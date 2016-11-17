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До 16, не старше. Как «Авто» Крикунова остановил машину Знарка

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
До 16, не старше. Как «Авто» Крикунова остановил машину Знарка
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

26-я команда лиги прервала суперсерию СКА: вместо 16-й победы подряд петербуржцы во второй раз за сезон проиграли в основное время.

Не идет, не летит, не вползает

Вообще вторые периоды – лучшее время СКА в матче весь сезон. Всего четыре раза за регулярку армейцы не забивали на этом отрезке. Вратарь «Автомобилиста» Игорь Устинский – один из тех немногих, кто при дальней скамейке у своих полевых смог не пропустить от СКА. По-хорошему он и в первом периоде не должен был: 12 бросков отразил, разок спасла перекладина. Но за четыре секунды до перерыва Никита Гусев воткнул шайбу ему в ближний угол.

– Бывает, идет-идет, а потом может и не пойти, – по-простому объяснял после неприличных 9:0 с «Барысом» Евгений Дадонов. Никаких намеков на мистику и сглазы, но два периода с «Автомобилистом» – из тех, когда не идет.

СКА не хуже, чем обычный и привычный по этому сезону вариант, но – не идет, не летит, не вползает.

Матч у СКА невозможно выиграть за полторы минуты, потому что эта команда не ломается – доказано еще камбэком с 1:5 в начале сезона против «Ак Барса» – но самое главное у «Авто» укладывается в 80 секунд. Голы Мегалинского и Тичара за этот отрезок нелогичные, но какая разница.

А дальше – монотонное для гостей рубилово в своей зоне за то, чтобы как можно меньше долетало до вратаря Устинского. Он, кстати, в апреле уже тренировался в Новогорске как игрок сборной России. Когда останавливаешь как минимум половину национальной команды в боевых условиях, злую и недовольную счетом половину – шансы на новый вызов должны просто взлетать. Тем более Рашит Давыдов смотрит игру с соседней скамейки.

Матч отрезвления

После 16 голов в двух матчах у СКА всего один за 50 минут. Это при трех лишних удалениях у гостей, при 70 процентах выигранных вбрасываний.

Когда в очередной раз захочется думать, что в этом сезоне все ясно и с Кубком Континента, и с Кубком Гагарина – победа «Автомобилиста» в Петербурге должна первой приходить на ум. Матч отрезвления для болельщиков и специалистов. Да и для самих петербуржцев тоже.

Серию плей-офф у СКА так не выиграть, конечно. Чтобы четыре раза из семи у самой сильной по составу команды лиги настолько плохо получалась реализация, все участники «Битвы экстрасенсов» разом должны заколдовать петербуржцев.

Но ведь есть и что-то правильное в плане Владимира Крикунова на игру: не только же на инстинктах его хоккеисты так часто блокируют опасные броски, так много обостряющих передач перехватывают.

Между прочим, Крикунов сейчас – самый опытный тренер всей лиги. А еще это один из тройки действующих специалистов, у кого за плечами сборная России. Он, кстати, вышел на матч против СКА без своей главной, но нестабильной молодой звезды Анатолия Голышева, при котором ЦСКА за два дня до того забил оба своих гола.

«Если б в физике проблема, так бы не возили соперника»

Когда происходит что-то настолько неожиданное как срыв рекордной серии безоговорочного лидера в матче с 26-й, то есть четвертой с конца, командой сводной таблицы, обращаешь внимание на все детали.

Например, Крикунов привез «Автомобилист» в Ледовый за три часа до начала игры. «Барыс», получивший 0:9, приехал всего за полтора и был вынужден все делать в спешке, а «Авто» мог себе позволить максимально размеренный темп подготовки.

Говорят, главный тренер перенес в раздевалку арены из гостиницы предматчевую установку: она длилась аж полчаса – видимо, донес до недавно ставших своими подопечных то, что хотел.

– Если б в физике проблема, мы бы не возили так соперника, – пытался сразу после игры у бортика в телеэфире объясниться хоть как-то Харийс Витолиньш.

Вместо 16-й победы подряд и двух шагов до рекорда у СКА второе поражение в основное время за сезон и второе поражение от «Автомобилиста»: в Екатеринбурге армейцы уступали еще Андрею Разину по буллитам.

В понедельник на суперматч СКА – ЦСКА теперь запланировано начало новой серии, а не самый сложный шаг предыдущей.

«Единственный плюс: проиграл Васильичу». СКА объясняет сенсационное поражение

Матч

СКА - Автомобилист - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы:

Гусев (Ковальчук, Шипачёв), 19:55 (1:0 - бол.). Мегалинский 21:50 (1:1). Тичар (Гареев), 23:10 (1:2).

Место и дата

17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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