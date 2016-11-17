«Единственный плюс: проиграл Васильичу». СКА объясняет сенсационное поражение

Олег Знарок нашел в поражении положительную черту, а Владимир Крикунов рассказал, что повышенных премиальных в его команде не бывает.

«Повышенных премиальных у нас нет»

– Ух, старый жук! – ерничает Олег Знарок при рукопожатии с Владимиром Крикуновым в зале для пресс-конференции.

– Единственный плюс – что я проиграл Васильичу, учителю своему, – тут же главный тренер СКА раскрывает свои особые отношения с Крикуновым. – Вратарь у соперника сыграл очень хорошо.

– 9:0, предыдущие крупные победы, может быть, расслабили СКА?

– Не думаю, что настроя не хватило. Ребята хотели выиграть, продлить серию, – вдруг выясняется, что про близость к рекорду Олег Валерьевич в курсе, хотя еще два дня назад он это отрицал.

– Повезло нам, и вратарь сыграл хорошо, – в свою очередь признал Крикунов с едва заметной добродушной улыбкой. – Я благодарен своим ребятам за хорошую работу.

– В вашем составе не хватало сразу шестерых лидеров.

– Были травмированные, а некоторых мы поберегли. К матчу с Череповцом, да (улыбается).

– Поставив на вашу победу, можно было бы стать миллионером. Ребятам двойные премиальные полагаются?

– У нас нет такого, – тоже с улыбкой, которая становится все шире, уточняет главный тренер «Авто».

После такой победы можно принять и спецрешение по этому поводу.

До 16, не старше. Как «Авто» Крикунова остановил машину Знарка

Ковальчук: «Автомобилист» два раза нас обыграл. Значит они лучше нас

– Надо отдать должное «Автомобилисту», – признает Илья Ковальчук. – Мы были не очень хороши в реализации моментов, да и большинство должно быть лучше. Бросали много, но вратаря не закрывали, а Устинский поймал кураж и играл просто отлично.

– Во втором периоде игра соперника поменялась?

– Да нет. Две контратаки – два гола. Такое бывает, ничего страшного в этом нет. Мы провели хороший отрезок, будем готовиться к следующему матчу.

– В прессе СКА всю неделю называли непобедимым. Это не давило?

– Нет, дело журналистов - писать о хоккее и о том, что происходит вокруг хоккея, чтобы зрители интересовались и приходили на матчи. Вы делаете свое дело, а мы свое.

– Поражение от «Автомобилиста» поможет лучше настроиться на ЦСКА?

– Мы на любую команду настраиваемся хорошо. Нам без разницы с кем играть, у нас есть три дня, чтобы все переварить и подготовиться к следующему матчу.

– Второй раз в сезоне вы уступили «Автомобилисту». Неудобный соперник?

– Я бы так не сказал. Но если они нас дважды обыграли, значит они были лучше нас.

«Не стал бы говорить, что поражение – неудача»

– 15-матчевая победная серия закончилась. От этого легче? – напрямую спросили у Александра Барабанова.

– Мы не обращали внимания на серию, – включает стандартную пластинку форвард СКА. – Обидно, что проиграли. Моментов было много – просто не забили.



– Вы уже второй раз проигрываете «Автомобилисту». В чем сила этой команды?

– Берут работоспособностью, выполняют тренерскую установку. Но, повторюсь, мы свои моменты не реализовали.



– Почему? В игре против «Барыса» проблем не было.

– Там шайба шла в ворота, а теперь – нет.



– Следующий матч у вас – с ЦСКА. Как будете готовиться и чего ждете?

– Дали один выходной, отдохнем. Ждем боевой игры и победы.

– Я бы вообще не стал говорить, что это неудача, – вдруг убеждает Сергей Плотников. – Было много моментов, но мы не реализовали их. Может, выхлестнули в прошлой игре.

– Много пишут, что СКА стал непобедим. Это мешало?

– Мы особо не читаем прессу, на такие комментарии внимания не обращаем. Стараемся выходить в каждом матче и показывать хорошую игру.

– Может, хорошо получить такой холодный душ перед игрой против ЦСКА?

– Это поражение больно ударило по СКА, потому что до этого было 15 побед. Думаю, в следующей игре будем только злее.