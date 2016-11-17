«Текстильщик» снова в игре!

8 ноября 2016 года за большой вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом в Российской Федерации ФХМР наградила коллектив ХК «Текстильщик» благодарностью президента федерации Скрынника Б.И., сообщает официальный сайт ФХМР.

В ней, в частности, говорится: «От имени поклонников русской игры выражаем слова благодарности и признательности руководителям и хоккеистам ХК «Текстильщик» за инициативу и настойчивость проявленные при втором рождении команды, организации и проведении ежегодного майского турнира в честь Великой Победы в Отечественной войне».

… Хоккейный клуб «Текстильщик» был создан в 1936 в подмосковном Кунцево при камвольной фабрике № 14. Ткацко-отделочна я фабрика № 14, позже стала головным предприятием Московского производственно- камвольного объединения «Октябрь». Хоккейная команда выступала под названиями «Шерстяник» — 1936−1946, Ткацко-отделочна я ф-ка — 1946−1960, Ткацкая ф-ка № 14 — 1960−1969 и, наконец, с 1969 года как «Текстильщик». В кругу болельщиков команда, стадион и клуб имели ещё одно «народное» название — «Хива». В числе вариантов его происхождения узбекский город Хива, откуда долгие годы поступал необходимый для работы фабрики хлопок. Как и все клубы советского периода «Текстильщик» конструктивно входил в состав Добровольного спортивного общества и за годы выступлений представлял ДСО «Шерстяник» (1936−1946), «Красное знамя» (1946−1957), «Труд» (1957−1987). Фабричная команда выступала в областных и ведомственных соревнованиях, чемпионате города.

После вхождения (в августе 1960 г.) Кунцева в состав Москвы, «Текстильщик» начал играть в первенстве столицы. В 1963 году дебютировал в первенстве РСФСР, где наиболее удачно сыграл в 1964, когда стал победителем зонального турнира и был шестым в финальном. В 1981 играл в финальном этапе Кубка ВЦСПС, неоднократно становился чемпионом Москвы, но во второй лиге первенств СССР не играл из-за ограниченных финансовых возможностей.

В 1968 году с приходом молодого тренера Юрия Афанасьевича Илларионова, в клубе значительно улучшилась работа с резервами, открылось отделение хоккея с мячом. В 70−80-е годы детские и юношеские команды «Текстильщика» становились победителями и призёрами городских и всесоюзных соревнований. Ежегодно, для участия в чемпионатах СССР, лучшие воспитанники «Хивы» приглашались в ряды команд юношей и юниоров «Динамо» и «Филей». Воспитанники «Текстильщика» Е. Богомазов, В. Янко, В. Мартынов, В. Чистов, С. Белоусов, В. Буренков, В. Гамаюнов, А. и М. Илларионовы, В. Новоселов, А. Нуждинов, А. Русанов, В. Суворкин и др. играли в чемпионатах высшей лиги. В клубе начинали тренерскую деятельность В. В. Янко и Б. В. Лысов, существовала женская команда «Октябрь» (гл. тренер Н. А. Чегодаев). Однако осенью 1994 года из-за финансовых затруднений «Текстильщик» прекратил существование, а в 1995 было закрыто и отделение хоккея с мячом.

Новая страница в истории команды была прописана спустя дюжину лет. В 2006 году ХК «Текстильщик» был возрождён на любительском уровне. Инициатива исходила от группы бывших воспитанников школы, во главе с Русланом Азизовым. Энтузиазм выпускников прошлых лет поддержал и Юрий Афанасьевич Илларионов — живая легенда «хивинского» хоккея. Общими усилиями 12 октября 2008 года ХК «Текстильщик» зарегистрирован как первая любительская команда по русскому хоккею в Москве. С этой даты берёт начало и интернет-сайта команды www.tekstilshik. msk.ru За десять лет существования кунцевский коллектив принимал участие в Первенстве Московской области, турнирах в Гаврилов-Посаде Ивановской области, Нижнем Новгороде, Владимире, Днепропетровске, Обнинске и т. д., неоднократно оказываясь в числе призёров. Но самым главным достижением команды, бесспорно, является организация ежегодного домашнего турнира посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. Начиная с мая 2009 года, в этом значимом для города Москвы мероприятии, приняло участие уже более двадцати любительских команд. С 2016-го года турнир приобрёл статус и международного, на приглашение откликнулись гости из Финляндии. Турнир получил поддержку со стороны Федерации хоккея с мячом России и средств массовой информации. В 2015 году ХК «Текстильщик» впервые принял участие в Кубке мира среди ветеранов в финском городе Лаппеенранта, запомнившись финским поклонникам бенди хорошими навыками командной игры.