне генеральный директор «Мантовы».

Фото: ФК «Аталанта»

КТО ЛИДЕР НА ПОЛЕ?

История успешного выступления «Аталанты» интересна тем, что в команде нет больших звезд. Более того, ее состав состоит из молодых игроков.

С первых игр ярко заявил о себе 19-летний центральный полузащитник Кесси. В десяти матчах он забил четыре гола и сделал две передачи. Сильные стороны – техничное обращение с мячом, хорошая стартовая скорость, поставленный удар. Кесси перебрался в «Аталанту» из ивуарийской «Стеллы» в январе 2015 года и первые полгода играл за молодежную команду бергамасков. Затем год провел в аренде в «Чезене». Лишь перед этим сезоном главная «Аталанта» вернула его в состав по инициативе Гасперини.

Другим перспективным игроком центра поля является 22-летний Гальярдини. В восьми матчах полузащитник сделал две голевые передачи. Кроме умения обострить игру, он умеет отобрать мяч. Когда стало известно, что в ноябрьских матчах сборной Италии не сможет помочь полузащитник «Ювентуса» Маркизио, то главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура пригласил ему на замену именно Гальярдини! Хавбек оказался в «Аталанте» в 2001 году, когда ему была семь лет. Самый настоящий воспитанник! Несколько лет «Аталанте» он был не нужен и мотался по арендам. Но пришел Гасперини и все изменилось.

Тут самое время сказать, что академия «Аталанты» считается если не лучшей в Италии, то одной из лучших точно. Достаточно озвучить имена футболистов, которые выросли в Бергамо: Донадони, Монтоливо, Бонавентура. Все это игроки разных поколений, что говорит об уровне школы. Проявляя себя в Бергамо, все они уходили на повышение: Донадони и Бонавентура – в «Милан», Монтоливо – сначала в «Фиорентину», а затем в «Милан». Вероятно, по их пути последуют и нынешние футболисты «Аталанты». Для клуба это не страшно. Совсем наоборот – так он зарабатывает деньги.

В КАКОЙ ФУТБОЛ ИГРАЕТ КОМАНДА?

Гасперини является большим специалистом по настройке оборонительных действий команды. Любимый прием – персональная опека. Попадаются многие. В частности, «Наполи» в нынешнем сезоне ничего поделать с «Аталантой» не смог и проиграл 0:1. Главной проблемой неаполитанцев стал выключенный центр поля: Гамшика перекрыл Гальярдини, Зелиньски не дал развернуться Фройлер, а Жоржиньо не смог избавиться от настырного Куртича.

Куртич играет с Жоржинью (1), Гальярдини – с Гамшиком (2). Скриншот: эфир «Матч Футбол 2».

Атаковать «Аталанта» любит и умеет через фланги. Схема 3-4-3, столь любимая Гасперини, для этого отлично подходит. Любопытно, что через центр «Аталанта» наступает реже всех в серии А – лишь 23% атак.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

«Аталанте» будет сложно попасть в еврокубки – опередить ее постараются «Наполи», «Фиорентина» и «Интер». Но бороться клуб из Бергамо будет. Во-первых, похоже, что Гасперини пришел надолго. Зачем куда-то уходить, когда у тебя есть все для хорошей работы? Во-вторых, талантливых игроков у «Аталанты» больше, чем у многих других команд. Уйдет один? Ничего страшного, его заменит другой.