Как «Локо» лег под Знарка, чтоб победить «Динамо»

Обозреватель «Советского спорта» – о двух диаметрально противоположных матчах ярославцев. И причинах этой странной аномалии.

Давайте просто поставим рядом результаты трех последних домашних поединков ярославского клуба.

«Локомотив» – ЦСКА – 3:1

«Локомотив» – СКА – 1:7.

«Локомотив» – «Динамо» (Москва) – 2:0.

Три домашних матча. Но очень разные результаты. Режет глаз.

Хотя на первый взгляд в принципе ничего такого уж из ряда вон тут нет. Бывает в хоккее, что вслед за провальным поединком следует очень собранная игра. Особенно, если речь идет о крепких командах. Таких, как «Локомотив».

И все же что-то меня зацепило-покоробило, когда я кинул беглый взгляд на протокол матча «Локо» со СКА.

И я пригляделся. И приглядевшись, удивленно присвистнул.

Знаете, когда СКА разгромил «Локомотив», я больше в шутку написал, что многие клубы КХЛ Знарку уже заранее сдаются.

А теперь приходится вспомнить старую истину, что в каждой шутке только доля шутки. А все остальное – правда.

Смотрите, что получается. Календарь преподнес ярославцам тяжелейшее испытание после паузы – три матча кряду против топ-клубов Западной Конференции и принципиальных соперников за Кубок Гагарина.

ЦСКА, СКА, Динамо.

И что делают ярославцы?

Дают бой ЦСКА. Ворота защищает Мурыгин. Играет надежно. Всего одна пропущенная шайба, 25 (96,2%) отраженных бросков. Победа.

А в следующем матче опытного Мурыгина вдруг меняют на второго ярославского голкипера Судницина.

Это в матче против СКА, с его сумасшедшей, самой мощной в лиге атаки!

И вот тут начинается самое интересное.

На 12-й минуте счет 3:0 в пользу СКА, но «Локомотив» не меняет вратаря.

На 24-й минуте счет 5:0 в пользу СКА, но «Локомотив» не меняет вратаря.

Мурыгин займет место в воротах только на 46-й минуте, когда на табло горит 7:0, а счет грозит превратиться в двузначный. Такого оскорбления дома «Локомотив» все же снести не мог. И Алексей не пропустит от СКА ни одной шайбы.

А Судницин ушел со льда с 72 процентами отраженных бросков. С коэффициентом надежности 9,14.

Это катастрофа для голкиперов. С ними так поступать нельзя, можно психику сломать. Но Александра принесли в жертву – ради стратегии.

Потому что СКА и с Мурыгиным было бы обыграть тяжело. А так…

Алексей вышел сегодня на матч с «Динамо» и сыграл на ноль, обеспечив ярославцам победу.

Две победы в трех поединках с такими соперниками – отличный результат. И я не собираюсь ни в чем упрекать тренеров «Локомотива».

Но осадок у меня от такой, еще раз повторюсь, абсолютно оправданной стратегии все-таки остался. А у вас?