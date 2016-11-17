Седьмая жертва «Салавата»

Соперники от души наигрались на нервах зрителей. «Спартак» сумел было спастись за 10 (!) секунд до конца третьего периода, но на последней минуте овертайма защитник «Салавата» Захар Арзамасцев продлил победную серию уфимцев до семи матчей.

А СУДЬИ ГДЕ?

…До матча меньше часа, а из квартета судей до стадиона добрался только один лайнсмен. Ситуация угрожающая – нечета подольской, когда на первый период матча «Витязь» – СКА опоздали оба линейных, но тандем рефери был на месте и отработал за четверых.

Сведущие люди из секретариата поведали, что арбитры побросали авто и спустились в метро.

К счастью, судьи к началу матча все-таки успели. Иначе… Трудно даже предположить, что было б в противном случае. Кто бы зафиксировал взятие ворот уже на 27-й секунде игры? Отличился уфимец Евгений Бодров, в прошлом сезоне примерявший в «Спартаке» капитанскую нашивку.

Хозяева вышли вперед так же легко, как юлаевцы открыли счет. Сначала отличился капитан красно-белых Максим Потапов, украсив голом свой 400-й матч в КХЛ. Судьи по такому случаю не могли не засчитать шайбу, хотя им пришлось «сходить в кино», чтобы убедиться в том, что уфимского вратаря никто не толкал.

А вскоре «паутину» с ворот Никласа Сведберга снял Виктор Бобров.

И зал ожил!

УЖАС ЗАХАРКИНА

Восходящей звезде «Салавата» и, надеемся, всего российского хоккея Кириллу Капризову арена в Парке легенд хорошо знакома. Здесь он забрасывал шайбы в Матче звезд КХЛ-2016 январе.

До встречи со «Спартаком» результативная серия 19-летнего форварда растянулась на семь матчей. В его активе за полсезона по дюжине голов и передач. Хотя свою первую шайбу в зеленой форме 17-й номер уфимцев забросил только через месяц после старта чемпионата.

Главный тренер «Салавата» Игорь Захаркин не жалеет эпитетов, нахваливая юниора. Доверил ему место в звене с главной звездой команды – шведом Линусом Умарком. И с ужасом ждет декабря, когда Капризов уедет в Канаду добывать для России золото молодежного чемпионата мира….

В Москве Захаркин спрятал ударное звено на третий план, поставив в центр только вернувшегося в Уфу из Нижнекамска Дмитрия Макарова. Теперь в «Салавате» два Макаровых – экс-армеец Игорь и Дмитрий. За Игоря по традиции пришла поболеть жена – известная телеведущая Лера Кудрявцева.

Обновленная тройка свое веское слово сказала: во втором периоде Умарк добил шайбу в ворота. 2:2.

«НЕ СПЕШИТЕ НАС ХОРОНИТЬ!»

Нет, соперники не желали затягивать выяснение отношений до овертайма и тем более буллитов. Дмитрий Калинин и Лукаш Радил упустили роскошные моменты принести хозяевам победу. А у спартаковских болельщиков екнуло сердце, когда на шестой минуте третьего периода попросил замену голкипер Никлас Свенссон. Однако Никита Беспалов защищал ворота всего 75 секунд.

За полторы минуты до сирены размашистую контратаку гостей разящим кистевым броском завершил защитник Владимир Логинов. Стало быть, победная серия Уфы продолжается? Тем более что пару раз шайба могла посетить опустевшие ворота хозяев.

«Не спешите нас хоронить!» – решительно объявил лучший бомбардир «Спартака» Мэттью Гилрой и с отскока от борта вогнал шайбу в дальний угол «рамки» Сведберга. 3:3. А ведь гостям оставалось продержаться каких-то 10 секунд…

Но в овертайме праздник все-таки пришел уфимскую улицу – защитник Захар Арзамасцев из-под носа вратаря добил шайбу в ворота и продлил победную серию «Салавата».