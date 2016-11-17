Бомба. Кворум. Хусаинов

В Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации бокса России (ФБР). Новым президентом избран Эдуард Хусаинов, уже возглавлявший федерацию в 2000-2007 гг.

ГОЛОС НА ВЕС АЛМАЗА

«Эта федерация для меня загадка», – сказал о ФБР Виталий Мутко, и эти слова могли бы стать эпиграфом к заметке. Столько непонятного, сколько случилось в федерации бокса за последнее время, в иных федерациях за все время существования не случалось. Оставим за скобками Игры в Рио с их загадочными победами, поражениями, скандалами в команде и запрещенными веществами, не внесенными в систему ADAMS. Для сюжета фильма «День выборов-3» достаточно того, что происходило накануне конференции. Тут были и угрозы, и сгоревшая баня, и звонки делегатам от губернаторов и из спорткомитетов с настоятельными советами голосовать за кого надо.

Дата выборов дважды менялась. Изначально они должны были состояться 14 октября, но были перенесены без каких-то объяснений. Причем перенесены были всего за двое суток до начала, когда более трети делегатов (в том числе с Дальнего Востока) уже находились в пути. Была назначена вторая дата – 17 ноября. Однако и она не устроила. Конференция вновь была перенесена, теперь аж на два с половиной месяца – на 1 февраля.

Объяснение на этот раз было найдено: в этот день в Санкт-Петербурге стартовал молодежный чемпионат мира, второй по важности турнир Международной федерации бокса, на который прилетел президент АИБА Чин-Куо Ву. Объяснение логичное, непонятно другое: почему раньше об этом не подумали? Забыли?

Есть версия, что дата дважды переносилась из-за не совсем устраивающего расклада, но мы в нее не верим.

В итоге, сложилась революционная ситуация, когда одни не могут провести выборы, а другие больше не хотят ждать. Инициативная группа бросила клич все-таки собраться 17 ноября. Вопрос был в количестве делегатов: для кворума нужно было 45 из 88 человек, обладающими мандатами на право голосования.

К началу заседания собралось 44. Еще несколько вроде бы были в пути, однако некоторые упорно не подходили к телефону. Время шло, а кворума не было. Тут, как в сказке, скрипнула дверь, и в зал вошел делегат из Якутии.

– Этот голос на вес золота, – сказал кто-то.

– Нет, на вес алмаза, – поправил другой.

ХУСАИНОВ СОБИРАЕТСЯ РАСШИРИТЬ ИСПОЛКОМ

Рано радовались. Через несколько минут участников конференции попросили из зала: кто-то сообщил, что в здании ОКР – бомба. Приходила собака с милицией, все обнюхала, ничего не нашла. Заседание продолжилось. С соблюдением кворума собрание превратилось в конференцию, которая является высшим органом власти федерации. Своим первым решением конференция отменила постановление исполкома о переносе выборов на февраль.

Из четырех кандидатов на пост президента федерации в зале находились двое – Хусаинов и президент подмосковной федерации Сергей Данилов, который взял самоотвод. Таким образом, в гонке помимо Эдуарда Хусаинова оставались еще двое: бывший глава ФБР Евгений Муров и представитель подмосковной федерации бокса Леонид Котляр. В итоге Хусаинов получил 39 голосов, Муров – три, Котляр – ни одного.

Новый президент поблагодарил за доверие, обозначил цели – развивать бокс, особенно детский, разобраться со странным судейством на внутрироссийских соревнованиях, создать единую боксерскую семью и т.д. Также Хусаинов выразил желание изменить устав, чтобы расширить исполком за счет представителей регионов. Пока же по старому уставу в исполком вошли семь человек: президент, первый вице-президент Нурулла Саттаров, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк и Алексей Тищенко, а также Евгений Судаков, Андрей Королев, Иса Хаматханов.

Тем временем, Андрей Данько, который занимал должность первого вице-президента при Борисе Иванюженкове, в Санкт-Петербурге дал интервью собкору «Советского спорта» Константину БЕЛЮКОВУ.

– Все руководство находится в Петербурге на открытии юношеского чемпионата мира. Никакой легитимной и юридической силы то собрание, которое прошло сегодня, не имеет, – сказал Данько. – Только исполнительный комитет уполномочен заявлять о проведении конференции. Говорят, на этом собрании был какой-то кворум, но я не знаю, кто присутствовал там.

– Там было 45 человек.

– Тем не менее, кто эти люди? Там не было представителей олимпийского комитета, министерства спорта, никаких юридических структур. Люди просто собрались и выбрали Хусаинова.

Судя по всему, самое интересное только начинается.