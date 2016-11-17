Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС73 : 74Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Локомотив2 : 0Динамо Москва
Хоккей  СКА1 : 2Автомобилист
Хоккей  Торпедо2 : 1Металлург
Хоккей  ЦСКА3 : 1Югра
Хоккей  Спартак3 : 4 ОТСалават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Седьмая жертва «Салавата»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» – «Салават Юлаев»
«Спартак» – «Салават Юлаев»Источник: «Советский спорт»

Соперники от души наигрались на нервах зрителей. «Спартак» сумел было спастись за 10 (!) секунд до конца третьего периода, но на последней минуте овертайма защитник «Салавата» Захар Арзамасцев продлил победную серию уфимцев до семи матчей.

А СУДЬИ ГДЕ?

…До матча меньше часа, а из квартета судей до стадиона добрался только один лайнсмен. Ситуация угрожающая – нечета подольской, когда на первый период матча «Витязь» – СКА опоздали оба линейных, но тандем рефери был на месте и отработал за четверых.

Сведущие люди из секретариата поведали, что арбитры побросали авто и спустились в метро.

К счастью, судьи к началу матча все-таки успели. Иначе… Трудно даже предположить, что было б в противном случае. Кто бы зафиксировал взятие ворот уже на 27-й секунде игры? Отличился уфимец Евгений Бодров, в прошлом сезоне примерявший в «Спартаке» капитанскую нашивку.

Хозяева вышли вперед так же легко, как юлаевцы открыли счет. Сначала отличился капитан красно-белых Максим Потапов, украсив голом свой 400-й матч в КХЛ. Судьи по такому случаю не могли не засчитать шайбу, хотя им пришлось «сходить в кино», чтобы убедиться в том, что уфимского вратаря никто не толкал.

А вскоре «паутину» с ворот Никласа Сведберга снял Виктор Бобров.

И зал ожил!

УЖАС ЗАХАРКИНА

Восходящей звезде «Салавата» и, надеемся, всего российского хоккея Кириллу Капризову арена в Парке легенд хорошо знакома. Здесь он забрасывал шайбы в Матче звезд КХЛ-2016 январе.

До встречи со «Спартаком» результативная серия 19-летнего форварда растянулась на семь матчей. В его активе за полсезона по дюжине голов и передач. Хотя свою первую шайбу в зеленой форме 17-й номер уфимцев забросил только через месяц после старта чемпионата.

Главный тренер «Салавата» Игорь Захаркин не жалеет эпитетов, нахваливая юниора. Доверил ему место в звене с главной звездой команды – шведом Линусом Умарком. И с ужасом ждет декабря, когда Капризов уедет в Канаду добывать для России золото молодежного чемпионата мира….

В Москве Захаркин спрятал ударное звено на третий план, поставив в центр только вернувшегося в Уфу из Нижнекамска Дмитрия Макарова. Теперь в «Салавате» два Макаровых – экс-армеец Игорь и Дмитрий. За Игоря по традиции пришла поболеть жена – известная телеведущая Лера Кудрявцева.

Обновленная тройка свое веское слово сказала: во втором периоде Умарк добил шайбу в ворота. 2:2.

«НЕ СПЕШИТЕ НАС ХОРОНИТЬ!»

Нет, соперники не желали затягивать выяснение отношений до овертайма и тем более буллитов. Дмитрий Калинин и Лукаш Радил упустили роскошные моменты принести хозяевам победу. А у спартаковских болельщиков екнуло сердце, когда на шестой минуте третьего периода попросил замену голкипер Никлас Свенссон. Однако Никита Беспалов защищал ворота всего 75 секунд.

За полторы минуты до сирены размашистую контратаку гостей разящим кистевым броском завершил защитник Владимир Логинов. Стало быть, победная серия Уфы продолжается? Тем более что пару раз шайба могла посетить опустевшие ворота хозяев.

«Не спешите нас хоронить!» – решительно объявил лучший бомбардир «Спартака» Мэттью Гилрой и с отскока от борта вогнал шайбу в дальний угол «рамки» Сведберга. 3:3. А ведь гостям оставалось продержаться каких-то 10 секунд…

Но в овертайме праздник все-таки пришел уфимскую улицу – защитник Захар Арзамасцев из-под носа вратаря добил шайбу в ворота и продлил победную серию «Салавата».    

Матч

Спартак - Салават Юлаев - 3:4 О.Т. (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Бодров Е. (Гончаров, Макаров И.), 0:27 (0:1). Потапов (Шмелёв, Гилрой), 11:11 (1:1). Бобров (Никонцев, Васильев), 13:47 (2:1). Умарк (Куляш, Капризов), 35:45 (2:2 - бол.). Логинов (Лисин, Хартикайнен), 58:30 (2:3). Гилрой (Васильев, Стоа), 59:50 (3:3). Арзамасцев (Лисин, Куляш), 64:01 (3:4).

Место и дата

17 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Йокерит» на выезде обыграл «Медвешчак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Йокеритом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Йокерита».Алексей Ярушкин: Играли хорошо, но не забилиИсполняющий обязанности главного тренера «Спартака» назвал причину поражения своей команды (3:4 ОТ) от «Салавата Юлаева».Игорь Захаркин: Мы провели не лучший матчПосле победы над «Спартаком» (4:3 ОТ) главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин пожурил свою команду.«Единственный плюс: проиграл Васильичу». СКА объясняет сенсационное поражение«Единственный плюс: проиграл Васильичу». СКА объясняет сенсационное поражениеОлег Знарок нашел в поражении положительную черту, а Владимир Крикунов рассказал, что повышенных премиальных в его команде не бывает.Владимир Крикунов: Двойные премиальные игрокам за победу над СКА? У «Автомобилиста» нет такогоГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1).Александр Дергачев: СКА в матче с «Автомобилистом» надо было начать понаглее, забить пару рабоче-крестьянских головНападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).Олег Знарок: Единственный плюс поражения от «Автомобилиста» – что я проиграл своему учителюГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).Сергей Плотников: Поражение от «Автомобилиста» больно ударило по СКА, потому что до этого было 15 победНападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).Илья Ковальчук: У СКА есть три дня, чтобы все переварить и подготовиться к матчу с ЦСКАНападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).Как «Локо» лег под Знарка, чтоб победить «Динамо»Как «Локо» лег под Знарка, чтоб победить «Динамо»Обозреватель «Советского спорта» – о двух диаметрально противоположных матчах ярославцев. И причинах этой странной аномалии.КХЛ. СКА проиграл «Автомобилисту», «Спартак» в овертайме уступил «Салавату Юлаеву» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Александр Барабанов: СКА не обращал внимания на победную сериюНападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).«Спартак» дома уступил «Салавату Юлаеву» в овертаймеМатч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Салавата Юлаева».«Витязь» дома уступил минскому «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и минским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Динамо».«Трактор» на выезде уступил ХК «Сочи»Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Трактором завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.До 16, не старше. Как «Авто» Крикунова остановил машину ЗнаркаДо 16, не старше. Как «Авто» Крикунова остановил машину Знарка26-я команда лиги прервала суперсерию СКА: вместо 16-й победы подряд петербуржцы во второй раз за сезон проиграли в основное время.ЦСКА взял верх над «Югрой»ЦСКА дома обыграл «Югру» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.СКА уступил «Автомобилисту» и прервал свою 15-матчевую победную сериюВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2.«Слован» в серии буллитов уступил рижскому «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и рижским «Динамо» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 1:2 Б.«Северсталь» в овертайме уступила «Барысу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Барысом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Барыса».

Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение