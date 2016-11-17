«Единственный плюс: проиграл Васильичу». СКА объясняет сенсационное поражение
Олег Знарок нашел в поражении положительную
черту, а Владимир Крикунов рассказал, что повышенных премиальных в его команде
не бывает.
«Повышенных премиальных у нас нет»
– Ух, старый жук! –
ерничает Олег Знарок при рукопожатии с Владимиром Крикуновым в зале для пресс-конференции.
– Единственный плюс – что
я проиграл Васильичу, учителю своему, – тут же главный тренер СКА раскрывает
свои особые отношения с Крикуновым. – Вратарь у соперника сыграл очень хорошо.
–
9:0, предыдущие крупные победы, может быть, расслабили СКА?
– Не думаю, что настроя не хватило. Ребята хотели выиграть, продлить серию, – вдруг выясняется, что про близость к рекорду Олег Валерьевич в курсе, хотя еще два дня назад он это отрицал.
– Повезло нам, и вратарь
сыграл хорошо, – в свою очередь признал Крикунов с едва заметной добродушной
улыбкой. – Я благодарен своим ребятам за хорошую работу.
– В вашем составе не хватало сразу шестерых
лидеров.
– Были травмированные, а некоторых мы поберегли. К матчу с Череповцом, да (улыбается).
– Поставив на вашу победу, можно было бы стать
миллионером. Ребятам двойные премиальные полагаются?
– У нас нет такого, – тоже с улыбкой, которая становится все шире, уточняет главный тренер «Авто».
После такой победы можно принять и спецрешение по этому поводу.
До 16, не старше. Как «Авто» Крикунова остановил машину Знарка
Ковальчук: «Автомобилист» два раза нас обыграл. Значит они лучше нас
– Надо отдать должное «Автомобилисту», – признает Илья
Ковальчук. – Мы были не очень хороши в реализации моментов, да и большинство
должно быть лучше. Бросали много, но вратаря не закрывали, а Устинский поймал
кураж и играл просто отлично.
–
Во втором периоде игра соперника поменялась?
– Да нет. Две контратаки – два гола. Такое бывает, ничего страшного в этом нет. Мы провели хороший отрезок, будем готовиться к следующему матчу.
–
В прессе СКА всю неделю называли непобедимым. Это не давило?
– Нет, дело журналистов - писать о хоккее и о том, что происходит вокруг хоккея, чтобы зрители интересовались и приходили на матчи. Вы делаете свое дело, а мы свое.
–
Поражение от «Автомобилиста» поможет лучше настроиться на ЦСКА?
– Мы на любую команду настраиваемся хорошо. Нам без разницы с кем играть, у нас есть три дня, чтобы все переварить и подготовиться к следующему матчу.
–
Второй раз в сезоне вы уступили «Автомобилисту». Неудобный соперник?
– Я бы так не сказал. Но если они нас дважды обыграли, значит они были лучше нас.
«Не стал бы говорить, что поражение – неудача»
– 15-матчевая
победная серия закончилась. От этого легче? – напрямую спросили у Александра Барабанова.
– Мы не обращали внимания на серию, – включает стандартную пластинку форвард СКА. – Обидно, что проиграли. Моментов было много – просто не забили.
– Вы уже второй раз проигрываете «Автомобилисту». В чем сила этой команды?
– Берут работоспособностью, выполняют тренерскую установку. Но, повторюсь, мы свои моменты не реализовали.
– Почему? В игре против «Барыса» проблем не было.
– Там шайба шла в ворота, а теперь – нет.
– Следующий матч у вас – с ЦСКА. Как будете готовиться и чего ждете?
– Дали один выходной, отдохнем. Ждем боевой игры и победы.
– Я бы вообще не стал говорить, что это неудача, –
вдруг убеждает Сергей Плотников. – Было много моментов, но мы не реализовали
их. Может, выхлестнули в прошлой игре.
–
Много пишут, что СКА стал непобедим. Это мешало?
– Мы особо не читаем прессу, на такие комментарии внимания не обращаем. Стараемся выходить в каждом матче и показывать хорошую игру.
–
Может, хорошо получить такой холодный душ перед игрой против ЦСКА?
– Это поражение больно ударило по СКА, потому что до этого было 15 побед. Думаю, в следующей игре будем только злее.
Матч
СКА - Автомобилист - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Гусев (Ковальчук, Шипачёв), 19:55 (1:0 - бол.). Мегалинский 21:50 (1:1). Тичар (Гареев), 23:10 (1:2).
Место и дата
17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция