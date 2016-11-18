Марио Фернандес: ЦСКА и не выходил из чемпионской гонки

Марио Фернандес и Дмитрий Комбаров Источник: «Советский спорт»

Сегодня ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом», а незадолго до матча защитник армейцев Марио Фернандес дал интервью «Советскому спорту Футболу». В нем он, в частности, заявил, что красно-синие продолжают борьбу за первое место.

– Не так давно вы получили российское гражданство. Скажите честно, чья идея?

– Общая. Меня позвали в клуб, спросили, как бы я отнесся к такому повороту событий. Мы поговорили с Романом (Бабаевым, генеральным директором ПФК ЦСКА – Прим. ред.) и вскоре ударили по рукам. А что? Для меня это большая честь, потому что мне действительно нравится в вашей стране.

– С кем-то советовались?

– Конечно. С мамой, папой, сестрой. Все меня поддержали.

– А в команде?

– Ни с кем на эту тему не говорил, но думаю, и здесь все были бы только за. У меня со всеми в ЦСКА хорошие отношения.

– Интересно, вы сдавали экзамен на знание русского языка?

– Нет.

– А по-русски-то говорите?

– Совсем немного. Конечно, мечтаю свободно говорить на русском, но до этого пока далеко. Уж очень трудный язык!

– Вы еще не сыграли за российскую сборную, но уже вызывались в команду. Как думаете, почему игру сборной России регулярно критикуют?

– На чемпионате Европы она не смогла выйти из группы, что стало разочарованием и для футболистов, и для болельщиков. Но сейчас у команды новый главный тренер, она потихоньку перестраивается. В сборной России есть хорошие игроки, мировое первенство пройдет дома, поэтому смотрю в будущее с оптимизмом. У нас есть все, чтобы порадовать торсиду. В сборной есть большие мастера – Акинфеев, Смолов, Самедов, Шатов, братья Березуцкие…

– Отдаете себе отчет, что место в сборной вам не гарантировано, что вас ждет конкуренция, в частности, со стороны Смольникова из «Зенита»?

– Знаю, что Смольников – очень квалифицированный футболист и что помимо него есть и другие, не менее достойные кандидаты на позицию на правой бровке, но это меня не смущает. Готов бороться за место в составе и сделаю все возможное, чтобы в итоге тренерский штаб сделал выбор в мою пользу.

– В последнее время ЦСКА показывает явно не чемпионские результаты. Отчего так?

– В самом деле, в нескольких матчах подряд в октябре и ноябре мы не сумели одержать победу, но такое бывает в футболе. Нам очень не хватает Дзагоева и Еременко, от которых многое зависит в игре. Но уверен, что этот период пройдет – и мы снова начнем побеждать.

– Верите в то, что ЦСКА вернется в чемпионскую гонку?

– А мы из нее и не выходили! В последние четыре года наша команда трижды становилась чемпионом России, вот и в этом сезоне мы еще поборемся за золото. Главные конкуренты – «Зенит» и «Спартак».

– Можете представить себя в футболке другого клуба? Бразильского или какого-то еще?

– Откровенно говоря, нет. Душой и сердцем я в ЦСКА. Как уже говорил, здесь все для меня родное – команда, болельщики, стадион.